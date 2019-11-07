Экономика
REGNUMЦентробанк отзывает лицензию у «Чувашкредитпромбанка»
У акционерного коммерческого банка «Чувашкредитпромбанк» (публичное акционерное общество) отзывается лицензия на осуществление банковских операций.
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Происшествия
Адвокат назвал статус либертарианца Светова после обысков
Член Либертарианской партии Михаил Светов проходит свидетелем по уголовному делу, в рамках которого у него провели обыски.
РБК вчера в 16:56
Политика
Киев призвал The New York Times исправить карту страны без Крыма
Украина призвала американскую газету The New York Times исправить ошибку на опубликованной карте страны, где территория полуострова Крым отнесена к России.
Москва 24 04:40
Происшествия
Передавший штурвал лайнера «ИрАэро» девушке пилот отстранён от полётов
RT на русском 09:04
Экономика
Джек Ма защитил титул богатейшего человека Китая
Китайский предприниматель Джек Ма даже после ухода с поста главы компании Alibaba остается богатейшим человеком Китая по версии Hurun China Rich List.
Российская газета 04 ноября в 11:23
Кино
Умерший 65 лет назад актер Джеймс Дин появится в новом фильме
Создатели экранизации романа Гарета Крокера о Вьетнамской войне "Оставить Джека" сообщили о планах использовать для съемок фильма трехмерную копию актера Джеймса Дина, погибшего в автокатастрофе в 1955 году в возрасте 24 лет.
Газета.Ru 09:00
Авто
Родстер «Крым» отправился в тестовый пробег по России
Молодежный родстер "Крым" на агрегатах Lada Kalina, построенный группой студентов и аспирантов МГТУ имени Баумана, отправился в испытательный пробег по маршруту Ярославль-Нижний Новгород-Владимир.
Российская газета 07:08
Происшествия
Baza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования
Газета.Ru вчера в 04:16
Политика
Макрон объяснил «смерть мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО находится в коматозном состоянии, поскольку координация по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу полностью отсутствует.
Газета.Ru 07:49
Футбол
Станцию метро в Санкт-Петербурге могут переименовать в «Зенит»
Администрация Санкт-Петербурга запустила голосование по вопросу переименования станции метрополитена «Новокрестовская» в станцию «Зенит».
Матч ТВ 08:27
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения в России
В России четвертый год подряд фиксируется естественная убыль населения, говорится в докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года.
РИА Новости 02:13
Происшествия
Боевой вертолет разбился об итальянский эсминец
Российская газета 06:46
Технологии
«Яндекс» показал беспилотного робота-курьера
«Яндекс» начал тестировать робота-курьера, предназначенного для перевозки небольших грузов. Об этом сообщается в блоге компании.
РБК 09:44
Гаджеты
Билл Гейтс назвал причину превосходства Android над Windows Mobile
Неожиданная откровенность основателя Microsoft Билла Гейтса пролила свет на причины, по которым мобильная платформа Android превзошла Windows Mobile по популярности и сегодня используется на большинстве гаджетов во всем мире.
Дни24 07:11
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Lenta.ru 08:54
Происшествия
Начальника пожарной части в Хакасии обвиняют в поджогах домов
В Хакасии начальника пожарной части в селе Балыкса Аскизского района обвиняют в поджоге шести жилых домов.
REGNUM 05:02
Политика
Путин и президент Казахстана проведут переговоры в Омске
Встреча Путина и Токаева состоится после XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, в котором они примут участие.
REGNUM 00:24
Общество
Богомолов прокомментировал инцидент на премьере спектакля «Норма»
Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов прокомментировал в инстаграме попытку сорвать премьеру спектакля "Норма".
РИА Новости 09:40
Происшествия
Экс-чиновник Минкульта Мазо задержан в Австрии
Телефон сына экс-чиновника отключен. При этом, по словам адвоката Владислава Мусияки, Мазо не задержали, а доставили на допрос.
Известия 08:34
Интернет
В WhatsApp обновили настройки приватности
В настройках мессенджера нужно перейти в раздел "Приватность/Конфиденциальность", а затем "Группы".
Регион online 02:24
Экономика
ВТБ собрал половину долгов «Мечела»
Самую жесткую позицию занимал Сбербанк: если к лету 2015 года ВТБ и Газпромбанк согласились реструктурировать долг «Мечела», то глава Сбербанка Герман Греф до апреля 2016 года продолжал публично критиковать владельца компании Игоря Зюзина и настаивать на получении контроля над компанией.
РБК вчера в 16:00
Происшествия
Облившему себя и пристава бензином россиянину сократили часть долга
Сумма долга супругов из Нижнего Тагила Дмитрия Кашина и Веры Брыловой после нападения с бензином на пристава была пересчитана и сокращена на три миллиона рублей — с 25 до 22 миллионов, сообщает URA.RU.
Lenta.ru 04:57
Культура
В сети появился первый документальный фильм про Децла
It`s My City 05:56
Политика
Азербайджан вручил ноту протеста послу РФ из-за НКР
Азербайджанский МИД вручил ноту протеста послу России в Баку Михаилу Бочарникову. Российского посла вызвали в среду, 6 ноября.
VSE42.RU вчера в 20:47
Армия и оружие
Американские военные считают, что США уступают России в сфере РЭБ
Военные США заявили о неготовности противостоять угрозам радиоэлектронной борьбы в случае конфликта с Россией или Китаем, сообщает Breaking Defence.
Аргументы и Факты 05 ноября в 00:17
Происшествия
Трем фигурантам «московского дела» ужесточили обвинение
Следствие ужесточило обвинение трем фигурантам "московского дела" - Максиму Мартинцову, Александру Мыльникову и Егору Лесных - которых обвиняют в нападении на сотрудника ОМОН на акции 27 июля.
Московский Комсомолец 04:11
Игры
Вышла версия Red Dead Redemption 2 для ПК
ФАН 05 ноября в 15:52
Наука
В США начаты испытания CRISPR-терапии рака
ToDay News Ufa 05:20