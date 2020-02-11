Экономика

БИЗНЕС OnlineБИЗНЕС OnlineПравительство выкупит Сбербанк у ЦБ за триллионы

Правительство России выкупит долю ЦБ в Сбербанке. Соответствующий законопроект разработали министерство финансов РФ и Банк России, рассказали в минфине. ЦБ на данный момент принадлежат 50% плюс одна акция Сбербанка.
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с чего всё началось
«Предполагается, что пакет Банка России будет приобретён за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости», — говорится в сообщении
 Министерства финансов.
RT на русскомвчера в 09:22

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Пакет ЦБ в Сбербанке будет продан поэтапно

ТАССвчера в 14:13

Бюджет, рубль и смена стратегии. Чем обернется сделка со Сбербанком

ПРАЙМ06:27

Зачем правительство выкупает Сбербанк у Центробанка

Ведомостивчера в 16:43

Деньги на президентское послание займут у будущих поколений через Сбербанк. Обобщение

Интерфаксвчера в 15:30

Минфин подтвердил рост расходов бюджета в результате выкупа Сбербанка

РБК07:36

Правительство выкупит Сбербанк у ЦБ по рыночной цене

РИА Новостивчера в 08:11

Акции Сбербанка выросли на фоне сообщения о выкупе доли у ЦБ

Rambler News Serviceвчера в 08:26
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Политика

Филиппины сообщили США о расторжении военного договора

"Министр иностранных дел Теодоро Локсин подписал сегодня уведомление о прекращении действия договора о статусе иностранных вооруженных сил, которое будет немедленно доставлено в Посольство США в Маниле", - пишет заместитель главы МИДа.
Газета.Ru вчера в 03:00
Армия и оружие

Кремль ответил на обвинения Эрдогана о нападениях в Сирии

Россия продолжает придерживаться сочинских соглашений с Турцией по ситуации в Сирии, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
РБК 07:05
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
RT на русском 10 февраля в 11:04
Происшествия

Бывший начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве

Бывший начальник одного из управлений ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале Чертановского суда Москвы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
РИА Новости 06:15
Кино

В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов»

В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.
Газета.Ru 06:43
Экономика

Путин назвал основную задачу в экономике

Президент России Владимир Путин поручил запустить в стране новый инвестиционный цикл.
Lenta.ru 07:49
Экономика

Мишустин и Греф прокомментировали решение о продаже акций Сбербанка

Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Сбербанка Герман Греф провели встречу, в ходе которой обсудили покупку правительством контрольного пакета акций банка у ЦБ, пишет РИА Новости.
RT на русском 08:08
Хоккей

Ветеран «Сент-Луиса» потерял сознание во время матча с «Анахаймом»

Защитнику «Сент-Луиса» стало плохо, он потерял сознание, после чего команды приняли решение не доигрывать матч.
ГЛАС.RU 00:31
Происшествия

В Польше избили говоривших по-русски приезжих

В польском городе Торунь избили приезжих из Украины, России и Белоруссии за то, что они говорили по-русски.
Известия вчера в 08:42
Общество

В Москве выставили на продажу квартиру королевы Елизаветы II

По информации СМИ, британская королева владеет четырьмя квартирами в 1-м Обыденском переулке.
Говорит Москва 03:56
Политика

В Кремле опровергли сообщения о предложении объединиться с Белоруссией

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники написало, что Путин якобы пытался убедить Лукашенко создать «сверхдержаву».
RT на русском 09:24
Политика

Комитет Думы одобрил право экс-президентов быть сенаторами пожизненно

Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки к Конституции, которые, в частности, предполагают право бывших президентов России претендовать на одну из семи квот пожизненного члена Совета Федерации.
RT на русском 09:06
Гаджеты

Российская линейка ПК «ЭЛИК» поступит на отечественные предприятия

Как сообщил индустриальный директор радиоэлектронного кластера Сергей Сахненко, благодаря цене и техническим характеристикам новый ПК «ЭЛИК» не имеет аналогов на отечественном рынке.
SM News 07:38
Происшествия

СК проверит видео праздника силовиков в Тюмени с воровскими лозунгами

RT на русском 08:26
Автоспорт

Red Bull показала изображение новой машины RB16

Возможно, уже сегодня появятся изображения и даже видео с настоящей машиной, поскольку Red Bull проведет шейкдаун в Сильверстоуне.
Autosport.com.ru 04:02
Общество

Эксперты оценили идею о праве ГИБДД аннулировать результаты техосмотра

Автоэксперты оценили предложение Минтранса о наделении сотрудников ГИБДД правом аннулировать диагностическую карту, выдаваемую по итогам технического осмотра.
РИА Новости 08:12
Общество

Фигуристка Медведева намерена сделать важное объявление

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что намерена сделать важное объявление.
RT на русском 05:52
Общество

Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста

Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Lenta.ru вчера в 10:25
Наука

Ученые выяснили, почему вирусы летучих мышей смертельно опасны

РИА Новости вчера в 10:22
Здоровье

В Челябинской области врача к ребёнку вызывали 327 раз

Депутат Законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова сообщила, что к ребёнку родители вызывали врача на дом два дня.
Уральский меридиан 03:35
Политика

Эстония предупредила о риске превентивного удара России по Прибалтике

Эстонская внешняя разведка предупредила о риске превентивного удара России по Прибалтике.
Lenta.ru 08:45
Автоспорт

Этап «Формулы-1» в Китае перенесли из-за коронавируса

Известия 07:39
Шоу-бизнес

Милла Йовович рассказала о болезни новорожденной дочери

Актриса Милла Йовович рассказала о болезни новорожденной дочери.
Вести.Ru вчера в 05:12
Здоровье

ФАС помешала попыткам обогатиться на коронавирусе в Москве

Нарушителям выдали предупреждение о необходимости немедленного прекращения распространения недостоверной информации о диагностике и лечении коронавируса любыми способами, а также в целом недопущения предложения пациентам получать какие-либо медицинские услуги с помощью упоминания коронавируса.
REGNUM вчера в 11:59
Происшествия

Фигуранты дела Baring Vostok отправлены из СИЗО под домашний арест

Мосгорсуд смягчил меру пресечения трем фигурантам дела Baring Vostok и отпустил их из следственного изолятора под домашний арест до 12 апреля 2020 года.
Вести.Ru 08:56
Общество

Белоруссия выкачивает технологическую нефть из «Дружбы»

Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку технологической нефти из нефтепровода «Дружба», по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз.
ИА REX вчера в 04:33
Армия и оружие

Пентагон опубликовал карту активности ВМФ России

РИА Новости 02:00
Общество

Убийцу Немцова хотят перевести из колонии в тюрьму

Газета.Ru 07:56
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Польша запросила у «Газпрома» данные по делу «Северного потока — 2»

Польша запросила у «Газпрома» информацию и документы для проведения расследования в отношении «Северного потока — 2», запрос поступил от Польского комитета конкуренции и защиты потребителей (UOKiK).
RT на русском 05:06
Здоровье

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Число жертв коронавируса превысило 1 тыс. человек За последние сутки от коронавирусной инфекции умерли 108 человек, общее число жертв превысило 1 тыс. Несколько сотен китайских компаний оказались вынуждены обратиться в банки с просьбой выдать кредиты для смягчения последствий вспышки коронавируса.
РБК вчера в 00:06
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