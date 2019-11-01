Экономика

REGNUMREGNUMЦентробанк отозвал лицензию у омского «Эксперт банка»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у омского АО «Эксперт банк». Соответствующий приказ от 1 ноября обнародовала пресс-служба регулятора.
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ЦБ отозвал лицензию у омского АО «Эксперт Банк»

ТАССвчера в 23:03

Из-за предполагаемых связей с криминалитетом омский «Эксперт Банк» лишили лицензии

БК5500:02

Регулятор отозвал лицензию у омского «Эксперт Банка» с 25-летней историей

Омскрегионвчера в 23:32

У омского «Эксперт Банка» отозвали лицензию за невыполнение закона о противодействии отмыванию

Коммерческие Вестивчера в 23:09

ЦБ лишил лицензии омский «Эксперт Банк»

НГС5501:21

ЦБ РФ отозвал лицензию у Эксперт банка - регулятор

Интерфакс - Россиявчера в 22:52

Центробанк отозвал лицензию у АО «Эксперт Банк»

РИА Новостивчера в 22:44
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 10:04, Ашберн
Происшествия

Мужчина зарезал ребенка в детсаду в Нарьян-Маре

В одном из детсадов Нарьян-Мара (Ненецкий автономный округ) 36-летний мужчина ножом зарезал шестилетнего мальчика во время «тихого часа».
Взгляд.ру вчера в 09:01
Политика

Захарова оценила призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала бессмысленным призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине.
RT на русском вчера в 16:25
Авто

Volkswagen показал дебютные фото серийного электрокросса ID.4

Volkswagen поделился дебютным тизером электрифицированного кросса ID.4. На данный момент эту новинку спрятали под слоем камуфляжной пленки.
Pnzdrive 07:28
Авто

Названы лучшие автомобили за 1,5 миллиона рублей

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Армия и оружие

Запад раскритиковал премьера Болгарии за учения С-400 в Сербии

Взгляд.ру 07:32
Культура

Звезда «Сверхъестественного» выбрал костюм «Бэтмена» на Хэллоуин

Одежда «Черного рыцаря» невероятно подошла Дженсену Эклсу, и, возможно, создателям нового фильма о «Бэтмене» стоит выбрать именно на его на роль «Человека - летучей мыши», вместо Роберта Паттинсона.
ГЛАС.RU 08:18
Экономика

Клиентам Сбербанка с детьми дали возможность получить ипотеку под 1%

Во втором случае ставка снизится гораздо сильнее, максимальная скидка может составить 4 п.п. В результате, например, для семей с детьми, приобретающих квартиру в ипотеку по госпрограмме, льготная ставка на время строительства составит 1%, а для зарплатных клиентов Сбербанка — 5,3%.
РБК 06:47
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк появился на публике впервые за два месяца

Супруг российской актрисы Анастасии Заворотнюк прославленный фигурист Петр Чернышев вместе с известной фигуристкой Татьяной Навкой вышел на лед в Санкт-Петербурге, а также появился перед общественностью на пресс-конференции.
Ugpressa.ru 04:24
Политика

В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс

В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
RT на русском 08:25
Общество

Артисты Мариинского театра отравились во время гастролей в Москве

РБК 05:33
Технологии

«Додо пицца» займется развитием новых концепций

Компания «Додо пицца» займется развитием новых концепций на основе франчайзинговой платформы Dodo.
Арендатор.ру 09:54
Общество

В Одессе нашли замену снесенному барельефу Жукова

Вместо снесенного барельефа с изображением маршала СССР Георгия Жукова власти Одессы собираются установить мемориальную доску украинским военным,погибшим в Донбассе.
Lenta.ru 09:40
Транспорт

Названа максимальная стоимость проезда по трассе Москва — Казань

RT на русском 08:21
Общество

Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека»

Верховный суд России по административному иску министерства юстиции ликвидировал движение "За права человека", основанное правозащитником Львом Пономаревым.
Интерфакс 08:04
Политика

Цемах заявил о давлении спецслужб Украины из-за показаний по делу MH17

Свидетель по делу крушения малайзийского Boeing MH17 Владимир Цемах обвинил украинские спецслужбы в том, что те оказывали на него давление, чтобы добиться "правильных" показаний по делу о крушении Boeing MH17, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:27
Происшествия

В горящем в центре Москвы жилом доме частично обрушилась шахта лифта

RT на русском 09:48
Политика

Путин обсудил с Совбезом РФ работу Конституционного комитета Сирии

Ситуация в Сирийской Арабской Республике стала одной из главных тем встречи Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности России.
ТК Звезда 09:00
Происшествия

Ростовский суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова»

«Каковкин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и приговорён к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнили в суде.
REGNUM вчера в 17:17
Хоккей

Хоккеист «Трактора» Кравцов рассказал об американском юморе

RT на русском 03:50
Происшествия

Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска

Бывшего мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева застрелили в собственном доме, расположенном в селе Верх-Чумыш, сообщает региональный Следственный комитет.
Газета.Ru 02:40
Армия и оружие

Военные РФ и Турции начали совместное патрулирование в Сирии

REGNUM 05:40
Армия и оружие

Армия Украины провела ракетные стрельбы на границе с Крымом

Украина успешно провела первый день учений на полигоне Ягорлык в Херсонской области с привлечением подразделений зенитно-ракетных войск.
REGNUM 08:23
Шоу-бизнес

Дочь призналась, что под наркотиками Деми Мур превращается в монстра

Выступая на шоу Red Table Talk, Румер и Талула Уиллис, стараясь не смотреть на Мур, признались, что в то время их жизнь превратилась в настоящий ад.
Телепрограмма вчера в 23:00
Общество

Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»

По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.
Интерфакс 06:38
Финансы

ЦБ впервые оценил количество серийных заемщиков

С 2017 года 3,7 млн россиян активно наращивали долги, набирая новые кредиты до расплаты по старым (так называемые серийные заемщики), сообщается в докладе ЦБ.
РБК 09:42
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Redmi представила сверхдешёвый 40-дюймовый телевизор

В конце лета бренд Redmi представил свой первый телевизор — 70-дюймовый Redmi TV стоимостью всего 530 долларов.
iXBT.com 09:52
Армия и оружие

«Рособоронэкспорт» продал вооружений на $11 млрд долларов в 43 страны

Сумма реализованных сделок составляет 11 миллиардов долларов, заявил генеральный директор компании Александр Михеев, подводя итоги работы предприятия.
ТК Звезда 08:17
Происшествия

Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье

В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
Lenta.ru 07:04
Политика

Климкин: Россия готовит военный удар по югу Украины

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире одной из украинских радиостанций заявил, что «абсолютно уверен» в готовящемся военном ударе России по югу Украины.
Rusvesna.su 08:04
Хоккей

Дубль Ткачука принес «Калгари» победу над «Нэшвиллом»

Калгари выиграл у Нэшвилла (6:5 OT) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Первой звездой признан форвард огоньков Мэттью Ткачук.
Советский спорт вчера в 23:59
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