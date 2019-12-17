Экономика

Вести.RuВести.RuЦентробанк планирует ужесточить условия выдачи ипотеки

В ЦБ рассчитывают, что надбавки к коэффициентам риска приведут к снижению стимулов для банков предоставлять ипотеку с низким первоначальным взносом закредитованным заемщикам. Меры больше повлияют на банки с небольшим запасом капитала.
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с чего всё началось
Центробанк РФ допускает введение показателя долговой нагрузки при расчете рисков по ипотеке, говорится в докладе
 регулятора для общественных консультаций.
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