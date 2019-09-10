Финансы
РБКЦентробанк поддержал вариант инвестиций ФНБ по норвежской модели
Регулятор проанализировал пять сценариев того, как власти могут распорядиться резервами, и пришел к выводу, что инвестиции по норвежской модели способны обеспечить стабильность для российской экономики — в большей степени по сравнению с другими вариантами, которые обсуждают Минфин и Минэкономразвития.
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ЦБ РФ провел анализ макроэкономических последствий 5 сценариев инвестирования средств ФНБ
Будущее России. Национальные проекты02:40
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Политика
Косачёв призывает Болгарию «окститься»
В Совфеде обещают решительную защиту по всем линиям членам национального движения «Русофилы» в Болгарии.
REGNUM 01:47
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В Роскачестве назвали продукты питания, которые нельзя мыть
Перед приготовлением некоторые продукты питания не только не рекомендуется мыть, но и настоятельно советуется не делать этого, так как подобные действия могут привести к распространению патогенных бактерий.
REGNUM 04:21
Общество
Опрос показал, сколько россиян готовы получать «серую» зарплату
Чуть менее половины опрошенных россиян готовы получать зарплату в конверте, свидетельствует опрос портала Superjob, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:03
Гаджеты
Apple презентует 10 сентября новые модели iPhone
Пятый канал вчера в 21:16
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета вчера в 09:18
Политика
Верховная рада приняла закон об импичменте президента
Верховная рада приняла законопроект президента Владимира Зеленского о процедуре импичмента главы государства во втором чтении и в целом.
RT на русском 04:14
Политика
Определено местонахождение эвакуированного из России шпиона США
Предполагаемый американский шпион Олег Смоленков, которого эвакуировали из России после встречи президента США Дональда Трампа с главой российского МИД Сергеем Лавровым, может находиться в городе Стаффорд (штат Вирджиния).
Lenta.ru вчера в 19:10
Политика
Миллер назвал историческим запуск газопровода «Сила Сибири» в Китай
Запуск ведущего в Китай газопровода «Сила Сибири» станет историческим событием, об этом сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на рабочей встрече с президентом Владимиром Путиным.
Экономика сегодня вчера в 08:24
Происшествия
В Геленджике загорелся центральный рынок
Обновлено в 10:48 Торговые палатки загорелись на площади порядка 300 квадратных метров на центральном рынке в Геленджике Краснодарского края, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
BFM.ru 03:45
Экономика
Сбербанк запустил переводы с карт других банков через свое приложение
Сбербанк в своем мобильном приложении и на сайте запустил функцию денежных переводов на свои карты с карт других банков.
РБК 01:30
Армия и оружие
Битва технологий: SWIR-камеры против аэрозольной защиты
SWIR-камера в отличие от тепловизора считывает не его собственную тепловую "ауру", а отражённые волны.
Военное обозрение 03:11
Технологии
ГЛОНАСС начал подготовку к внедрению отечественной криптографии
Сотовые операторы и производители телеком-оборудования начали тестировать переход на отечественную криптографию еще в октябре 2018 года.
РБК 02:05
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Футбол
РФС: «Зенит» и «Локомотив» ещё не договорились о дате своего матча
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал о сложностях, связанных с матчем 11-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Зенитом», который должен состояться 28 сентября в Москве.
Чемпионат 04:51
Политика
В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра
В Улан-Удэ на площади Советов после выборов мэра начался стихийный митинг, сообщает «Иркутск сегодня».
Коммерсантъ вчера в 15:36
Общество
Джек Ма покинул пост главы Alibaba
Газета.Ru 04:14
Политика
В Кремле оценили предварительные итоги единого дня голосования
Партия «Единая Россия» на выборах 8 сентября показала своё лидерство, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя предварительные итоги единого дня голосования.
RT на русском вчера в 06:28
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
BFM.ru 03:30
Происшествия
В Петербурге на сотрудника ДПС напали при проверке документов
В Санкт-Петербурге на сотрудника ДПС напали при попытке проверить документы, сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД по городу и Ленобласти.
РБК вчера в 18:12
Здоровье
В борьбе с простудой и гриппом помогут домашние средства
Куриный суп и пряности станут союзниками в лечении простуды.
Live24 02:47
Авто
Во Франкфурте представлен новый Land Rover Defender
Компания Jaguar Land Rover представила на Франкфуртском автосалоне новое поколение внедорожника Defender.
Известия 04:24
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 03:27
Общество
Беглов поручил Смольному благоустроить парк Малиновка
Как сообщают «Невские Новости», в рамках совещания Беглов поручил взяться за благоустройства парка Малиновка.
Политическая Экспертиза 04:30
Политика
Порошенко вновь не явился на допрос в Госбюро Украины
Адвокат экс-лидера Незалежной Петра Порошенко, Игорь Головань, заявил, что политик не придет во вторник, 10 сентября, на допрос в Госбюро расследований из-за работы в Верховной раде.
Комсомольская правда 04:50
Армия и оружие
К концу 2020 года «Севмаш» сдаст флоту пять атомных подлодок
Военно-морскому флоту России в 2019 году будет передана одна атомная субмарина, а к концу 2020 года — ещё четыре подлодки различных типов, сообщил 9 сентября журналистам генеральный директор судостроительного предприятия «Севмаш» Михаил Будниченко.
REGNUM вчера в 14:53
Общество
Опубликован рейтинг городов России с самыми красивыми девушками
Газета.Ru вчера в 13:25
Общество
Побивший рекорд по дизлайкам клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва», собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, удалён с видеохостингового сайта.
RT на русском 03:28
Политика
На Украине не исключили ещё одного обмена с Россией до конца года
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что переговоры с российской стороной по вопросу освобождения украинских граждан продолжаются и ещё один обмен может произойти уже до конца 2019 года.
RT на русском 01:51
Общество
В Госдуме предложили установить новый выходной для православных
Авторы законопроекта считают, что "установление нового праздничного дня Светлого пасхального понедельника" будет данью уважения к историческим традициям православного общества страны.
Газета.Ru 04:53