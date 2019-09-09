Финансы
РБКЦентробанк поддержал вариант инвестиций ФНБ по норвежской модели
Регулятор проанализировал пять сценариев того, как власти могут распорядиться резервами, и пришел к выводу, что инвестиции по норвежской модели способны обеспечить стабильность для российской экономики — в большей степени по сравнению с другими вариантами, которые обсуждают Минфин и Минэкономразвития.
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 02:00, Вашингтон
Политика
В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США
Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.
Газета.Ru вчера в 13:19
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Общество
Шнуров отреагировал на выступление Билана в Самаре
Газета.Ru 01:48
Политика
Известный биатлонист Антон Шипулин избран в Государственную Думу
Наш земляк, биатлонист Антон Шипулин с большим отрывом от соперников был избран депутатом Госдумы. Он набрал 41% голосов, сообщает Вести.
Вестник вчера в 11:25
Гаджеты
В модульном ноутбуке Panasonic можно заменить почти что угодно
Компания Panasonic анонсировала новое поколение "неубиваемого" ноутбука, в этот раз — с модульной конструкцией.
Вести.Хайтек 01:52
Общество
Госбезопасность Латвии проверит в Риге магазин одежды от Тимати
REGNUM вчера в 09:48
Музыка
В Чечне задержали двух певцов из-за песен «сомнительного содержания»
Коммерсантъ вчера в 13:00
Происшествия
У берегов Приморья спасли дрейфовавшего на пенопласте рыбака из КНДР
Российская газета вчера в 22:37
Экономика
Минимальную цену на сигареты предложили установить в России
Депутаты Госдумы выступили за введение минимальной цены на табак в России.
Газета.Ru вчера в 04:19
Финансы
Чистый государственный долг России стал отрицательным
У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 00:16
Политика
Huawei отозвала иск против властей США
Американские власти решили, что китайской компании можно было не получать экспортную лицензию для транспортировки данного оборудования Корпорация Huawei отзывает судебный иск, поданный против властей США, которые около двух лет назад конфисковали оборудование компании, сообщает Reuters.
Аргументы и Факты 00:35
Общество
В России из-за роботов работу могут потерять более 20 млн человек
Отмечается, что рискам цифровизации и автоматизации могут быть подвержены 20,1 млн работников, а решить эту проблемы, скорее всего, можно будет с помощью введения налога на роботов.
REGNUM 00:20
Экономика
Минпромторг предложил повысить ставку утилизационного сбора с 1 января
Минпромторг предложил существенно повысить ставку утилизационного сбора на автомобили с 1 января, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 22:04
Футбол
Григорий Иванов: «Надеюсь, Егоров нас услышал. Если тренер плохо работает, его убирают. Так и здесь»
Порой смотрю на другие клубы, там тренеры тоже сетуют, что не все получилось.
Спорт-Экспресс вчера в 17:10
Футбол
Сборная России обыграла Казахстан благодаря голу Фернандеса
Единственный гол в матче на 89-й минуте забил защитник сборной России Марио Фернандес после навеса Александра Головина со штрафного.
REGNUM 00:17
Футбол
Абрахам: «Мама была вся в слезах из-за расистских оскорблений в мой адрес»
Форвард «Челси» Тэмми Абрахам рассказал, что его мама очень сильно переживала из-за расистских оскорблений в адрес сына.
Sport24.ru 01:35
Политика
Украина захотела вернуть из России еще 113 заключенных
Украина заинтересована в возвращении еще 113 заключенных, которые сейчас находятся в России.
Росбалт 00:59
Общество
Подсчитано число трудоголиков в России
Авторы опросили посетителей портала Роструда «Работа в России».
Lenta.ru 01:43
Политика
США ещё рассматривают санкции в отношении Турции за покупку С-400
RT на русском вчера в 09:59
Происшествия
В Курганской области четыре человека погибли в ДТП
Автомобили Mazda и "Газель" столкнулись во вторник утром на трассе в Курганской области, погибли четыре человека, причины ДТП устанавливаются, сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по региону.
РИА Новости 01:12
Происшествия
В ФБК заявили об обысках в штабах Навального в Самаре, Уфе и Перми
Сотрудники правоохранительных органов во вторник пришли с обысками в штабы оппозиционера Алексея Навального в Уфе, Самаре и Перми, а также к нескольким их сотрудникам.
РБК 01:55
Футбол
Нисимура оформил первый хет-трик за ЦСКА
Газета.Ru вчера в 07:21
Общество
Во вторник в Москве снова ожидается летнее тепло
Синоптики рассказали, что во вторник, 10 сентября, в столице ожидается по-летнему теплая погода без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр.
Газета.Ru вчера в 23:17
Футбол
Главный тренер сборной Бельгии сравнил Шотландию с «раненым животным»
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился ожиданиями от предстоящей встречи 6-го тура отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией.
Евро-футбол.ру вчера в 09:00
Кино
Российский фильм «Дылда» показали на кинофестивале в Торонто
Российский фильм «Дылда» режиссера Кантемира Балагова представили на международном кинофестивале в Торонто, который проходит с 5 по 15 сентября.
iReactor 00:08
Космос
Ученые: Инопланетяне уже исследовали галактику и посетили Землю
OAnews вчера в 05:16
Происшествия
Обвиняемого в нападении на Памфилову арестовали
Газета.Ru вчера в 12:11
Политика
Миллер рассказал об условиях 25% скидки на газ для Украины
Поставки газа Украине по прямому контракту являются главным вопросом двусторонних переговоров стран, при этом цена для украинского рынка может быть ниже на 25%.
ТАСС вчера в 08:06
Общество
Тимати решил удалить вызвавший всеобщую ненависть клип
Рэпер Тимати заявил, что удалит видеоклип на песню «Москва». Об этом исполнитель написал в своем Instagram-аккаунте.
Lenta.ru вчера в 19:12