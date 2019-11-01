Экономика

Телеканал 360°Телеканал 360°Банк России отозвал лицензию у омского «Эксперт Банка»

Кредитная организация из Омска АО «Эксперт Банк» лишилась лицензии. Центробанк выпустил соответствующий приказ, который опубликовал сайт регулятора.
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Информация Банка России от 1 ноября 2019 г. "Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у АО "Эксперт Банк"

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