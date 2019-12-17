с чего всё началось

ЦБ предложил с 1 июля 2020 года ввести для банковского сектора новые ограничения при выдаче ипотечных кредитов слишком закредитованным заемщикам, следует из консультативного доклада регулятора.

Футбол «Локомотив» может приобрести двух игроков из чемпионата Греции Сообщается, что скаут московского клуба по Европе Риккардо Червеллати в ближайшее время отправится в Грецию, чтобы посетить матчи чемпионата страны с участием названных игроков.

Политика На Украине анонсировали новые санкции против России Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.

Культура Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.

Армия и оружие Для ракетного комплекса «Кинжал» расширят аэродромную сеть Аэродромная сеть, которая позволит обеспечить расширение географии применения авиационного ракетного комплекса "Кинжал" с гиперзвуковой ракетой, развивается в настоящее время, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе.

Происшествия Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.

Политика Слуцкий: США «проталкивают» свой СПГ в Европу в ущерб европейцам Руководитель комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий в своем микроблоге в Твиттере обвинил власти США в стремлении любой ценой "протолкнуть" свой СПП в Европу, не взирая на то, что европейским странам это может быть не выгодно.

Политика Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.

Общество Телеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете Национальная медиа группа (НМГ) и «Газпром-Медиа» на этой неделе разослали операторам связи, предоставляющим услуги IPTV (телевидение по протоколу интернета), письма, в которых уведомили о новых правилах распространения их продукции.

Технологии Microsoft заставит пользователей перейти на свой новый браузер Разработчики уточнили, что апдейт произойдет в фоновом режиме, то есть пользователя фактически заставят перейти на новый браузер без возможности вернуться на старый.

Шоу-бизнес Светлана Бондарчук отмечает день рождения Сегодня, 17 декабря, свой день рождения отмечает Светлана Бондарчук. Трудно поверить, но ей исполняется уже 51 год.

Общество Гидрометцентр рассказал об ожидаемой погоде в январе Гидрометцентр РФ сообщил, что погода в январе в Москве не ожидается очень морозной. После Нового года прогнозируется чуть выше нормы.

Экономика Бизнес попросил проверить тарифы банков на обслуживание касс "Признаки согласованности" В обращении московской "Опоры" отмечается, что, учитывая "активное участие кредитных учреждений в продвижении дистанционных способов обслуживания", а также замедление инфляции, повышение тарифов не имеет экономического обоснования и является дополнительной финансовой нагрузкой бизнеса.

Армия и оружие В Черное море вошел американский эсминец В юго-западную часть акватории Черного моря вошел американский эсминец «Росс», сообщает РИА Новости по данным Национального центра управления обороной.