Экономика
REGNUMЦентробанк отозвал лицензию у омского «Эксперт банка»
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у омского АО «Эксперт банк». Соответствующий приказ от 1 ноября обнародовала пресс-служба регулятора.
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У омского «Эксперт Банка» отозвали лицензию за невыполнение закона о противодействии отмыванию
Коммерческие Вестивчера в 23:09
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Экономика
МВФ оценил потери Минска из-за налогового маневра в России
Белоруссия понесет существенные экономические потери в ближайшие годы при отсутствии компенсации потерь от налогового маневра в России.
Известия 10:41
Общество
В Гидрометцентре пообещали россиянам «розовую» зиму
Жителей России ждет «розовая» зима.
РБК 08:07
Происшествия
Арестован подозреваемый в убийстве ребёнка в детсаду Нарьян-Мара
Суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве мальчика в детском саду Нарьян-Мара, сообщается на сайте Следственного комитета России.
РИА Новости 05:29
Общество
Минтруд планирует упростить порядок назначения пенсий
Минтруд планирует упростить порядок назначения и выплаты пенсии, исключив обязательные требования по предоставлению различных справок и документов, если соответствующие сведения имеются в распоряжении ПФР, сообщили в пятницу в пресс-службе Минтруда.
ТАСС 10:58
Происшествия
SuperJet с отказавшим двигателем сел в Тюмени
Самолет Sukhoi SuperJet приземлился в тюменском аэропорту Рощино, совершив несколько кругов над городом после отказа одного из двигателей, сообщает ТАСС.
РБК 11:24
Политика
Григорию Лепсу запретили въезд в Латвию
МИД Латвии запретил российскому певцу Григорию Лепсу въезд на территорию республики.
RT на русском 13:12
Политика
США и Китай договорились по основным пунктам торгового соглашения
США и Китай достигли договорённости по основным пунктам торгового соглашения, сообщает CNBC.
RT на русском 13:51
Политика
Киев нашел виновника срыва встречи «нормандской четверки»
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Москва пытается сорвать встречу лидеров "нормандской четверки".
Утро.ru 13:07
Политика
Киев хочет заставить Россию платить за восстановление Донбасса
Министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не планирует тратить деньги на восстановление Донбасса после окончания войны и намерен заставить платить за это Москву.
Свободная Пресса 03:26
Авто
В Россию приедут лицензионные автомобили BMW из Вьетнама
Вьетнамские автомобили VinFast, построенные на базе старых моделей BMW, могут появиться в России.
Автоновости дня 30 октября в 05:02
Происшествия
Миллиардер погасил ипотеку убитой из-за машины жительницы Урала
Глава Русской медной компании Игорь Алтушкин погасил ипотечный кредит убитой при продаже автомобиля девушки Audi Q5 из Екатеринбурга Ксении Каторгиной.
ТВ Центр 12:07
Политика
Цемах рассказал о похищении и украинском СИЗО
Житель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах рассказал в интервью МИА "Россия сегодня" историю своего похищения украинскими спецслужбами.
Вести.Ru 09:20
Экономика
В Германии назвали рубль лучшей валютой
Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
Российская газета 02:27
Армия и оружие
Российская «Булава» не может стрелять на запад
Напомним, что разработкой ракеты МБР Р-30 «Булава-30», способной нести ядерный заряд, занимались специалисты Московского института теплотехники.
ГЛАС.RU вчера в 02:52
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК 30 октября в 13:30
Политика
Украина намерена требовать долгосрочный контракт на транзит газа
Ранее Еврокомиссия призвала Россию и Украину к скорейшему заключению транзитного контракта.
RT на русском 07:27
Космос
Для военных создадут систему передачи энергии из космоса
N+1 30 октября в 06:15
Наука
Пересадкой бактерий из здорового влагалища впервые вылечили вагиноз
Пересадкой бактерий из здорового влагалища ученые-медики из Израиля впервые вылечили вагиноз, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Nature Medicine.
Ugpressa.ru 11:12
Шоу-бизнес
Полуголая Лобода устроила танец бедрами на пляже в Дубае
Ну в ролике запечатлено, как артистка танцует в шатре на фоне моря, активно работая бедрами.
Московский Комсомолец 08:54
Происшествия
Суд оштрафовал Макгрегора за нападение на пожилого мужчину в пабе
Окружной суд Дублина оштрафовал экс-чемпиона UFC в легком и полулегком весе Конора Макгрегора на €1 тыс. за нападение на мужчину в баре.
РБК 12:49
Космос
Крымская модель предсказала половину лун Сатурна — и они вращаются не туда
Naked Science 28 октября в 08:02
Общество
Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека»
Ранее Минюст направил в Верховный суд России иск о ликвидации движения за неоднократные нарушения законодательства.
Интерфакс 08:04
Общество
Минтранс отменил приказ о переводе вагонов на кассетные подшипники
Министерство транспорта отменило приказ, давший старт переводу всех грузовых вагонов на кассетные подшипники вместо более распространенных роликовых.
РБК 11:11
Транспорт
В Петербурге планируют сократить 237 коммерческих маршрутов
После транспортной реформы, которая стартует в Петербурге с середины июля 2020 года, сеть сократится на 237 коммерческих маршрутов.
Петербургский дневник 10:21
Фигурное катание
Самарин стал вторым в короткой программе на этапе Гран-при во Франции
RT на русском 11:17
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые за несколько месяцев появился на публике
Муж актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые за несколько месяцев появился перед журналистами, сообщает Piter.TV.
РИА Новости 13:41
Хоккей
«Металлург» добыл победу над минским «Динамо»
ProstoProSport 12:38
Армия и оружие
Россию обвинили в преследовании военных НАТО
Преследование началось после того, как военные использовали частные сотовые телефоны, чтобы позвонить домой.
Газета.Ru 13:52