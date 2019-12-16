с чего всё началось

В ЦБ рассчитывают, что надбавки к коэффициентам риска приведут к снижению стимулов для банков предоставлять ипотеку с низким первоначальным взносом закредитованным заемщикам. Меры больше повлияют на банки с небольшим запасом капитала.

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Общество Медведев утвердил новые правила маркировки автомобиля При проверке автомобиля сотрудник ГИБДД может потребовать поменять заводские идентификационные номера автомобиля, если их невозможно прочитать.

Общество «Ведомости»: производство шампанского может упасть в два-три раза Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович отметил в комментарии изданию, что запрет зарубежных виноматериалов сократит производство игристого вина в два-три раза.

Общество К бывшему директору по инвестициям «Восточного» пришли с обыском «Цакунова допрашивают в качестве свидетеля по делу [основателя Baring Vostok Майкла] Калви, ранее в его квартире прошел обыск, дальнейшие действия следствия пока рано комментировать», — говорит собеседник, знакомый с ходом следственных мероприятий.

Происшествия Новосибирский слесарь испортил двигатели электровозов ради зарплаты Как рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД по СФО, слесарь намеренно портил двигатели локомотивов ради увеличения собственной заработной платы.

Политика Зеленский назначил послом Украины в США работавшего в России дипломата Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ, которым уволил Владимира Ельченко с должности постоянного представителя Украины при ООН и посла страны на Ямайке (по совместительству).