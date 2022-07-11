Участники рынка на специализированных форумах приводили в пример ситуацию, когда на старом ИИС оставались средства в центах, которые нельзя вывести из-за небольшой суммы, в итоге старый ИИС не закрывался.
С началом "газовых суток" (07:00 мск.) прекратились поставки топлива по ключевому маршруту из России в Европу — "Северному потоку", свидетельствуют данные оператора магистрали — компании Nord Stream AG.
Главное управление Китая по контролю и регулированию рынка наложило штрафы на технологических гигантов Alibaba и Tencent, а также ряд других компаний за несоблюдение антимонопольных правил о раскрытии транзакций.