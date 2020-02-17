Если клиент отказывается от разовой операции или просит закрыть счет и выдать деньги после вопросов со стороны банка, это должно считаться признаками сомнительности, следует из документа.

с чего всё началось

Банк России разработал поправки в порядок приостановления операций по счетам клиентов, совершающих подозрительные операции. Речь идет об изменении перечня признаков, указывающих на необычный характер сделки, при которых банк может приостановить операции по счетам организации или физлица.

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