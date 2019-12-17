Экономика

Вести.RuВести.RuЦентробанк планирует ужесточить условия выдачи ипотеки

В ЦБ рассчитывают, что надбавки к коэффициентам риска приведут к снижению стимулов для банков предоставлять ипотеку с низким первоначальным взносом закредитованным заемщикам. Меры больше повлияют на банки с небольшим запасом капитала.
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с чего всё началось
ЦБ предложил ограничить выдачу ипотеки слишком закредитованным заемщикам, говорится
 в консультативном докладе регулятора: с июля 2020 г. при одобрении ипотеки таким лицам ЦБ предлагает банкам создавать больше резервов.
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Центробанк решил ужесточить правила ипотеки для должников

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Что случилось за день. Главные новости РБК

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URA.Ru06:45
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Зеленский прокомментировал стычки возле Рады

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РИА Новости 08:24
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News.ru 09:31
Общество

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Коммерсантъ вчера в 14:00
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Марина Хлебникова рассказала о неизлечимой болезни

Певица Марина Хлебникова в новом интервью рассказала о своей неизлечимой болезни.
Газета.Ru вчера в 04:57
Происшествия

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы Петропавловск-Камчатского городского округа: мужчину подозревают в получении крупной взятки.
Российская газета 06:08
Музыка

Клип на песню Last Christmas перевыпустили через 35 лет

Телеканал 360° вчера в 06:07
Происшествия

С оборонного завода в Башкирии пропали более 200 тонн взрывчатки

Предприятие «Авангард» производит промышленную взрывчатку для нефтегазовой отрасли, выпускает взрывчатые вещества для Минобороны России и утилизации боеприпасов для реактивных систем залпового огня.
Известия 04:09
Общество

Британский посол: Скрипали отказались встречаться с дипломатами из РФ

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Газета.Ru 12:34
Авто

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Осенью в Сети появились «внеконкурсные» эскизы микроавтобуса «ГАЗель Next», нарисованные в 2006 году Геннадием Рябовым, отвечавшим за интерьер и компоновку салона модели.
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РИА Новости 08:06
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Ковальчук стал неограниченно свободным агентом

Олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 Илья Ковальчук стал неограниченно свободным агентом.
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Нарколог объяснил поведение Даны Борисовой

По словам председателя правления Национального антинаркотического союза Никиты Лушникова, лечащий врач телеведущей Даны Борисовой объяснил ее поведение и ссору с дочерью эмоциональным срывом.
Рамблер 08:00
Политика

Захарова прокомментировала разгон протестующих в Киеве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ждёт реакции правозащитников и дипломатов из стран Евросоюза на разгон протестных акций в Киеве.
RT на русском 13:41
Политика

Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
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Boeing решила приостановить производство лайнеров 737 MAX с января 2020 года, говорится в сообщении компании.
BFM.ru 07:54
Общество

Greenpeace поздравил Петербург с Новым годом на «радиоактивных» бочках

Мегаполис онлайн 11:10
Политика

Власти Украины введут двойное гражданство

Власти Украины намерены "узаконить идею" двойного гражданства.
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Бизнес попросил проверить тарифы банков на обслуживание касс

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РБК вчера в 23:00
Общество

Заброшенный из-за санкций особняк российского олигарха нашли в США

Lenta.ru 08:41
Политика

На Украине решили ввести новые санкции против РФ

В документе, датированном 27 ноября, говорится о персональных экономических и других санкциях, которые будут действовать три года в отношении юридических лиц, которые поставляют материалы, оборудование и услуги оборонным предприятиям России.
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Орешкин поддержал отмену НДФЛ для малоимущих

Отмена НДФЛ для малоимущих семей была бы очень позитивна для экономики.
BFM.ru 11:03
Происшествия

В Ленобласти задержали депутата по делу о хищении денег у «Газпрома»

Сотрудники управлений Следственного комитета (СК) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Ленинградской области задержали депутата Законодательного собрания региона Елену Маханек по подозрению в причастности к хищению средств у ОАО «Газпром газораспределение» (дочерняя компания «Газпрома»).
РБК 07:16
Политика

Трамп выразил решительный протест в связи с процедурой импичмента

Президент США Дональд Трамп выразил спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси решительный протест в связи с процедурой импичмента и обвинил демократов в антиконституционном злоупотреблении властью.
ТАСС 14:46
Экономика

Путин «заморозил» накопительную пенсию до конца 2022 года

Президент Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной пенсии еще на один год, до конца 2022 года.
РИА ОмскИнформ вчера в 19:38
Происшествия

Российские пограничники задержали пять японских судов

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Телеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете

Национальная медиа группа (НМГ) и «Газпром-Медиа» на этой неделе разослали операторам связи, предоставляющим услуги IPTV (телевидение по протоколу интернета), письма, в которых уведомили о новых правилах распространения их продукции.
РБК 11:18
Как работают Яндекс.Новости?
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