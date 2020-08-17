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REGNUM
REGNUM

Центробанк ожидает пик инфляции в России в феврале-марте 2021 года

Москва, 17 августа 2020, 21:23 — REGNUM Банк России ожидает, что инфляция в стране достигнет пиковых значений в феврале-марте 2021 года. Об этом 17 августа сообщил журналистам зампредседателя регулятора Алексей Заботкин в кулуарах ACI Russia Congress 2020.В источнике
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ТАСС

ЦБ ожидает пик годовой инфляции в феврале-марте 2021 года

Банк России ожидает пиковых значений годовой инфляции в РФ в феврале - марте 2021 года, сообщил журналистам зампред регулятора Алексей Заботкин.
ТАССвчера в 13:33
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Царьград

Когда ждать пика инфляции: Банк России поделился прогнозом

Царьградвчера в 16:10
Московский Комсомолец

ЦБ раскрыл, когда ждет пик инфляции

Московский Комсомолецвчера в 15:11
Телеканал 360°

ЦБ: пик годовой инфляции придется на февраль–март 2021 года

Телеканал 360°вчера в 14:05
Газета.Ru

ЦБ ожидает плавного ускорения годовой инфляции в России

Газета.Ruвчера в 14:41
RT на русском

Банк России ожидает пик годовой инфляции в феврале-марте 2021 года

RT на русскомвчера в 14:18
Коммерсантъ

ЦБ ожидает пика инфляции в феврале–марте

Коммерсантъвчера в 14:50
ТАСС

ЦБ ожидает пик годовой инфляции в феврале-марте 2021 года

ТАССвчера в 13:33

В Совфеде назвали условия новых выплат на детей до 16 лет

Принятие правительством решения о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе 2020 года будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, заявил во вторник, 18 августа, первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский в интервью Nation News.
В Совфеде назвали условия новых выплат на детей до 16 лет
Известия06:43
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Мишустин на встрече с Дегтяревым дал поручения по реконструкции дороги

Премьер РФ Михаил Мишустин на встрече с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым поручил начать работу по проекту реконструкции дороги Ванино - Советская Гавань в регионе в 2021 году, сообщили в пресс-службе правительства.
РИА Новости02:52
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В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей

Регионы с наибольшей долей жителей с иммунитетом к коронавирусу: Москва (занимает первое место по числу заражений), Московская область (второе место), Санкт-Петербург (третье место), Тюменская область (34-е место), Ленинградская область (45-е место), Татарстан (48-е место), Астраханская область (52-е место).
Коммерсантъ00:29
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