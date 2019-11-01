Экономика

REGNUMREGNUMЦентробанк отозвал лицензию у омского «Эксперт банка»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у омского АО «Эксперт банк». Соответствующий приказ от 1 ноября обнародовала пресс-служба регулятора.
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Информация Банка России от 1 ноября 2019 г. "Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у АО "Эксперт Банк"

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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 14:30, Вашингтон
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