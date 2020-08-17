Центробанк ожидает пик инфляции в России в феврале-марте 2021 года
Москва, 17 августа 2020, 21:23 — REGNUM Банк России ожидает, что инфляция в стране достигнет пиковых значений в феврале-марте 2021 года. Об этом 17 августа сообщил журналистам зампредседателя регулятора Алексей Заботкин в кулуарах ACI Russia Congress 2020.В источнике
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ЦБ ожидает пик годовой инфляции в феврале-марте 2021 года
Банк России ожидает пиковых значений годовой инфляции в РФ в феврале - марте 2021 года, сообщил журналистам зампред регулятора Алексей Заботкин.
ТАССвчера в 13:33
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