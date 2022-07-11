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Центробанк: перевод иностранных акций от одного брокера к другому не лишит льгот

Инвесторы сохранят право на получение налогового вычета по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) при переходе от подсанкционного брокера, сообщил ЦБ.
Forbes
Участники рынка на специализированных форумах приводили в пример ситуацию, когда на старом ИИС оставались средства в центах, которые нельзя вывести из-за небольшой суммы, в итоге старый ИИС не закрывался.
Интерфакс
Совместно с органами исполнительной власти Банк России прорабатывает способы защиты прав клиентов подсанкционных брокеров, активы которых переводились по другим схемам.
ПРАЙМ
Регулятор направил брокерам и депозитариям информационное письмо
 на основе разъяснений Минфина.
Forbes

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ЦБ назвал условия сохранения налогового вычета при смене брокера для ИИС
Forbes10:01
Российские инвесторы сохранят право на налоговый вычет при переводе активов из-за санкций
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ЦБ назвал условия сохранения налогового вычета при переводе иностранных бумаг
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Инвесторам сохранят право на налоговый вычет при переводе иностранных активов
Expert.ru06:58
Центробанк: перевод иностранных акций от одного брокера к другому не лишит льгот
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Банк России рассказал об условиях сохранения налогового вычета при переводе иностранных активов ИИС
ПРАЙМ07:37
Переводы иностранных ценных бумаг от одного профучастника к другому не влияют на возможность получить налоговый вычет, если эти переводы были связаны с санкциями и соответствуют определенным условиям
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