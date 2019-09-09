Финансы

РБКРБКЦентробанк поддержал вариант инвестиций ФНБ по норвежской модели

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Регулятор проанализировал пять сценариев того, как власти могут распорядиться резервами, и пришел к выводу, что инвестиции по норвежской модели способны обеспечить стабильность для российской экономики — в большей степени по сравнению с другими вариантами, которые обсуждают Минфин и Минэкономразвития.
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