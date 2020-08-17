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REGNUM
REGNUM

Центробанк ожидает пик инфляции в России в феврале-марте 2021 года

Москва, 17 августа 2020, 21:23 — REGNUM Банк России ожидает, что инфляция в стране достигнет пиковых значений в феврале-марте 2021 года. Об этом 17 августа сообщил журналистам зампредседателя регулятора Алексей Заботкин в кулуарах ACI Russia Congress 2020.В источнике
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ТАСС

ЦБ ожидает пик годовой инфляции в феврале-марте 2021 года

Банк России ожидает пиковых значений годовой инфляции в РФ в феврале - марте 2021 года, сообщил журналистам зампред регулятора Алексей Заботкин.
ТАССвчера в 13:33
Подробнее о событии
РБК

ЦБ дал прогноз по пику годовой инфляции в России

РБК22:40
Московский Комсомолец

ЦБ раскрыл, когда ждет пик инфляции

Московский Комсомолецвчера в 15:11
ТАСС

ЦБ ожидает пик годовой инфляции в феврале-марте 2021 года

ТАССвчера в 13:33
Газета.Ru

ЦБ ожидает плавного ускорения годовой инфляции в России

Газета.Ruвчера в 14:41
RT на русском

Банк России ожидает пик годовой инфляции в феврале-марте 2021 года

RT на русскомвчера в 14:18
Телеканал 360°

ЦБ: пик годовой инфляции придется на февраль–март 2021 года

Телеканал 360°вчера в 14:05
Коммерсантъ

ЦБ ожидает пика инфляции в феврале–марте

Коммерсантъвчера в 14:50

Сенат США: Путин лично приказал взломать сервера Демпартии в 2016 году

Вашингтон, 18 августа 2020, 22:20 — REGNUM Комитет сената Конгресса США по разведке опубликовал отчёт по итогам расследования о вмешательстве в выборы, в котором сказано, что президент России Владимир Путин якобы «дал указание» взломать серверы Демократической партии в 2016 году.
Сенат США: Путин лично приказал взломать сервера Демпартии в 2016 году
REGNUM15:20
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Федотов: мастерство Нобоа выручило «Сочи» в матче с «Рубином»

Во вторник "Сочи" в 3-м туре чемпионата России выиграл у "Рубина" на своем поле со счетом 3:2. Нобоа сравнял счет в концовке матча ударом со штрафного, а в компенсированное время игры сделал голевую передачу на Ивана Миладиновича, который забил победный мяч.
РИА Новости13:36

В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
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В УПЦ призвали верующих «помолчать» о событиях в Белоруссии

В Украинской православной церкви призвали верующих помолчать, а не принимать какое-либо участие в политическом конфликте в Белоруссии и не выносить по этому поводу публичных "безапелляционных оценок".
РИА Новости13:33
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В РПЦ поддержали сироту, которого не пустили на детское «Евровидение»

"Одесская епархия Украинской православной церкви Московского патриархата поддержала мальчика, приняв участие в песенном флешмобе #Максим, мы с тобой в социальных сетях по всей Украине", - отметил представитель РПЦ.
РЕН ТВ11:57
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Российская вакцина от коронавируса обрушила рынок драгметаллов

Одной из причин значительного снижения цен на драгметалллы эксперты называют сообщение о том, что Россия провела предварительные клинические испытания вакцины против коронавируса и зарегистрировала ее.
Zaim.com03:25
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