Экономика
РБКЦентробанк отправит под «гильотину» более 100 первых норм
Центральный банк поддержал более 100 инициатив участников финансового рынка об упразднении устаревших и избыточных норм в рамках «регуляторной гильотины», следует из списка одобренных предложений. Рабочие группы ЦБ по актуализации регулирования начали работать в августе 2019 года.
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Центробанк одобрил более 100 инициатив рынка по оптимизации регуляторной нагрузки
Банки.рувчера в 06:47
ЦБ одобрил одну шестую часть инициатив финрынка по оптимизации регуляторной нагрузки
Интерфаксвчера в 12:27
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