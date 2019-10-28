Как отмечается в сообщении, лицензия отозвана в связи с тем, что акционерное общество нарушало порядок инвестирования средств страховых резервов, нарушало более чем на 20 процентов минимально допустимое значение нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, а также неоднократно нарушало требования страхового законодательства.

Политика «Слуга народа» призвала силовиков заняться соратницей Порошенко Депутаты от фракции «Слуга народа» призывают правоохранительные органы отреагировать на угрозы жизни президенту Украины Владимиру Зеленскому, которые озвучила депутат от партии «Европейская солидарность» София Федина.

Политика Трамп назвал Зеленского президентом России Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп во время общения с прессой назвал Владимира Зеленского новым российским президентом.

Общество ВС пересмотрел решение об изъятии ФСБ декларации об амнистии капиталов Заместитель председателя Верховного суда (ВС) Владимир Давыдов пересмотрел постановление суда, которое признавало законным изъятие ФСБ деклараций об амнистии капитала.

Происшествия 12-летний мальчик жестоко убил свою мать на глазах у брата Мальчик доставал с помощью подручных средств жизненно важные органы матери.В настоящее время с подростком работают психологи, которые пытаются установить, по какой причине он лишил жизни свою родственницу.В квартире в полупьяном и шоковом состоянии на момент прибытия полицейских находился отец детей.

Фигурное катание Трусова опубликовала видео параллельного четверного прыжка с Ханю Российская фигуристка Александра Трусова во время тренировки на Гран-при Канады исполнила параллельный четверной тулуп с двукратным олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю.

Общество Умер советский диссидент Владимир Буковский Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщается на сайте политического активиста.

Армия и оружие Эспер: военные США сохранят контроль над нефтяными полями в Сирии Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что американские военнослужащие продолжат защищать нефтяные месторождения в Сирии и ответят на любые попытки других сторон взять над ними контроль.

Экономика Минэкономразвития РФ отклонило предложенный Чубайсом налог Положения, касающиеся углеродного налога, ввести который ранее предложил председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс, исключены из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов.

Футбол Сафонов рассказал об интересе со стороны «Фиорентины» Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов подтвердил, что «Фиорентина» проявляла к нему интерес в прошлом.

Общество Какие перемены ждут в ноябре каждого знака зодиака Что изменится в финансовом плане и что будет происходить на работе – все это в гороскопе на ноябрь.

Кино В сети появилась новая киноверсия «Соника». Создатели полностью переделали его из‑за критики фанатов В мае создатели фильма «Соник» сообщили, что планируют полностью переделать дизайн Соника из‑за критики и насмешек, которые обрушились на них после выхода трейлера.

Шоу-бизнес Квартиру «Иванушки» Олега Яковлева взломали неизвестные Любовь любовью, а имущество нужно возвращать — буквально на днях представители Романа Радова взломали замки и проникли в квартиру.

Политика Сорос назвал своего фаворита на пост президента США Финансист и миллиардер Джордж Сорос поддержал кандидатуру сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен на пост президента США в 2020 году.

Футбол «Зенит» заинтересовался защитником «Ромы» Петербургский "Зенит" заинтересован в приобретении бразильского защитника "Ромы" Жуана Жезуса, сообщает Сalciomercato.

Путешествия Турция введет новый налог на проживание туристов в отелях С 1 апреля 2020 года в Турции должен быть введен новый "налог на проживание". Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Общество Бизнес-омбудсмен допустила создание в Москве частных СИЗО Московское бизнес-сообщество предложило создать в столице первые в стране частные следственные изоляторы.

Авто В России отзывают Toyota Land Cruiser Prado В дилерские сервисы поедет 1 153 дизельных внедорожника Toyota Land Cruiser Prado, которые были проданы в нашей стране в период с 12 марта по 18 апреля текущего года.

Экономика Bloomberg: Газпромбанк хочет продать долю в Mail.ru Group Сбербанку Сбербанк хочет выкупить долю, эквивалентную 20% голосующих акций Mail.ru Group, сообщает в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на источники.