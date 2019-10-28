Экономика
SakhaNewsЦентробанк отозвал лицензию у страховой компании «Стерх»
Как отмечается в сообщении, лицензия отозвана в связи с тем, что акционерное общество нарушало порядок инвестирования средств страховых резервов, нарушало более чем на 20 процентов минимально допустимое значение нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, а также неоднократно нарушало требования страхового законодательства.
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Политика
Трамп назвал Зеленского новым президентом России
Президент США Дональд Трамп оговорился, назвав украинского лидера Владимира Зеленского новым президентом России.
Путешествия
Турция введет новый налог на проживание туристов в отелях
С 1 апреля 2020 года в Турции должен быть введен новый "налог на проживание". Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Политика
Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу
Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультацией по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
Футбол
«Спартак» обыграл «Локомотив» в матче РПЛ
Московский футбольный клуб «Спартак» победил «Локомотив» в 14-м туре Российской премьер-лиги. Об этом 27 октября сообщает ТАСС.
Армия и оружие
США будут силой отвечать на попытки захвата нефтяных месторождений в Сирии
США будут защищать нефтяные месторождения в Сирии и ответят силой на попытки других сторон их захватить, заявил глава Пентагона Марк Эспер.
Технологии
Владельцы карты «Стрелка» смогут оплатить проезд с мобильного телефона
Владельцы карты "Стрелка" в ближайшее время смогут оплачивать проезд на общественном транспорте в Московской области с мобильных устройств.
Политика
На Украине заговорили о призывах к убийству Зеленского
Призыв к убийству Зеленского был найден в словах депутата порошенковской партии «Европейская солидарность» Софии Федыны.
Общество
Треть российских семей не пользуется доступными им льготами
Около 35% семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами, так как не знают о них. Об этом информируют "Известия".
Хоккей
«Авангард» поместил Щербака в список отказов
Форвард «Авангарда» Никита Щербак был помещен в список отказов. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.
Политика
Лавров оценил возможный выход США из Договора по открытому небу
Возможный выход Соединенных Штатов из Договора по открытому небу (ДОН) станет печальным развитием событий.
Хоккей
Малкин подтвердил наличие гражданства США
Происшествия
Пожилой мужчина открыл стрельбу в мечети на юге Франции
Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.
Общество
Орешкин посоветовал Кудрину поискать шпионов в Счетной палате
Министр экономического развития Максим Орешкин в шутку предложил главе Счетной палаты Алексею Кудрину поискать агентов разведки в его ведомстве.
Хоккей
Тарасенко пропустит пять месяцев из-за травмы
Политика
Член Конгресса США ушла в отставку после секс-скандала
Член Палаты представителей США от Демократической партии Кэти Хилл «с разбитым сердцем» объявила о решение подать в отставку после обвинений в интимной связи со своим сотрудником.
Футбол
Скауты трех клубов АПЛ заинтересовались игроком «Спартака»
Скауты нескольких английских клубов следили за игрой полузащитника «Спартака» Алекса Крала в матче 14-го тура чемпионата России против «Локомотива».
Экономика
Владелец Louis Vuitton ведет переговоры о покупке Tiffany
Французская группа компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) ведет переговоры о покупке американского бренда люксовых украшений Tiffany & Co, сообщают Bloomberg, Reuters и AFP со ссылкой на источники.
Кино
Анджей Сапковский считает, что «Ведьмак» превзойдет «Игру престолов»
Гаджеты
Apple представила наушники AirPods Pro с шумоподавлением
Происшествия
В Липецке при падении с высоты разбилась 15-летняя школьница
Вечером 27 октября 15-летняя девочка в сопровождении своих сверстников прогуливалась по этажам заброшенного высотного здания рембазы в военном городке, пишет местное издание LipetskMedia.
Общество
Песков поставил под сомнение данные о массовом закрытии бизнеса в РФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные Кремля по активности малого и среднего бизнеса в стране значительно разошлись со сведениями Министерства экономического развития, сообщает ТАСС.
Политика
Джонсон подтвердил перенос Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился с предложенной членами Евросоюза отсрочкой Brexit до 31 января.
Здоровье
В Тюмени запретили продажу рыбы из-за редкой гаффской болезни
Редкая гаффская болезнь стала причиной запрета на несанкционированную продажу рыбы в Тюменской области, сообщает ТАСС.
Экономика
Медведев подписал поручения о мерах по ускорению роста экономики РФ
Премьер-министр сообщил, что по итогам совещания, прошедшего 8 октября и посвящённого мерам ускорения экономического роста, был доработан пакет дополнительных решений и уже по ним подписаны ряд поручений.
Авто
АвтоВАЗ собрал дебютную партию обновленной Lada 4x4
Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
Общество
Сторонники сообщили о смерти диссидента Владимира Буковского
Происшествия
В Петербурге суд оправдал физрука, обвиняемого в изнасиловании ученицы
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга оправдал учителя физкультуры, обвиняемого в сексуальном насилии над второклассницей, чьи показания, как установил суд, оказались "заучены и скорректированы взрослыми", сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.