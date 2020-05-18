Экономика
Парламентская газетаЦентробанк ожидает дальнейшего роста годовой инфляции
«С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,8-4,8% по итогам 2020 года и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем», — ожидают в Банке России. Ранее в Центробанке заявляли об ожиданиях снижения инфляции во втором квартале 2021 года.
Читать в источнике
Оценить27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 03:44, Ашберн
Экономика
Бизнес Чичваркина может испытывать финансовые трудности, сообщают СМИ
РИА Новости вчера в 10:26
Кино
Актер из Уфы получил роль в новом сериале на ТНТ
iReactor 03:17
Армия и оружие
Минобороны развернуло полевой госпиталь в Красноярском крае
"Военнослужащие ЦВО развернули полевой мобильный госпиталь на 100 коек в поселке Еруда Северо-Енисейского района Красноярского края", - говорится в сообщении.
Газета.Ru вчера в 22:21
Политика
Гордон объяснил интервью с Поклонской и Стрелковым заданием спецслужб
Украинский журналист Дмитрий Гордон в обращении на своем YouTube канале заявил, что интервью с депутатом Госдумы Натальей Поклонской и бывшим министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорем Гиркиным (Стрелковым) были сделаны в сотрудничестве со спецслужбами Украины.
РБК 03:30
Экономика
Правительство утвердило льготную кредитную программу для бизнеса
Правительство утвердило правила новой льготной кредитной программы поддержки бизнеса из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей и ряда социально ориентированных некоммерческих организаций.
Российская газета вчера в 06:40
Общество
Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
Общество
Биолог спрогнозировала сроки окончания эпидемии коронавируса в России
Москва, 19 мая 2020, 08:27 — REGNUM Эпидемия коронавируса в России закончится в августе при условии закрытия границы и отсутствия новых вспышек заражения.
REGNUM 01:27
Экономика
Выручка «Ростелекома» выросла на 10% благодаря Tele2
Темп роста оказался значительно выше, чем в первом квартале прошлого год (3,2%) или за весь 2019 год (5%), благодаря консолидации показателей «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2).
РБК 03:31
Общество
За сутки в России подтверждено 9263 случая COVID-19 в 83 регионах
За прошедшие сутки в России подтверждено 9263 случая COVID-19 в 83 регионах.
Российская газета 03:35
Общество
В России за сутки выявили более 9 тыс. заболевших коронавирусом
За минувшие сутки коронавирус в России был выявлен у 9263 человек, сообщает оперативный штаб.
РБК 03:36
Здоровье
Главврач башкирской РКБ уволилась после вспышки коронавируса
Главврач крупнейшего стационара в Башкирии - Республиканской клинической больницы (РКБ) имени Куватова - Эльза Сыртланова уволилась по собственному желанию после вспышки COVID-19, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Газета.Ru 02:40
Общество
Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом
Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru вчера в 23:26
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь
На один-два градуса теплее климатической нормы ожидается июнь в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири (в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях), в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке.
Российская газета вчера в 22:00
Авто
ФРП одобрил льготный заем башкирскому заводу «Автокомплект» на 59,6 млн рублей
Белебеевский завод «Автокомплект» получит льготный кредит на 59,6 млн рублей от Фонда развития промышленности, сообщили в правительстве Башкирии.
Башинформ 03:23
Общество
Отказ Швеции от карантина не спас экономику
В Швеции отказ от жестких карантинных мер не предотвратил падение экономики, сообщает Financial Times.
Газета.Ru вчера в 16:08
Общество
Власти Москвы разъяснили NYT статистику смертности от коронавируса
Столичные власти уверены в точности статистических данных по смертности от коронавируса в Москве.
BFM.ru 02:14
Кино
Дэвид Аркетт появится в новом «Крике»
Оригинальный «Крик» вышел на широкие экраны в 1996 году с Нив Кэмпбелл в роли Сидни Прескотт, которая стала мишенью для убийцы в маске Призрачного лица.
Inc-news.ru вчера в 17:12
Общество
Умер 30-летний актер «Сумерек» Грегори Тайри Бойс
Актер Грегори Тайри Бойс скончался на 31-м году жизни, передает Variety со ссылкой на коронерскую службу округа Кларк (Невада, США).
Газета.Ru 03:31
Здоровье
В Тульской области 470 медиков заразились коронавирусом
Помощник губернатора Тульской области Сергей Лигай доложил о перепрофилировании объектов под размещение коечного фонда для больных коронавирусом.
Тульские новости вчера в 15:11
Происшествия
В Москве задержали устроившего стрельбу из окна мужчину
RT на русском вчера в 14:24
Происшествия
У сотрудников прокуратуры Саратовской области выявили коронавирус
У сотрудников аппарата прокуратуры Саратовской области выявили коронавирусную инфекцию, сообщила пресс-служба ведомства.
Общественное мнение 03:10
Наука
Остановить коронавирус может лекарство из Китая
Новое лекарство против коронавируса на основе антител разрабатывают ученые из китайской лаборатории Пекинского университета.
Соловей.Инфо 03:38
Общество
Нижегородская область вышла на первый этап снятия ограничений
Нижегородская область выходит на первый этап снятия ограничений, жителям региона разрешены пробежки и прогулки на расстоянии 1 километра от дома по 2 часа в сутки, сообщил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 01:18
Гаджеты
Самый доступный в своей линейке Ryzen 5 4600H уничтожает всех ценовых конкурентов из стана Intel
Что касается конкуренции с Intel, по цене мы назвать конкурента не можем, а по параметрам это Core i7-9750H и Core i7-9850H из прошлого поколения мобильных CPU Intel и Core i7-10750H и Core i7-10850H — из нового поколения.
iXBT.com 03:09
Общество
ФСБ проверит приложения социального мониторинга
ФСБ проверит все подобные приложения, в том числе и систему «Электронный пропуск» в сжатые сроки. На это у ведомства уйдет неделя.
Телеканал 360° 03:24
Здоровье
Названо условие возвращения Москвы к обычному ритму жизни
Москвичи смогут вернуться к привычной жизни только после того, как будет известно реальное число выявленных случаев COVID-19.
Газета.Ru вчера в 01:42
Шоу-бизнес
Галкин показал домашнюю теплицу на огороде Пугачевой
Муж певицы, юморист и телеведущий Максим Галкин, показал соответствующие кадры на своей официальной странице в Instagram.
NewInform 03:09
Финансы
Рубль укрепился на фоне роста цен на нефть
Москва, 18 мая 2020, 22:43 — REGNUM Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро на вечерних торгах 18 мая на фоне роста мировых цен на нефть.
REGNUM вчера в 15:43
Общество
Почти 9 тысяч человек заболели коронавирусом за сутки в России
За минувшие сутки в России заболели коронавирусом 8 926 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
URA.Ru вчера в 03:53
Политика
В конгрессе осудили планы бесплатно поставить аппараты ИВЛ в Россию
Ранее 18 мая стало известно, что Вашингтон намерен бесплатно отправить в Россию 200 аппаратов ИВЛ в рамках борьбы с пандемией коронавируса.
РБК 01:29