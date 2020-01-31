Экономика

Долг.рфДолг.рфЦБ РФ одобрил свыше 100 инициатив о коррекции своей деятельности

В августе 2019 года была создана Рабочая группа Банка России по оптимизации регуляторной нагрузки на участников рынка. 31 января подведены итоги ее деятельности. ЦБ РФ учтет свыше 100 инициатив, чтобы упростить деятельность участников финансового рынка.
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ЦБ одобрил более 100 инициатив рынка по оптимизации регуляторной нагрузки

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