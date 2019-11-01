Экономика
REGNUMЦентробанк отозвал лицензию у омского «Эксперт банка»
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у омского АО «Эксперт банк». Соответствующий приказ от 1 ноября обнародовала пресс-служба регулятора.
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
У омского «Эксперт Банка» отозвали лицензию за невыполнение закона о противодействии отмыванию
Коммерческие Вестивчера в 23:09
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 17:36, Ашберн
Музыка
В шоу «Голос» не взяли Руслана Алехно
Четвёртый выпуск слепых прослушиваний телешоу "Голос" показал Первый канал 1 ноября 2019 года.
ИА InterMedia 16:54
Общество
Минтруд предложил упростить порядок назначения и выплаты пенсий
Минтруд планирует упростить для граждан порядок назначения и выплат пенсий, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 11:15
Экономика
Нацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа
Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины.
REGNUM вчера в 18:24
Футбол
«Хоффенхайм» разгромил «Падерборн», одержав четвертую победу подряд
«Хоффенхайм» одержал крупную победу над «Падерборном» в домашнем матче 10-го тура Бундеслиги.
Sport24.ru 17:18
Технологии
Facebook подала в суд на регистратора доменов, используемых хакерами
Facebook подала в суд на регистратора доменных имён, схожих с доменным именем соцсети.
REGNUM 09:26
Политика
Депутат Рады расплакалась на заседании
РИА Новости 03:37
Общество
В России заработало новое приложение для оформления ДТП за 15 минут
Ранее в правительстве пообещали, что оформление ДТП с помощью нового приложения будет занимать не более 15 минут.
AutoNews 03:40
Происшествия
Арестован заказавший убийство невестки отставной генерал МВД
В Ставропольском крае суд решил арестовать генерала-майора МВД в отставке Александра Туривненко, которого подозревают в заказе убийства гражданской жены его брата.
Газета.Ru 11:14
Общество
«Роскосмос» изготовит еще два «Союза» из-за проблем с кораблями США
Российская газета вчера в 05:59
Энергетика
«Ведомости» узнали об убыточности запасов «Сургутнефтегаза»
Максимальная доля коммерчески рентабельных запасов нефти у компании «Сургутнефтегаз» составляет 548 млн тонн (41% запасов).
РБК 11:43
Политика
В Белом доме заявили о готовности к импичменту Трампа
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила 1 ноября о готовности администрации президента США Дональда Трампа к его отстранению от должности палатой представителей.
Известия 15:41
Фигурное катание
Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции
Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета 15:21
Происшествия
Ректор МГУ прокомментировал дело аспиранта Мифтахова
Ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий прокомментировал дело аспиранта мехмата Азата Мифтахова, который обвиняется в хулиганстве за поджог офиса «Единой России».
Коммерсантъ 14:43
Армия и оружие
Kresy (Польша): США хотят выполнять свои обязательства в отношении стран Балтии руками польской армии (Kresy.pl)
Какой американские аналитики видят роль польской армии В упомянутом докладе говорится, что россияне должны осознавать: "за неспровоцированную агрессию против НАТО им придется заплатить высокую цену, в том числе они могут лишиться Калининградской области".
ИноСМИ 11:07
Хоккей
Орлов о ситуации с Малкиным: «Псевдопатриоты роются в помойке»
Известный российский комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу американского гражданства хоккеиста «Питтсбурга» и сборной России Евгения Малкина.
ProstoProSport 07:48
Технологии
Apple запустила видеосервис и поборется за аудиторию с Netflix
UfacityNews.ru 15:17
Армия и оружие
СМИ Финляндии: российские средства РЭБ показали свою мощь на Украине
С другой стороны, украинские спутниковые каналы связи почти не пострадали, возможно, потому, что они работают в тех же диапазонах, что и российские.
Военное обозрение 07:24
Общество
Ирина Шейк вместе с дочерью гуляет в костюме Минни Маус
Ирина Шейк выбрала для себя и дочери Леи парные наряды на Хэллоуин, отдав предпочтение образу подруги Микки Мауса.
StarHit.ru 16:00
Армия и оружие
ВСУ проводят учения с «Буками» и С-300 у границы с Россией
31 октября на полигоне Ягорлык в Херсонской области стартовали военные маневры.
ГЛАС.RU 08:32
Кино
Мединский не видит оснований запрещать фильм «Джокер» в России
Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что фильм "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли, вышедший в российский прокат 3 октября, не противоречит требованиям законодательства РФ, поэтому оснований для его запрета в стране нет.
Инфорос вчера в 08:37
Политика
В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор»
В какой-то момент разговор зашел об акциях, которые прошли на Украине после подписания "формулы Штайнмайера".
Газета.Ru 15:00
Футбол
Швейцарский клуб попал в скандал после поста в «Твиттере» с роликом с порносайта
Чемпионат 16:14
Политика
НАБУ открыло дело в отношении мэра Киева Кличко
Новостной фронт 14:04
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова ждут четвертого ребенка
Джиган и Оксана Самойлова снова готовятся стать родителями, и будущий ребенок будет уже четвертым.
Актуальные Новости вчера в 04:22
Армия и оружие
Су-57 получил новое кодовое обозначение в НАТО
Российский истребитель СУ-57 получил в НАТО новое кодовое обозначение «Felon» (уголовник).
Военное дело вчера в 11:02
Политика
Цемах рассказал о похищении и украинском СИЗО
Житель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах рассказал в интервью МИА "Россия сегодня" историю своего похищения украинскими спецслужбами.
Вести.Ru 09:20
Наука
Новые аккумуляторы зарядят электромобиль за 10 минут
Planet Today 30 октября в 14:03
Политика
МИД России ответил на призыв НАТО вернуть Крым Украине
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко ответил на призыв военного блока НАТО к России передать контроль над Крымом Украине.
REGNUM вчера в 11:09
Футбол
Ларссон заявил, что намерен продолжать забивать голы за «Спартак»
Форвард московского «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал четыре забитых гола в двух матчах в своём исполнении.
RT на русском вчера в 15:54