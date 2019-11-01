Экономика

REGNUMREGNUMЦентробанк отозвал лицензию у омского «Эксперт банка»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у омского АО «Эксперт банк». Соответствующий приказ от 1 ноября обнародовала пресс-служба регулятора.
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У омского «Эксперт Банка» отозвали лицензию за невыполнение закона о противодействии отмыванию

Коммерческие Вестивчера в 23:09

Центробанк отозвал лицензию у АО «Эксперт Банк»

РИА Новостивчера в 22:44

ЦБ РФ отозвал лицензию у Эксперт банка - регулятор

Интерфакс - Россиявчера в 22:52

ЦБ отозвал лицензию у омского АО «Эксперт Банк»

ТАССвчера в 23:03

Из-за предполагаемых связей с криминалитетом омский «Эксперт Банк» лишили лицензии

БК5500:02

ЦБ лишил лицензии омский «Эксперт Банк»

НГС5501:21

Регулятор отозвал лицензию у омского «Эксперт Банка» с 25-летней историей

Омскрегионвчера в 23:32
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Происшествия

СК отрабатывает связь убийства экс-мэра Киселевска с налетами в Белово

Следователи отрабатывают возможную связь преступления в отношении бывшего мера Киселевска Сергея Лаврентьева с разбойными нападениями на предпринимателей в соседнем городе Белово, где работал один из налетчиков.
Российская газета 07:46
Шоу-бизнес

Брэдли Купер в парике и юбке вышел на прогулку с дочерью

Блокнот.ру 07:35
Армия и оружие

ЛНР и Украина завершили отвод сил в Золотом

Отвод сил в городах Золотое и Петровское В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе.
РИА Новости 07:36
Общество

Заработало приложение для оформления европротокола

С 1 ноября водители смогут оформить ДТП по европротоколу, без вызова инспектора ГИБДД и почти без заполнения бумажных документов, отправив электронное извещение с помощью мобильного приложения, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 01:13
Политика

В США приняли резолюцию о публичной фазе процедуры импичмента Трампа

Члены палаты представителей конгресса США одобрили резолюцию, согласно которой расследование о возможности вынесения импичмента американскому лидеру Дональду Трампу переходит к публичной фазе.
RT на русском вчера в 11:48
Здоровье

Медики объяснили, почему осенью необходим витамин В2

При дефиците витамина В2 происходит снижение работоспособности и усталость.
Алтайская правда 07:31
Культура

Ургант посмеялся над расформированием продюсерского центра Фадеева

В эфире программы "Вечерний Ургант" ведущий шоу Иван Ургант высмеял расторжение контрактов Максима Фадеева со всеми певцами своего продюсерского центра MALFA.
Газета.Ru вчера в 09:10
Происшествия

Обезглавленного мужчину обнаружили в лесу Воронежа

ТАСС 07:43
Общество

Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»

Зимние месяцы в целом на территории РФ по температуре будут преимущественно около и выше нормы, россиян ждет "розовая зима", сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Интерфакс 06:38
Происшествия

Воспитательницы пытались помешать убийце ребенка в Нарьян-Маре

Две воспитательницы детского сада «Сказка» в Нарьян-Маре пытались помешать убийце шестилетнего ребенка.
Lenta.ru 06:19
Происшествия

СК предупредил граждан России о новом виде мошенничества по телефону

"Просим проявлять граждан бдительность, в особенности пожилых людей, которые наиболее часто подвержены телефонному мошенничеству со стороны неизвестных лиц", - заключили в СК РФ.
Газета.Ru 30 октября в 15:59
Политика

В Киеве заявили о планах потребовать репарации с России за Донбасс

Ранее, 30 октября, первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов оценил стоимость восстановления подконтрольной Киеву территории Донбасса в €372 млн.
РБК 06:07
Армия и оружие

Армия США решила сменить калибр патронов из-за России

Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
Известия вчера в 20:14
Экономика

Mail.Ru Group приветствовала планы Сбербанка купить в ней долю

Mail.Ru Group была бы рада укрепить взаимодействие с таким сильным игроком, как Сбербанк, заявил генеральный директор группы Борис Добродеев, комментируя планы Сбербанка о покупке доли в капитале компании.
РБК 29 октября в 07:07
Футбол

В ноябре депутаты примут законы, возвращающие пиво на стадионы

В ноябре Госдума рассмотрит законопроект депутатов от ЛДПР Дмитрия Свищева и Игоря Лебедева, который разрешит продажу пива на спортивных стадионах.
МонаВиста 07:50
Общество

Как в Одессе сносили барельеф маршала Жукова на Куликовом поле

Rusvesna.su вчера в 09:51
Происшествия

Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье

В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
Lenta.ru 07:04
Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 30 октября в 14:04
Происшествия

В Красноярском крае полицейского подозревают в изнасиловании

Полицейский из Богучанского района Красноярского края подозревается в насильственных действиях сексуального характера, сообщает пресс-службе регионального главка СК.
РИА Новости 04:08
Кино

Бекмамбетов пожаловался Дудю на BadComedian

Режиссер Тимур Бекмамбетов в беседе с журналистом Юрием Дудем высказался о работе сетевого кинообозревателя Евгения Баженова, работающего под псевдонимом BadComedian.
Газета.Ru вчера в 11:13
Кино

Трейлер сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом появился в Сети

Британский артист Генри Кавилл обнародовал на своей странице в соцсети Instagram официальный трейлер сериала Netflix "Ведьмак".
Народные новости вчера в 22:14
Шоу-бизнес

Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике

Известная актриса Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике.
Актуальные Новости 30 октября в 10:24
Общество

Налог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года

Специальный налоговый режим для самозанятых россиян будет распространен на всю страну с 1 июля 2020 года. Об этом заявили в Минфине России.
Известия 06:13
Происшествия

Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

РБК 30 октября в 13:30
Политика

Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей

Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 01:44
Политика

Путин призвал прекратить споры России и Украины по газу

Президент России Владимир Путин в начале октября заявил, что Москва готова подписать с Украиной контракт по газу, если она до конца года имплементирует европейское законодательство.
Lenta.ru 30 октября в 14:54
Общество

Светлакову предлагали деньги за спор о храме в Екатеринбурге

Шоумен Сергей Светлаков признался, что во время протестов против строительства храма в Екатеринбурге одна из сторон конфликта предлагала ему деньги взамен на публичную поддержку.
News.ru 06:24
Общество

В России вступил в силу закон о суверенном рунете

Закон об изменениях в ФЗ «О связи» и ФЗ «Об информации» частично вступил в силу 1 ноября.
Коммерсантъ вчера в 18:32
Общество

Су-34 отбуксировали из Бутурлиновки в Воронеж на колесах как машину

Минобороны России буксирует аварийные многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 из Бутурлиновки (Воронежская область) в Воронеж на собственных шасси этих самолетов, не используя для таких целей специальный транспорт, пишет The Aviationist.
Lenta.ru вчера в 08:32
Экономика

Власти подготовили новый вариант легализации криптоактивов в России

Законопроект регулирует выпуск, учет и обращение цифровых финансовых активов (ЦФА), под которыми в последней версии понимаются цифровые аналоги долговых расписок, облигаций и прав участия в капитале, то есть токены, хотя само понятие «токен» в законопроекте не фигурирует.
РБК 00:00
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