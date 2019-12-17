с чего всё началось

В ЦБ рассчитывают, что надбавки к коэффициентам риска приведут к снижению стимулов для банков предоставлять ипотеку с низким первоначальным взносом закредитованным заемщикам. Меры больше повлияют на банки с небольшим запасом капитала.

Политика Зеленский пообещал учесть мнение украинцев о рынке земли Украинский президент Владимир Зеленский признался, что уважает мнение украинцев насчет земельной реформы в стране и пообещал прислушаться к нему, сообщает ТАСС.

Шоу-бизнес Нарколог объяснил поведение Даны Борисовой По словам председателя правления Национального антинаркотического союза Никиты Лушникова, лечащий врач телеведущей Даны Борисовой объяснил ее поведение и ссору с дочерью эмоциональным срывом.

Экономика Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.

Музыка Названы самые популярные видеоклипы десятилетия на YouTube С 2010 по 2019 год самым популярным музыкальным клипом на YouTube стал клип Luis Fonsi и Daddy Yanke на песню «Despacito», выяснил Forbes.

Энергетика На Украине продлили срок бронирования транзитных мощностей ГТС «Регулятор пошел навстречу, еще раз подтвердив конструктивную позицию Украины, и продлил сроки бронирования долгосрочных мощностей до 31 декабря», — цитирует его ТАСС.

Армия и оружие Армия Сирии подготовила масштабную операцию в провинции Идлиб В конце ноября армия Сирии отбила атаку террористов в Идлибе, а в начале декабря армия отразила атаки террористов на военный аэродром на юге Идлиба.

Политика Отец Зеленского прокомментировал критику в адрес сына Отец президента Украины Александр Зеленский считает, что разочарование в результатах его правления случилось "только у тупых", которые ждут выполнения предвыборных обещаний главы государства раньше срока.

Шоу-бизнес Хирург рассказал о перенесенных Ротару пластических операциях Специалисты рассказали СМИ, что знаменитая эстрадная певица и актриса София Ротару неоднократно прибегала к помощи пластических хирургов для поддержании молодости.