Экономика
БИЗНЕС OnlineПравительство выкупит Сбербанк у ЦБ за триллионы
Правительство России выкупит долю ЦБ в Сбербанке. Соответствующий законопроект разработали министерство финансов РФ и Банк России, рассказали в минфине. ЦБ на данный момент принадлежат 50% плюс одна акция Сбербанка.
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с чего всё началось
«Предполагается, что пакет Банка России будет приобретён за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости», — говорится в сообщении Министерства финансов.RT на русскомвчера в 09:22
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Деньги на президентское послание займут у будущих поколений через Сбербанк. Обобщение
Интерфаксвчера в 15:30
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Политика
Филиппины сообщили США о расторжении военного договора
"Министр иностранных дел Теодоро Локсин подписал сегодня уведомление о прекращении действия договора о статусе иностранных вооруженных сил, которое будет немедленно доставлено в Посольство США в Маниле", - пишет заместитель главы МИДа.
Армия и оружие
Кремль ответил на обвинения Эрдогана о нападениях в Сирии
Россия продолжает придерживаться сочинских соглашений с Турцией по ситуации в Сирии, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
Происшествия
Бывший начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве
Бывший начальник одного из управлений ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале Чертановского суда Москвы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
Кино
В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.
Экономика
Путин назвал основную задачу в экономике
Президент России Владимир Путин поручил запустить в стране новый инвестиционный цикл.
Экономика
Мишустин и Греф прокомментировали решение о продаже акций Сбербанка
Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Сбербанка Герман Греф провели встречу, в ходе которой обсудили покупку правительством контрольного пакета акций банка у ЦБ, пишет РИА Новости.
Хоккей
Ветеран «Сент-Луиса» потерял сознание во время матча с «Анахаймом»
Защитнику «Сент-Луиса» стало плохо, он потерял сознание, после чего команды приняли решение не доигрывать матч.
Происшествия
В Польше избили говоривших по-русски приезжих
В польском городе Торунь избили приезжих из Украины, России и Белоруссии за то, что они говорили по-русски.
Общество
В Москве выставили на продажу квартиру королевы Елизаветы II
По информации СМИ, британская королева владеет четырьмя квартирами в 1-м Обыденском переулке.
Политика
В Кремле опровергли сообщения о предложении объединиться с Белоруссией
Ранее Bloomberg со ссылкой на источники написало, что Путин якобы пытался убедить Лукашенко создать «сверхдержаву».
Политика
Комитет Думы одобрил право экс-президентов быть сенаторами пожизненно
Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки к Конституции, которые, в частности, предполагают право бывших президентов России претендовать на одну из семи квот пожизненного члена Совета Федерации.
Гаджеты
Российская линейка ПК «ЭЛИК» поступит на отечественные предприятия
Как сообщил индустриальный директор радиоэлектронного кластера Сергей Сахненко, благодаря цене и техническим характеристикам новый ПК «ЭЛИК» не имеет аналогов на отечественном рынке.
Происшествия
СК проверит видео праздника силовиков в Тюмени с воровскими лозунгами
Автоспорт
Red Bull показала изображение новой машины RB16
Возможно, уже сегодня появятся изображения и даже видео с настоящей машиной, поскольку Red Bull проведет шейкдаун в Сильверстоуне.
Общество
Эксперты оценили идею о праве ГИБДД аннулировать результаты техосмотра
Автоэксперты оценили предложение Минтранса о наделении сотрудников ГИБДД правом аннулировать диагностическую карту, выдаваемую по итогам технического осмотра.
Общество
Фигуристка Медведева намерена сделать важное объявление
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что намерена сделать важное объявление.
Общество
Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста
Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Наука
Ученые выяснили, почему вирусы летучих мышей смертельно опасны
Здоровье
В Челябинской области врача к ребёнку вызывали 327 раз
Депутат Законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова сообщила, что к ребёнку родители вызывали врача на дом два дня.
Политика
Эстония предупредила о риске превентивного удара России по Прибалтике
Эстонская внешняя разведка предупредила о риске превентивного удара России по Прибалтике.
Шоу-бизнес
Милла Йовович рассказала о болезни новорожденной дочери
Актриса Милла Йовович рассказала о болезни новорожденной дочери.
Здоровье
ФАС помешала попыткам обогатиться на коронавирусе в Москве
Нарушителям выдали предупреждение о необходимости немедленного прекращения распространения недостоверной информации о диагностике и лечении коронавируса любыми способами, а также в целом недопущения предложения пациентам получать какие-либо медицинские услуги с помощью упоминания коронавируса.
Происшествия
Фигуранты дела Baring Vostok отправлены из СИЗО под домашний арест
Мосгорсуд смягчил меру пресечения трем фигурантам дела Baring Vostok и отпустил их из следственного изолятора под домашний арест до 12 апреля 2020 года.
Общество
Белоруссия выкачивает технологическую нефть из «Дружбы»
Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку технологической нефти из нефтепровода «Дружба», по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз.
Армия и оружие
Пентагон опубликовал карту активности ВМФ России
Общество
Убийцу Немцова хотят перевести из колонии в тюрьму
Общество
Польша запросила у «Газпрома» данные по делу «Северного потока — 2»
Польша запросила у «Газпрома» информацию и документы для проведения расследования в отношении «Северного потока — 2», запрос поступил от Польского комитета конкуренции и защиты потребителей (UOKiK).
Здоровье
Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Число жертв коронавируса превысило 1 тыс. человек За последние сутки от коронавирусной инфекции умерли 108 человек, общее число жертв превысило 1 тыс. Несколько сотен китайских компаний оказались вынуждены обратиться в банки с просьбой выдать кредиты для смягчения последствий вспышки коронавируса.