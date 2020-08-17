Центробанк ожидает пик инфляции в России в феврале-марте 2021 года

Москва, 17 августа 2020, 21:23 — REGNUM Банк России ожидает, что инфляция в стране достигнет пиковых значений в феврале-марте 2021 года. Об этом 17 августа сообщил журналистам зампредседателя регулятора Алексей Заботкин в кулуарах ACI Russia Congress 2020.