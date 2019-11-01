Кредитная организация из Омска АО «Эксперт Банк» лишилась лицензии. Центробанк выпустил соответствующий приказ, который опубликовал сайт регулятора.

Общество Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму» По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.

Общество Минтруд планирует упростить порядок назначения пенсий Минтруд планирует упростить порядок назначения и выплаты пенсии, исключив обязательные требования по предоставлению различных справок и документов, если соответствующие сведения имеются в распоряжении ПФР, сообщили в пятницу в пресс-службе Минтруда.

Политика Цемах рассказал о похищении и украинском СИЗО Житель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах рассказал в интервью МИА "Россия сегодня" историю своего похищения украинскими спецслужбами.

Политика Зеленскому устроили «коридор позора» в Тернополе Ранее контактная группа по Донбассу в Минске согласовала "формулу Штайнмайера" — по имени президента Германии, бывшего председателя ОБСЕ, экс-главы МИД ФРГ.

Армия и оружие На Дальнем Востоке и Балтике развернули РЛС «Подсолнух» Россия развернула загоризонтные радиолокаторы "Подсолнух", обнаруживающие надводные и воздушные цели, помимо Каспия, еще на Дальнем Востоке и Балтике, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор НПК "Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи" (входит в РТИ), разработавшего эти станции, Кирилл Макаров.

Политика Киев хочет заставить Россию платить за восстановление Донбасса Министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не планирует тратить деньги на восстановление Донбасса после окончания войны и намерен заставить платить за это Москву.

Происшествия Миллиардер погасил ипотеку убитой из-за машины жительницы Урала Глава Русской медной компании Игорь Алтушкин погасил ипотечный кредит убитой при продаже автомобиля девушки Audi Q5 из Екатеринбурга Ксении Каторгиной.