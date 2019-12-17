Экономика
Вести.RuЦентробанк планирует ужесточить условия выдачи ипотеки
В ЦБ рассчитывают, что надбавки к коэффициентам риска приведут к снижению стимулов для банков предоставлять ипотеку с низким первоначальным взносом закредитованным заемщикам. Меры больше повлияют на банки с небольшим запасом капитала.
Читать в источнике
Оценить303
с чего всё началось
Центробанк РФ допускает введение показателя долговой нагрузки при расчете рисков по ипотеке, говорится в докладе регулятора для общественных консультаций.Аргументы и Факты13:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 14:00, Ашберн
Шоу-бизнес
Нелли Ермолаева разводится с мужем
Политика
Сенат США одобрил бюджет с санкциями против «Северного потока — 2»
Сенат США одобрил оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены санкции против газопровода "Северный поток — 2" и военная помощь Украине, следует из итогов голосования.
Политика
Зеленский пообещал учесть мнение украинцев о рынке земли
Украинский президент Владимир Зеленский признался, что уважает мнение украинцев насчет земельной реформы в стране и пообещал прислушаться к нему, сообщает ТАСС.
Политика
В ЕС признали выполнение Украиной условия для транспортировки газа
Создание независимого оператора требовалось из-за норм Третьего энергетического ЕС, которые предписывали разделить функции транспортировки, хранения, добычи и продажи газа.
Шоу-бизнес
Нарколог объяснил поведение Даны Борисовой
По словам председателя правления Национального антинаркотического союза Никиты Лушникова, лечащий врач телеведущей Даны Борисовой объяснил ее поведение и ссору с дочерью эмоциональным срывом.
Кино
Новый «Полицейский с Рублевки» возглавил отечественный прокат
Происшествия
Под Гатчиной задержан подозреваемый в изнасиловании малолетней дочери
Авто
Opel возобновил продажи автомобилей в России
Opel возобновил продажи автомобилей в России, говорится в сообщении на сайте компании.
Шоу-бизнес
«Особенная» дочь телеведущей Зейналовой вышла на сцену
Телеведущая Светлана Зейналова в своем инстаграме рассказала подписчикам об успешном выступлении на сцене "особенной".
Экономика
Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка
Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
Общество
Роструд сообщил о коротких рабочих неделях в 2020 году
Как сообщает РИА Новости, в Роструде сообщили, что в 2020 году жителей России ожидают 8 коротких рабочих недель.
Экономика
В Аткарске построят завод по производству майонеза
Новый проект предусматривает расширение существующего производства в Аткарске, Саратове и Балакове.
Общество
Boeing приостановила выпуск самолетов 737 MAX
Музыка
Названы самые популярные видеоклипы десятилетия на YouTube
С 2010 по 2019 год самым популярным музыкальным клипом на YouTube стал клип Luis Fonsi и Daddy Yanke на песню «Despacito», выяснил Forbes.
Энергетика
На Украине продлили срок бронирования транзитных мощностей ГТС
«Регулятор пошел навстречу, еще раз подтвердив конструктивную позицию Украины, и продлил сроки бронирования долгосрочных мощностей до 31 декабря», — цитирует его ТАСС.
Армия и оружие
Армия Сирии подготовила масштабную операцию в провинции Идлиб
В конце ноября армия Сирии отбила атаку террористов в Идлибе, а в начале декабря армия отразила атаки террористов на военный аэродром на юге Идлиба.
Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Политика
Украина переплатила $1,5 млрд за реверс газа
Депутат Андрей Деркач заявил, что сумма превысила $1,5 млрд за пять лет. По мнению депутата, это скромные подсчеты экспертов.
Технологии
Google не будет поддерживать новые смартфоны с Android в Турции
Компания Google сообщила своим деловым партнёрам из Турции о том, что она не сможет осуществлять поддержку новых Android-смартфонов, выпускаемых в стране.
Политика
Орешкин поддержал инициативу об отмене НДФЛ для малоимущих
Отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих могла бы позитивно отразиться на российской экономике.
Политика
Отец Зеленского прокомментировал критику в адрес сына
Отец президента Украины Александр Зеленский считает, что разочарование в результатах его правления случилось "только у тупых", которые ждут выполнения предвыборных обещаний главы государства раньше срока.
Общество
Телеканалы выдвинули операторам IPTV ультиматум
Операторы интернет-телевидения получили ультиматум от телеканалов.
Происшествия
Проверка на вменяемость историка Соколова завершится к концу года
Бывший доцент СПбГУ Соколов обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, с которой у него были близкие отношения.
Шоу-бизнес
Хирург рассказал о перенесенных Ротару пластических операциях
Специалисты рассказали СМИ, что знаменитая эстрадная певица и актриса София Ротару неоднократно прибегала к помощи пластических хирургов для поддержании молодости.
Здоровье
После инфаркта и инсульта больные начнут получать бесплатные лекарства
Больные, которые перенесли инфаркт или инсульт, острые сосудистые заболевания или операцию на сердце будут получать бесплатные лекарства, начиная со следующего года.
Происшествия
В Казани сотрудники ДПС остановили Деда Мороза на санях
Технологии
«Яндекс» представил масштабное обновление поисковика
«Яндекс» представил масштабное поисковое обновление под названием «Вега» и новый сервис ответов на вопросы.