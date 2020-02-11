Экономика

REGNUMREGNUMЦентробанк продаст правительству акции Сбербанка

Правительство выкупит акции Сбербанка у ЦБ РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ. Отмечается, что пакет Банка России будет приобретён за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости.
Читать в источнике
Комментировать2,1K
с чего всё началось
«Предполагается, что пакет Банка России будет приобретён за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости», — говорится в сообщении
 Министерства финансов.
RT на русскомвчера в 09:22

Подробнее о событии

Правительство на заседании обсудит законопроект о передаче ЦБ акций Сбербанка

ТАСС16:03

Эксперт предсказал последствия продажи акций Сбербанка правительству

Известия10:10

ЦБ передает правительству контроль над Сбербанком

РБКвчера в 15:21

Зачем правительство выкупает Сбербанк у Центробанка

Ведомостивчера в 16:43

Деньги на президентское послание займут у будущих поколений через Сбербанк. Обобщение

Интерфаксвчера в 15:30

Правительство выкупит Сбербанк у ЦБ по рыночной цене

РИА Новостивчера в 08:11

Бюджет, рубль и смена стратегии. Чем обернется сделка со Сбербанком

ПРАЙМ06:27
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 23:09, Ашберн
Общество

Число заболевших коронавирусом на лайнере в Японии достигло 175

Известия вчера в 20:23
Происшествия

В ДТП под Псковом погибли восемь украинцев

Все восемь погибших в ДТП под Псковом являются гражданами Украины, сообщила РИА Новости глава Пустошкинского района Псковской области Светлана Василькова со ссылкой на данные полиции.
РИА Новости 22:46
Политика

Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным самой ужасной в жизни

Ночь переговоров с Владимиром Путиным, Франсуа Олландом и Ангелой Меркель Порошенко назвал одной из самых ужасных в своей жизни.
НТВ 09:50
Происшествия

Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
РИА Новости 15:51
Политика

В России задержан один из самых известных ополченцев ДНР

Piter.tv 00:04
Политика

Боливия приостановила проект совместного с «Росатомом» ядерного центра

Новое правительство Боливии приостанавливает совместный с российским «Росатомом» проект по строительству ядерного центра в стране.
RT на русском 12:12
Армия и оружие

Россия разрабатывает оружие против гиперзвуковых ракет для МиГ-31

Россия остается на передовой разработок гиперзвукового оружия, а также средств защиты от такого вида вооружений.
Pravda.Ru 02:47
Общество

Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии

Lenta.ru 07:44
Здоровье

В Китае сообщили о резком росте числа умерших от коронавируса

В китайской провинции Хубэй сообщили о росте числа жертв коронавируса и скачке новых случаев заболевания.
Коммерсантъ 22:29
Политика

Левада-центр: Рейтинг доверия Путину за два года снизился вдвое

Левада-центр отмечает рост рейтинга глав Минобороны и МИДа: если в сентябре Сергею Шойгу и Сергею Лаврову доверяли 13 и 14 процентов опрошенных соответственно, то сейчас их показатели составляют 19 и 17 процентов.
Грани.ру 03:29
Политика

Мишустин назначил Илюшникову замглавы Минэкономразвития

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил заместителя начальника экспертного управления президента РФ Татьяну Илюшникову заместителем министра экономического развития РФ, следует из распоряжения, опубликованного на сайте кабмина.
РИА Новости 13:45
Футбол

Ростовская область вошла в тройку самых футбольных регионов РФ

Ростовскую область включили в тройку самых футбольных регионов России.
1rnd.ru вчера в 10:00
Происшествия

Младенца нашли около станции метро в Москве

В подземном переходе рядом со станцией московского метро «Парк Победы» нашли младенца. На место вызвали полицию и скорую помощь.
RT на русском 01:32
Космос

Астероиды Солнечной системы будут уничтожены через 6 млрд лет

Специалисты из Великобритании предсказали, что астероиды Солнечной системы будут уничтожены через 6 миллиардов лет.
Pravda.Ru 03:00
Происшествия

СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника

Известия 11:13
Политика

Посол РФ назвал последствия отказов во въезде в Израиль

Отказы российским гражданам во въезде в Израиль разрушают экономическую базу туризма, а также ослабляют связи в культурной, образовательной и научной сферах между двумя государствами.
REGNUM 18:57
Культура

Шоу телеведущей Ксении Собчак на Первом канале раскритиковали

Ксения Собчак ответила на критику ее нового шоу.
ToDay News Ufa 04:22
Политика

Гарвард и Йель обязали отчитываться о связях с Россией и Китаем

Газета отмечает, что ведомство также запросило данные о связях с другими государствами, в том числе Китаем, Саудовской Аравией и Катаром, у Йельского университета.
Известия 20:35
Общество

В России предложили запретить шуметь днем

В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Известия 16:03
Политика

Россия отказалась голосовать за резолюцию по Ливии

Россия отказалась голосовать за резолюцию по Ливии, которую утвердил Совбез ООН.
Lenta.ru 17:56
Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Ксения Столбова объявила о завершении карьеры

Олимпийская чемпионка фигуристка Ксения Столбова, выступавшая в парном катании, завершила карьеру.
ТАСС Спорт 06:15
Шоу-бизнес

Дочь Романа Абрамовича показала неидеальную фигуру на яхте

В целом подписчики оставили девушке массу комплиментов, однако при этом многие обратили внимание, что фигура дочери Абрамовича выглядит далеко не совершенной.
Bimru.ru 10:37
Общество

ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра

Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.
Lenta.ru 02:18
Общество

Директор ФБК стал обвиняемым в деле о фильме «Он вам не Димон»

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов получил статус обвиняемого по делу о фильме Алексея Навального «Он вам не Димон».
РБК 22:05
Экономика

Сечин представил Путину проект «Восток Ойл»

Газета.Ru вчера в 10:21
Шоу-бизнес

Милла Йовович рассказала о болезни новорожденной дочери

Актриса Милла Йовович рассказала о болезни новорожденной дочери.
Вести.Ru вчера в 05:12
Армия и оружие

Турецкие танки ударили по сирийской армии вместе с террористами

Lenta.ru 11:08
Здоровье

Врачи назвали продукты, восстанавливающие работу кишечника

NewInform 07:39
Кино

Жена сценариста «Москва слезам не верит» признала ошибку в фильме

Супруга сценариста Валентина Черных рассказала об ошибке, которую допустила во время работы над фильмом "Москва слезам не верит", которому 11 февраля исполнилось 40 лет.
Московский Комсомолец вчера в 06:50
Политика

Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.
Вести.Ru 10:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное