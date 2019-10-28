Экономика

SakhaNewsSakhaNewsЦентробанк отозвал лицензию у страховой компании «Стерх»

Как отмечается в сообщении, лицензия отозвана в связи с тем, что акционерное общество нарушало порядок инвестирования средств страховых резервов, нарушало более чем на 20 процентов минимально допустимое значение нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, а также неоднократно нарушало требования страхового законодательства.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «Стерх»

ТАССвчера в 20:30

Банк России отозвал лицензию у страховой компании "Стерх""

РИА Новостивчера в 20:00

ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «Стерх»

РБКвчера в 21:04

Страховую компанию «Стерх» лишили лицензии

РЕН ТВвчера в 20:11

ЦБ отозвал лицензию у компании «Стерх»

Коммерсантъвчера в 21:55

ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «Стерх»

Известиявчера в 21:44

Банк России отозвал лицензии у якутской страховой компании «Стерх»

Российская газетавчера в 21:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 14:07, Вашингтон
Политика

Трамп назвал Зеленского новым президентом России

Президент США Дональд Трамп оговорился, назвав украинского лидера Владимира Зеленского новым президентом России.
Lenta.ru 13:14
Путешествия

Турция введет новый налог на проживание туристов в отелях

С 1 апреля 2020 года в Турции должен быть введен новый "налог на проживание". Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Российская газета 10:39
Политика

Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу

Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультацией по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
RT на русском 12:38
Футбол

«Спартак» обыграл «Локомотив» в матче РПЛ

Московский футбольный клуб «Спартак» победил «Локомотив» в 14-м туре Российской премьер-лиги. Об этом 27 октября сообщает ТАСС.
Известия вчера в 11:56
Армия и оружие

США будут силой отвечать на попытки захвата нефтяных месторождений в Сирии

США будут защищать нефтяные месторождения в Сирии и ответят силой на попытки других сторон их захватить, заявил глава Пентагона Марк Эспер.
РИА Новости 13:46
Технологии

Владельцы карты «Стрелка» смогут оплатить проезд с мобильного телефона

Владельцы карты "Стрелка" в ближайшее время смогут оплачивать проезд на общественном транспорте в Московской области с мобильных устройств.
РИА Новости 09:36
Политика

На Украине заговорили о призывах к убийству Зеленского

Призыв к убийству Зеленского был найден в словах депутата порошенковской партии «Европейская солидарность» Софии Федыны.
Аргументы недели 09:44
Общество

Треть российских семей не пользуется доступными им льготами

Около 35% семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами, так как не знают о них. Об этом информируют "Известия".
Газета.Ru 05:46
Хоккей

«Авангард» поместил Щербака в список отказов

Форвард «Авангарда» Никита Щербак был помещен в список отказов. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.
Sport24.ru 08:09
Политика

Лавров оценил возможный выход США из Договора по открытому небу

Возможный выход Соединенных Штатов из Договора по открытому небу (ДОН) станет печальным развитием событий.
Известия 07:47
Происшествия

СК возбудил дело после пропажи мужчины с двумя детьми в Уфе

РИА Новости 11:20
Хоккей

Малкин подтвердил наличие гражданства США

Lenta.ru 13:48
Происшествия

Пожилой мужчина открыл стрельбу в мечети на юге Франции

Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.
ТАСС 13:18
Общество

Орешкин посоветовал Кудрину поискать шпионов в Счетной палате

Министр экономического развития Максим Орешкин в шутку предложил главе Счетной палаты Алексею Кудрину поискать агентов разведки в его ведомстве.
РИА Новости 07:51
Хоккей

Тарасенко пропустит пять месяцев из-за травмы

РИА Новости 12:14
Политика

Член Конгресса США ушла в отставку после секс-скандала

Член Палаты представителей США от Демократической партии Кэти Хилл «с разбитым сердцем» объявила о решение подать в отставку после обвинений в интимной связи со своим сотрудником.
Комсомольская правда 01:42
Футбол

Скауты трех клубов АПЛ заинтересовались игроком «Спартака»

Скауты нескольких английских клубов следили за игрой полузащитника «Спартака» Алекса Крала в матче 14-го тура чемпионата России против «Локомотива».
ФАН 14:05
Армия и оружие

Аваков приехал в Мариуполь поддержать террористов «Азова»

Rusvesna.su 13:25
Экономика

Владелец Louis Vuitton ведет переговоры о покупке Tiffany

Французская группа компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) ведет переговоры о покупке американского бренда люксовых украшений Tiffany & Co, сообщают Bloomberg, Reuters и AFP со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 04:30
Кино

Анджей Сапковский считает, что «Ведьмак» превзойдет «Игру престолов»

Российская газета 07:57
Гаджеты

Apple представила наушники AirPods Pro с шумоподавлением

Коммерсантъ 13:50
Происшествия

В Липецке при падении с высоты разбилась 15-летняя школьница

Вечером 27 октября 15-летняя девочка в сопровождении своих сверстников прогуливалась по этажам заброшенного высотного здания рембазы в военном городке, пишет местное издание LipetskMedia.
Вечерний курьер 06:13
Общество

Песков поставил под сомнение данные о массовом закрытии бизнеса в РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные Кремля по активности малого и среднего бизнеса в стране значительно разошлись со сведениями Министерства экономического развития, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 09:23
Политика

Джонсон подтвердил перенос Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился с предложенной членами Евросоюза отсрочкой Brexit до 31 января.
Газета.Ru 13:45
Космос

Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе

Газета.Ru 13:18
Здоровье

В Тюмени запретили продажу рыбы из-за редкой гаффской болезни

Редкая гаффская болезнь стала причиной запрета на несанкционированную продажу рыбы в Тюменской области, сообщает ТАСС.
Национальное Аграрное Агентство 02:07
Экономика

Медведев подписал поручения о мерах по ускорению роста экономики РФ

Премьер-министр сообщил, что по итогам совещания, прошедшего 8 октября и посвящённого мерам ускорения экономического роста, был доработан пакет дополнительных решений и уже по ним подписаны ряд поручений.
News.ru 10:09
Авто

АвтоВАЗ собрал дебютную партию обновленной Lada 4x4

Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
Автоновости дня 02:59
Общество

Сторонники сообщили о смерти диссидента Владимира Буковского

Известия вчера в 19:39
Происшествия

В Петербурге суд оправдал физрука, обвиняемого в изнасиловании ученицы

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга оправдал учителя физкультуры, обвиняемого в сексуальном насилии над второклассницей, чьи показания, как установил суд, оказались "заучены и скорректированы взрослыми", сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.
РИА Новости 07:51
Как работают Яндекс.Новости?
Главное