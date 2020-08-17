Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
REGNUM
REGNUM

Центробанк ожидает пик инфляции в России в феврале-марте 2021 года

Москва, 17 августа 2020, 21:23 — REGNUM Банк России ожидает, что инфляция в стране достигнет пиковых значений в феврале-марте 2021 года. Об этом 17 августа сообщил журналистам зампредседателя регулятора Алексей Заботкин в кулуарах ACI Russia Congress 2020.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

ЦБ ожидает пик годовой инфляции в феврале-марте 2021 года

Банк России ожидает пиковых значений годовой инфляции в РФ в феврале - марте 2021 года, сообщил журналистам зампред регулятора Алексей Заботкин.
ТАСС17 августа в 13:33
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

ЦБ раскрыл, когда ждет пик инфляции

Московский Комсомолец17 августа в 15:11
Телеканал 360°

ЦБ: пик годовой инфляции придется на февраль–март 2021 года

Телеканал 360°17 августа в 14:05
Газета.Ru

ЦБ ожидает плавного ускорения годовой инфляции в России

Газета.Ru17 августа в 14:41
RT на русском

Банк России ожидает пик годовой инфляции в феврале-марте 2021 года

RT на русском17 августа в 14:18
Коммерсантъ

ЦБ ожидает пика инфляции в феврале–марте

Коммерсантъ17 августа в 14:50
ТАСС

ЦБ ожидает пик годовой инфляции в феврале-марте 2021 года

ТАСС17 августа в 13:33
REGNUM

Центробанк ожидает пик инфляции в России в феврале-марте 2021 года

REGNUM17 августа в 14:23

В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе
РИА Новостивчера в 07:26
1,9K

Мишустин на встрече с Дегтяревым дал поручения по реконструкции дороги

Премьер РФ Михаил Мишустин на встрече с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым поручил начать работу по проекту реконструкции дороги Ванино - Советская Гавань в регионе в 2021 году, сообщили в пресс-службе правительства.
РИА Новостивчера в 02:52
147

96 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Кузбассе

Новые инфицирования зарегистрированы на территории Новокузнецка (32), Киселевска (14), Прокопьевска (12), Кемерово (10), Анжеро-Судженска (5), Междуреченска (4), Беловского МР (3), Таштагольского МР (3), Белово (2), Ленинск-Кузнецкого (1), Тайги (1), Кемеровского МО (1), Прокопьевского МО (1), Промышленновского МО (1), Юргинского МО (1). На 18 августа у 5 306 человек подтвержден коронавирус.
Kursk.comвчера в 02:32
261