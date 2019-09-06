Финансы
BFM.ruЦентробанк ожидаемо снизил ключевую ставку
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 7% годовых, что укладывается в политику планомерного смягчения, но затем возьмет паузу.
Читать в источнике
Оценить139
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6982 источника, обновлено в 09:11, Вашингтон
Общество
Ижевск стал 5-м в рейтинге качества работы общественного транспорта
Ижевск занял 5-е место в рейтинге 200 городов России по качеству работы общественного транспорта, проведенного порталом Domofond.ru на основе опроса более 90 тыс. человек.
Izhlife 05:05
Происшествия
Бастрыкин попросил передать дело о нападении на Памфилову в СК
Глава Следственного комитета инициировал передачу уголовного дела о нападении на председателя Центризбиркома Эллу Памфилову из МВД в подчиненное ему ведомство.
РБК 08:41
Политика
Лукашенко потребовал, чтобы Россия не наклоняла Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг утверждения, что Белоруссия во внешней политике якобы развернулся на Запад, передает "БелТА".
Газета.Ru 06:53
Армия и оружие
В Мьянме заявили о планах купить истребители у России
Посол Мьянмы в России Ко Ко Шейн в интервью РИА Новости заявил, что его страна планирует приобрести российские истребители Су-30 и самолёты следующего поколения.
RT на русском 07:19
Армия и оружие
В Турции провели испытания противобункерной крылатой ракеты
Турецкие военные провели успешные испытания крылатой ракеты SOM-B2, предназначенной для уничтожения укрепленных укрытий.
ТАСС 07:23
Политика
IT-системы российских госорганов переведут в «облако»
В Правительстве РФ разработали план постепенного перевода всех информационных систем органов местного самоуправления и госорганов на единую облачную платформу.
VSE42.RU 09:01
Политика
Путин потребовал в срок завершить строительство космодрома Восточный
Президент России Владимир Путин потребовал завершить строительство космодрома Восточный в Амурской области и запустить ракеты-носители с космодрома в назначенные сроки.
Газета.Ru 08:37
Политика
Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы
Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
RT на русском вчера в 15:45
Происшествия
В Крыму нашли тело пассажирки с затонувшего прогулочного катера
Спасатели обнаружили тело пассажирки затонувшего в Крыму прогулочного катера.
РБК 08:41
Происшествия
Суд в Москве заочно арестовал основателя «Рольфа»
Басманный суд Москвы в пятницу заочно арестовал основателя автоконцерна "Рольф" Сергея Петрова, обвиняемого в незаконном выводе за рубеж и присвоении 4 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 08:57
Здоровье
Врачи оспорили миф о вреде соли
"Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.
РИА Новости 08:41
Происшествия
Росздравнадзор проверит сообщения о пневмонии в роддоме в Москве
Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Подмосковью организовал проверку столичного роддома №4, где два ребёнка заболели внутриутробной пневмонией.
RT на русском 08:09
Футбол
Кокорина и Мамаева освободили по УДО
Обновлено в 12:39 Футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, а также его младшего брата Кирилла суд освободил из колонии условно-досрочно, сообщает "Интерфакс".
BFM.ru 04:32
Кино
Человек-паук окончательно покинул киновселенную Marvel
Человек-Паук официально покинул киновселенную Marvel, так как компании Disney и Sony не смогли договориться.
Сусанин 08:15
Баскетбол
Сборная России проиграла полякам на Кубке мира
На первом групповом этапе россияне были сильнее Нигерии и Кореи, проиграв только аргентинцам.
LiveResult.Ru 08:08
Общество
Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году
Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими.
Известия вчера в 08:45
Технологии
Сбербанк позволил менять пин-код карт в веб-версии «Сбербанк Онлайн»
Сбербанк ввел функцию изменения пин-кода карты в веб-версии «Сбербанк онлайн», сообщает пресс-служба банка.
Rambler News Service 08:52
Политика
Россия и Белоруссия подготовили программу интеграции
Россия и Белоруссия завершили работу над программой действий по интеграции, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
РИА Новости 09:02
Политика
Бывшему гендиректору «Рустави 2» предъявили новые обвинения
Генеральная прокуратура Грузии предъявила новые обвинения бывшему генеральному директору телеканала «Рустави 2» Нике Гварамии, передает 6 сентября «Первый канал грузинского телевидения».
REGNUM 06:53
Армия и оружие
Из-за санкций на российские подлодки поставили старье
На российские подлодки, которые дежурят у берегов Сирии, из-за санкций заменили батареи импортного производства на старые советские.
Утро.ru вчера в 09:47
Футбол
Сборная России сыграет с шотландцами в белой форме
Сборная России по футболу сыграет с командой Шотландии в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года в белой форме.
РИА Новости 07:30
Технологии
Telegram разрешил пользователям полностью скрывать номера телефонов
Telegram выпустил обновление с расширенными настройками конфиденциальности, которые позволят пользователям скрывать свои номера телефонов.
РБК 08:00
Транспорт
ФАС не исключила картельный сговор при повышении цен на проезд в Пензе
Как говорится в официальном сообщении ведомства, на которое ссылается ИА «Пенза-пресс», установлено, что компании-перевозчики в июне 2019 года единовременно приняли решение о повышении цен.
Известия 07:16
Происшествия
Под Вологдой нашли живой пропавшую двое суток назад двухлетнюю девочку
В Вологодской области волонтёры на третий день поисков обнаружили живой двухлетнюю девочку, пропавшую в селе Красное Тарногского района после того, как мать оставила её без присмотра в песочнице.
RT на русском 06:48
Политика
Кадыров оценил шутку Путина про народ Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал шутку президента России Владимира Путина о народах Чечни и Дагестана и их энергии.
РБК вчера в 09:35
Армия и оружие
Российские «Цирконы» уничтожит американская «Валькирия»
В феврале военный обозреватель Владислав Шурыгин заявил, что уничтожить «Циркон» современными средствами практически невозможно.
Lenta.ru 08:16
Общество
Главу антикоррупционного бюро Украины оштрафовали за элитный отдых
Сарненский районный суд Ровенской области оштрафовал главу Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника за элитный отдых.
Известия 07:54