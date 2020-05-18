Экономика

Парламентская газетаПарламентская газетаЦентробанк ожидает дальнейшего роста годовой инфляции

«С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,8-4,8% по итогам 2020 года и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем», — ожидают в Банке России. Ранее в Центробанке заявляли об ожиданиях снижения инфляции во втором квартале 2021 года.
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ЦБ подтвердил свой прогноз по инфляции на конец года в диапазоне 3,8–4,8%

ПРАЙМ04:46

В Центробанке ожидают дальнейшее повышения годовой инфляции

Комсомольская правдавчера в 14:11

ЦБ заявило о дальнейшем повышении инфляции

Московский Комсомолецвчера в 13:38

ЦБ ожидает дальнейшего роста инфляции

Коммерсантъвчера в 14:05

ЦБ предсказал ускорение годовой инфляции по итогам 2020-го до 4%

Фонтанка.Рувчера в 13:53

В ЦБ спрогнозировали дальнейший рост инфляции

Известиявчера в 14:06

ЦБ ожидает дальнейшего повышения годовой инфляции

ТАССвчера в 13:16
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Политика

Поклонская предложила Киеву спросить у украинцев мнение про Крым

РИА Новости вчера в 22:44
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Политика

Путин вернул Мишустину обязанности премьера

Президент России Владимир Путин вернул обязанности премьера Михаилу Мишустину. Такой указ опубликован на сайте Кремля.
Ведомости 05:18
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Общество

Прикованная к постели москвичка снова получила штраф за нарушение самоизоляции

Lenta.ru 01:18
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Общество

В Москве сообщили, что заболевшие COVID-19 пытаются оформить пропуска

Почти три тысячи москвичей с подтвержденным COVID-19 и ОРВИ ежедневно пытаются оформить пропуска для поездок по городу, все подобные пропуска аннулируются, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.
РИА Новости 00:58
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Общество

В России летнюю оздоровительную кампанию могут начать с 1 июля

Москва, 19 мая 2020, 11:39 — REGNUM Летние смены в российских лагерях отдыха могут сократиться с 21 до 14 дней, сообщила 19 мая замдиректора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Янина Голубева.
REGNUM 04:39
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Политика

Украинский олигарх рассказал о сговоре Зеленского и Порошенко

Александр Онищенко, украинский олигарх, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский находится в сговоре со своим предшественником Петром Порошенко.
Телеканал 360° 04:59
Общество

Генпрокуратура РФ нашла новые фейки о коронавирусе и чипировании людей

Фейки о пандемии коронавирусе как способе поместить некие "чипы" в людей обнаружили в Интернете сотрудники Генпрокуратуры РФ Новые фейковые сообщения о природе пандемии коронавирусной инфекции обнаружили в Сети специалисты надзорного органа.
Народные новости 04:11
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Игры

В австралийском PlayStation Store появилась стоимость Mafia: Trilogy

В австралийском сегменте сервиса PlayStation Store открылся доступ к покупке PS4-версии сборника Mafia: Trilogy, в состав которого входят переиздания Mafia 2 и 3 и ремейк первой части серии.
Городской портал Новый Нижний вчера в 15:00
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Футбол

Капитан «Уотфорда» Дини отказался возвращаться к тренировкам

Капитан «Уотфорда» нападающий Трой Дини сообщил, что не намерен возвращаться к тренировкам, несмотря на соответствующее разрешение от английской Премьер-лиги.
Чемпионат 04:37
Политика

Гордон объяснил интервью с Поклонской и Стрелковым заданием спецслужб

Украинский журналист Дмитрий Гордон в обращении на своем YouTube канале заявил, что интервью с депутатом Госдумы Натальей Поклонской и бывшим министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорем Гиркиным (Стрелковым) были сделаны в сотрудничестве со спецслужбами Украины.
РБК 03:30
Общество

Forbes составил список перспективных россиян до 30 лет

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет («30 до 30»).
Коммерсантъ 03:03
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Здоровье

Курский врач рассказал, как считают умерших от коронавируса

Врач-инфекционист областной инфекционной больницы имени Семашко Алексей Гапонов, ранее ставший героем одного из выпусков «Редакции» на YouTube, рассказал, почему число умерших расходится с официальной статистикой.
Kursk.com вчера в 14:54
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Энергетика

Чубайс сравнил нефтяной рынок с дохлой лошадью

Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс, вспоминая о недавнем обвале цен на нефтяном рынке, вспомнил известную ковбойскую поговорку о дохлой лошади.
Газета.Ru 02:27
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Здоровье

В России приостановили плановую вакцинацию из-за коронавируса

Министерство здавоохранения приостанавливает плановую вакцинацию среди взрослых россиян из-за распространения коронавируса, заявил замглавы ведомства Олег Гриднев.
РИА Новости 04:46
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Армия и оружие

Армию Хафтара выбили с авиабазы у Триполи

Lenta.ru вчера в 05:20
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Общество

Совфед рекомендовал поднять возраст продажи алкоголя

Совфед рекомендовал поднять возраст продажи алкоголя до 21 года, передают «РИА Новости» 19 мая.
Известия 05:32
Армия и оружие

В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»

Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM вчера в 01:22
1,9K
Общество

Мишустин: рост заболеваемости коронавирусом в России остановился

Ситуация с коронавирусом в России остается непростой, но рост заболеваемости удалось остановить, динамика позитивная, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости вчера в 06:01
2,3K
Политика

Путин объяснил отсутствие единого тарифа на транспорт газа в ЕАЭС

Президент России Владимир Путин заявил, что единый тариф на транспортировку газа может быть реализован только на едином рынке, пока такой интеграции в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) нет.
RT на русском 05:22
Армия и оружие

Сбежавший боевик рассказал о сотрудничестве США с террористами в Сирии

Сбежавший из Эт-Танфа и перешедший на сторону правительственных войск Сирии командир группы боевиков рассказал о сотрудничестве США с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» (ИГ).
Lenta.ru вчера в 22:42
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Футбол

ЦСКА вспомнил о 15-летии победы в Кубке УЕФА

Пресс-служба московского ЦСКА вспомнила о 15-летии победы в финале Кубка УЕФА.
Газета.Ru вчера в 04:58
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Кино

Режиссер «Шазама!» снял еще один хоррор в изоляции

КиноПоиск вчера в 14:08
Общество

Больше половины россиян захотели сделать прививку от коронавируса

Всероссийский центр изучения общественного мнения узнал у россиян, насколько они готовы привиться от коронавируса.
Телеканал 360° 05:54
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Происшествия

В прокуратуре Саратовской области зафиксирована вспышка коронавируса

Саратов, 19 мая 2020, 11:37 — REGNUM В Саратовской области у нескольких работников аппарата прокуратуры по результатам лабораторных исследований выявлена коронавирусная инфекция, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
REGNUM 04:37
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Общество

Объяснена низкая смертность от коронавируса в России

Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости вчера в 07:33
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Шоу-бизнес

Брайан Остин Грин подтвердил расставание с Меган Фокс

Брайан Остин Грин подтвердил слухи о расставании с Меган Фокс во время очередного подкаста.
Super.ru 04:09
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Фигурное катание

Фигуристка Загитова показала, что ей подарили на день рождения

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова пожелала Загитовой счастливой жизни в день её рождения.
RT на русском вчера в 11:45
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Политика

Партия Захара Прилепина получила право участвовать в выборах

Партия "За правду", которую возглавляет писатель Захар Прилепин, получила право участвовать в выборах, сообщила пресс-служба во вторник.
Российская газета 04:27
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Религия

Епископа Армавирского и Лабинского отстранили от управления епархией

Как сообщили в Московском патриархате, принято решение об отстранении епископа Армавирского и Лабинского Игнатия (Бузина) и епископа Костомукшского и Кемского Игнатия (Тарасова) от управления вверенными им епархиями.
Югополис вчера в 11:20
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Общество

Nord Stream 2 обжалует решение Германии по директиве Евросоюза

Как стало известно, компания Nord Stream 2 планирует обжаловать в суде отказ властей Германии вывести газопровод из-под директивы ЕС.
Evo-rus.com 05:10
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