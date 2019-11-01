Экономика
Телеканал 360°Банк России отозвал лицензию у омского «Эксперт Банка»
Кредитная организация из Омска АО «Эксперт Банк» лишилась лицензии. Центробанк выпустил соответствующий приказ, который опубликовал сайт регулятора.
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У омского «Эксперт Банка» отозвали лицензию за невыполнение закона о противодействии отмыванию
Коммерческие Вестивчера в 23:09
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Общество
Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»
По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.
Транспорт
Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым в 2019 году
Первые пассажиры приедут в Крым по железной дороге в 2019 году. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил Минтранс России.
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые за несколько месяцев появился на публике
Муж актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые за несколько месяцев появился перед журналистами, сообщает Piter.TV.
Политика
Путин обсудит вопросы профобразования на телемосте с WorldSkills
Президент России Владимир Путин обсудит вопросы профессионального образования в ходе телемоста с WorldSkills Hi-Tech.
Экономика
Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1%
Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.
Общество
Минтруд планирует упростить порядок назначения пенсий
Минтруд планирует упростить порядок назначения и выплаты пенсии, исключив обязательные требования по предоставлению различных справок и документов, если соответствующие сведения имеются в распоряжении ПФР, сообщили в пятницу в пресс-службе Минтруда.
Общество
Бывший палач «Бутырки» назвал свою работу нестрашной
Бывший сотрудник СИЗО «Бутырка», исполнявший смертные приговоры, заявил, что казнить людей не так страшно, как кажется.
Политика
Цемах рассказал о похищении и украинском СИЗО
Житель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах рассказал в интервью МИА "Россия сегодня" историю своего похищения украинскими спецслужбами.
Фигурное катание
Алена Косторная заявила три тройных акселя на этап Гран-При во Франции
Политика
Зеленскому устроили «коридор позора» в Тернополе
Ранее контактная группа по Донбассу в Минске согласовала "формулу Штайнмайера" — по имени президента Германии, бывшего председателя ОБСЕ, экс-главы МИД ФРГ.
Происшествия
В Тюмени сел SSJ-100 с отказавшим двигателем
Армия и оружие
В Совфеде отреагировали на публикацию о возможном ударе США по Крыму
Авторы материала допускают, что если Россия захватит Прибалтику, то США могут ответить ударами по российским войскам в Крыму или Сирии.
Армия и оружие
На Дальнем Востоке и Балтике развернули РЛС «Подсолнух»
Россия развернула загоризонтные радиолокаторы "Подсолнух", обнаруживающие надводные и воздушные цели, помимо Каспия, еще на Дальнем Востоке и Балтике, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор НПК "Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи" (входит в РТИ), разработавшего эти станции, Кирилл Макаров.
Общество
Bloomberg сообщил об отправке из России в Венесуэлу 6 рейсов с $315 млн
С мая 2018-го по апрель 2019 года из России в Венесуэлу отправили несколько партий наличной валюты на общую сумму $315 млн, передает Bloomberg.
Футбол
Объединенная лига — шаг вперед для российского футбола
Главный вопрос решен, следующий шаг — проработка спортивных деталей.
Экономика
Правительство внесло в Госдуму законопроект о защите инвестиций
Правительство внесло в Госдуму итоговую версию законопроекта о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), вызвавшего многочисленные споры.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов выбрал имя для второго ребенка от Анастасии Костенко
Бывшая модель сказала подписчикам, что они с мужем уже выбрали имя для будущего малыша, причём выбором имени занимался именно Дмитрий Тарасов.
Армия и оружие
В деле устроившего бойню в Забайкалье солдата появились новые детали
Солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкалье, отправили в караул в нарушение приказа.
Политика
Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Транспорт
Минтранс подготовил поправки в ПДД для электросамокатов и гироскутеров
Минтранс опубликовал поправки в правила дорожного движения, регулирующие движение на электросамокатах, гироскутерах, мотоколесах и сигвеях.
Политика
Григорию Лепсу запретили въезд в Латвию
Политика
Киев хочет заставить Россию платить за восстановление Донбасса
Министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не планирует тратить деньги на восстановление Донбасса после окончания войны и намерен заставить платить за это Москву.
Экономика
WSJ узнала о покупке сыном экс-главы Минэнерго дома в США за $72 млн
В апреле 2018 года полностью принадлежащая Юсуфову-младшему зарегистрированная в Делавэре компания Willow Project LLC предложила за него $72 млн.
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей
Гаджеты
Motorola Razr с гибким экраном показан на многочисленных фото
В преддверии выпуска складного смартфона Motorola RAZR в сети появилось несколько изображений.
Происшествия
Миллиардер погасил ипотеку убитой из-за машины жительницы Урала
Глава Русской медной компании Игорь Алтушкин погасил ипотечный кредит убитой при продаже автомобиля девушки Audi Q5 из Екатеринбурга Ксении Каторгиной.
Общество
В Петербурге заложили подводные лодки «Магадан» и «Уфа»
Отмечается, что "Магадан" и "Уфа" относятся к третьему поколению подводных лодок. Субмарины являются носителями крылатых ракет "Калибр-ПЛ".
Политика
Билалова в США отпустили под залог
Бывший вице-президент Олимпийского комитета России, экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов отпущен из миграционной службы США (ICE) под залог, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
Футбол
Семак оценил выступление «Зенита» в октябре
Семак отметил, что "Зенит" неплохо провёл октябрьские матчи, достаточно много забивал, набирал очки.
Авто
Изменение спроса на кроссоверы планирует Nissan
В компании Nissan считают, что суперпопулярные ныне кроссоверы вскоре уйдут в прошлое.