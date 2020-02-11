с чего всё началось

Правительство России выкупит долю ЦБ в Сбербанке. Соответствующий законопроект разработали министерство финансов РФ и Банк России, рассказали в минфине. ЦБ на данный момент принадлежат 50% плюс одна акция Сбербанка.

Правительство выкупит Сбербанк у ЦБ за триллионы

Политика Филиппины сообщили США о расторжении военного договора "Министр иностранных дел Теодоро Локсин подписал сегодня уведомление о прекращении действия договора о статусе иностранных вооруженных сил, которое будет немедленно доставлено в Посольство США в Маниле", - пишет заместитель главы МИДа.

Общество Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети» В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.

Кино В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов» В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.

Экономика Мишустин и Греф прокомментировали решение о продаже акций Сбербанка Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Сбербанка Герман Греф провели встречу, в ходе которой обсудили покупку правительством контрольного пакета акций банка у ЦБ, пишет РИА Новости.

Происшествия В Польше избили говоривших по-русски приезжих В польском городе Торунь избили приезжих из Украины, России и Белоруссии за то, что они говорили по-русски.

Политика Комитет Думы одобрил право экс-президентов быть сенаторами пожизненно Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки к Конституции, которые, в частности, предполагают право бывших президентов России претендовать на одну из семи квот пожизненного члена Совета Федерации.

Гаджеты Российская линейка ПК «ЭЛИК» поступит на отечественные предприятия Как сообщил индустриальный директор радиоэлектронного кластера Сергей Сахненко, благодаря цене и техническим характеристикам новый ПК «ЭЛИК» не имеет аналогов на отечественном рынке.

Автоспорт Red Bull показала изображение новой машины RB16 Возможно, уже сегодня появятся изображения и даже видео с настоящей машиной, поскольку Red Bull проведет шейкдаун в Сильверстоуне.

Общество Фигуристка Медведева намерена сделать важное объявление Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что намерена сделать важное объявление.

Общество Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.

Здоровье ФАС помешала попыткам обогатиться на коронавирусе в Москве Нарушителям выдали предупреждение о необходимости немедленного прекращения распространения недостоверной информации о диагностике и лечении коронавируса любыми способами, а также в целом недопущения предложения пациентам получать какие-либо медицинские услуги с помощью упоминания коронавируса.

Происшествия Фигуранты дела Baring Vostok отправлены из СИЗО под домашний арест Мосгорсуд смягчил меру пресечения трем фигурантам дела Baring Vostok и отпустил их из следственного изолятора под домашний арест до 12 апреля 2020 года.

Общество Белоруссия выкачивает технологическую нефть из «Дружбы» Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку технологической нефти из нефтепровода «Дружба», по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз.