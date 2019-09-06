Финансы

BFM.ruBFM.ruЦентробанк ожидаемо снизил ключевую ставку

Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 7% годовых, что укладывается в политику планомерного смягчения, но затем возьмет паузу.
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