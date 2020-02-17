Экономика
Современный ПредпринимательЦентробанк пересмотрел основания для блокировки счетов
Банк России разработал поправки в порядок приостановления операций по счетам клиентов, совершающих подозрительные операции. Речь идет об изменении перечня признаков, указывающих на необычный характер сделки, при которых банк может приостановить операции по счетам организации или физлица.
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с чего всё началось
Если клиент отказывается от разовой операции или просит закрыть счет и выдать деньги после вопросов со стороны банка, это должно считаться признаками сомнительности, следует из документа.РБК16 февраля в 16:01
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Начинается настоящий банковский террор: Спасения не будет даже наличке под матрасом
Царьград18 февраля в 06:27
ЦБ изменит критерии подозрительных операций для блокировки счетов в банках
Ведомости16 февраля в 17:20
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Бывший помощник вице-премьера правительства России Аркадия Дворковича Анастасия Алексеева обвиняется в получении взятки туристическими путевками общей стоимостью 4 млн руб.
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Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
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Переговоры о бюджете Евросоюза будут самыми трудными за много лет, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
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Грузия обвинила Россию в причастности к кибератакам на сайты страны
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Общество
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
Политика
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Во время выступления Владимира Путина на заседании коллегии ФСБ произошёл технический сбой.
Политика
Госдума уточняет право ФСО применять боевую технику
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Частный вертолет задел при взлете провода и упал на землю в Переславском районе Ярославской области, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Экономика
Силуанов назвал конфеткой Сбербанк под руководством Грефа
Председатель правления Сбербанка Герман Греф сделал из финансового учреждения «конфетку», и под его управлением банк работает эффективно.
Общество
Следует поднять уровень приличия, а не пенсии: о жалобах звёзд
Как сообщало ИА REGNUM, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский призвал деятелей культуры и шоу-бизнеса в России не жаловаться на маленькие пенсии.
Происшествия
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Мантуров может находиться в готовящемся к экстренной посадке SSJ-100
Происшествия
МВД начало проверку по факту самоубийства мужчины в здании суда в Уфе
МВД Республики Башкортостан начало проверку по факту самоубийства подсудимого в здании Уфимского районного суда, сообщает 20 февраля интернет-издание ProUfu.ru По словам источника в правоохранительных органах, мужчина был задержан на днях по подозрению в убийстве своей жены.
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Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти
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Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»
Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в четверг официально вступил в петербургское отделение "Партии роста".
Общество
Белоруссия закупила 160 тысяч тонн российской нефти через трейдеров
Белоруссия закупила через трейдеров российскую нефть без премии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна "Белнефтехим".
Экономика
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Сбежавшая из карантина в Петербурге пациентка вернулась в больницу
Жительница Санкт-Петербурга Анна Рыбакова, которая самовольно покинула карантин после возвращения из Китая, вернулась в больницу.
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Опубликованы фото Нео и Тринити со съемок «Матрицы 4»
В Сети опубликованы новые фотографии со съемочной площадки фильма Ланы Вачовски «Матрица 4». На фото Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс предстают в образах Нео и Тринити.
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Новые секреты от самого далекого объекта, исследованного землянами
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