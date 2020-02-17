Экономика

Современный ПредпринимательСовременный ПредпринимательЦентробанк пересмотрел основания для блокировки счетов

Банк России разработал поправки в порядок приостановления операций по счетам клиентов, совершающих подозрительные операции. Речь идет об изменении перечня признаков, указывающих на необычный характер сделки, при которых банк может приостановить операции по счетам организации или физлица.
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с чего всё началось

ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

Если клиент отказывается от разовой операции или просит закрыть счет и выдать деньги после вопросов со стороны банка, это должно считаться признаками сомнительности, следует из документа.
РБК16 февраля в 16:01

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РИА Новости16 февраля в 22:01

ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов

Коммерсантъ16 февраля в 18:53

ЦБ изменит критерии подозрительных операций для блокировки счетов в банках

Ведомости16 февраля в 17:20
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