Экономика

REGNUMREGNUMЦентробанк отозвал лицензию у омского «Эксперт банка»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у омского АО «Эксперт банк». Соответствующий приказ от 1 ноября обнародовала пресс-служба регулятора.
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ЦБ лишил лицензии омский «Эксперт Банк»

НГС5501:21

Омский «Эксперт Банк» лишился лицензии

Омск здесь03:32

Омский банк лишили лицензии за сомнительные операции

Om1.ru01:40

ЦБ отозвал лицензию у омского «Эксперт Банка» из-за отмывания денег и финансирования терроризма

Наша версия04:56

У омского «Эксперт Банка» отозвали лицензию за невыполнение закона о противодействии отмыванию

Коммерческие Вестивчера в 23:09

ЦБ отозвал лицензию у омского АО «Эксперт Банк»

ТАССвчера в 22:57

Центробанк отозвал лицензию у АО «Эксперт Банк»

РИА Новостивчера в 22:44
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 11:02, Ашберн
Политика

Что рассказал «свидетель» по делу MH17 Цемах в интервью Вышинскому

Исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский взял интервью у бывшего командира одного из подразделений ПВО самопровозглашённой ДНР Владимира Цемаха, которого Киев считает свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing в небе над Украиной.
RT на русском 10:27
Происшествия

В Тюмени из-за отказа двигателя к экстренной посадке готовится SSJ-100

Самолёт SSJ-100 готовится к экстренной посадке в Тюмени, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
RT на русском 10:30
Происшествия

В Петушках горит торговый центр

В Петушках горит торговый центр «Ценопад», написали очевидцы происшествия в покровском паблике.
Владимирские новости 05:30
Политика

Григорию Лепсу запретили въезд в Латвию

МИД Латвии запретил певцу Григорию Лепсу въезд в эту балтийскую республику, сообщил глава ведомства Эдгарс Ринкевичс в пятницу в своем Twitter.
ТАСС 10:06
Армия и оружие

Су-57 получил новое кодовое обозначение в НАТО

Российский истребитель СУ-57 получил в НАТО новое кодовое обозначение «Felon» (уголовник).
Военное дело вчера в 11:02
Общество

Налог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года

Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
РИА Новости 06:02
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Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска

Газета.Ru 02:40
Экономика

Силуанов назвал рудиментом уголовное наказание за валютные нарушения

Уголовная ответственность, предусмотренная за нарушение правил возврата экспортной выручки российскими предпринимателями, является устаревшей нормой и требует пересмотра, однако не все правоохранительные органы с этим согласны.
РБК 10:07
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин вернет в казну более 6 млрд рублей

Известия 07:58
Происшествия

В горящем в центре Москвы жилом доме частично обрушилась шахта лифта

Шахта лифта частично обрушилась в результате пожара в восьмиэтажном жилом доме в центре Москвы.
RT на русском 09:48
Общество

Актриса Кристина Асмус потребует компенсации за свое фото на надгробье

В ближайшее время фирме, выставившей пугающую плиту, будет предъявлена претензия с требованием принести извинения актрисе, а также выяснена сумма, "которую компания готова предложить в качестве компенсации".
Российская газета 10:26
Гаджеты

Пользователи iOS 13 жалуются на проблемы с закрытием приложений

Многие пользователи iOS 13 стали жаловаться на проблему с мобильной операционной системой.
News.ru 03:14
Экономика

Цены на аренду жилья в крупных городах России за год выросли на 27%

Средняя стоимость аренды жилья в крупных городах России за год выросла на 27%.
REGNUM 00:48
Фигурное катание

Фигуристки Загитова и Косторная выступят на этапе Гран-при во Франции

ТАСС Спорт вчера в 17:19
Транспорт

Названа стоимость проезда по трассе Москва — Казань

Lenta.ru 09:40
Интернет

WhatsApp для Android получил поддержку входа по отпечатку пальца

Стоит отметить, что подобная возможность уже довольно длительное время доступна пользователям Telegram, причем как в версии для Android, так и для iOS.
Ferra вчера в 11:44
Происшествия

Люди несут цветы к детскому саду в Нарьян-Маре, где убили ребенка

В Нарьян-Маре люди несут к детскому саду, в котором мужчина убил ребенка, цветы и игрушки, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы администрации Ненецкого автономного округа.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 15:52
Кино

Опубликован новый трейлер сериала «Ведьмак»

Piter.tv вчера в 12:06
Хоккей

Дубль Ткачука принес «Калгари» победу над «Нэшвиллом»

Калгари выиграл у Нэшвилла (6:5 OT) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Первой звездой признан форвард огоньков Мэттью Ткачук.
Советский спорт вчера в 23:59
Политика

МВД РФ создаст подразделение для борьбы с преступностью в сфере IT

«Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев по итогам заседания коллегии принял решение о создании в структуре министерства подразделений, которые будут специализироваться на противодействии преступлениям, совершаемым с использованием IT-технологий», — приводит слова Ирины Волк RT.
REGNUM 09:17
Шоу-бизнес

Сальма Хайек в купальнике продемонстрировала подтянутую фигуру

Не иначе как Сальма Хайек держит где-то в тайной комнате волшебное зелье — актриса в 53 года выглядит так, что её фигуре могут позавидовать даже 20-летние девушки.
Uznayvse.ru вчера в 06:32
Футбол

Состав сборной России объявят 5 ноября

5 ноября тренерский штаб сборной России по футболу планирует объявить состав команды на игры отборочного раунда Евро-2020, сообщает ТАСС.
ProstoProSport 06:11
Политика

В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс

В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
RT на русском 08:25
Происшествия

Задержанного за подготовку убийства генерала арестовали на два месяца

Ессентукский городской суд Ставропольского края арестовал на два месяца генерала милиции в отставке, бывшего начальника Западного управления внутренних дел на транспорте Александра Туривненко, подозреваемого в подготовке убийства гражданской жены своего умершего брата.
РБК 10:08
Теннис

Украинка Свитолина одержала третью победу на Итоговом чемпионате WTA

Газета.Ru 09:11
Армия и оружие

Россия и Турция завершили первое совместное патрулирование в Сирии

RT на русском 10:17
Происшествия

Директор Физического института РАН задержан по подозрению в хищении

Сотрудники правоохранительных органов задержали директора Физического института имени Лебедева (ФИАН) РАН Николая Колачевского по подозрению в хищении, сообщил "Интерфаксу" в среду осведомленный источник.
Интерфакс 30 октября в 11:07
Общество

Артисты Мариинского театра отравились во время гастролей в Москве

РБК 05:33
Авто

Кроссовер Toyota Raize начал поступать к дилерам

В Японии кроссовер Raize представят уже 5 ноября. Тогда же, видимо, в продажу поступит и Daihatsu Rocky.
SpeedMe вчера в 07:20
Общество

Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»

По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.
Интерфакс 06:38
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