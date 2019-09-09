Регулятор проанализировал пять сценариев того, как власти могут распорядиться резервами, и пришел к выводу, что инвестиции по норвежской модели способны обеспечить стабильность для российской экономики — в большей степени по сравнению с другими вариантами, которые обсуждают Минфин и Минэкономразвития.

Политика Путин уволил почти 30 генералов и полковников Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.

Шоу-бизнес Замок Пугачевой и Галкина потребовали снести после доноса соседей По словам Михайлова, жалобу на замок Пугачёвой и Галкина подал один из жителей деревни Грязь — врач по образованию.

Финансы Чистый государственный долг России стал отрицательным У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Общество Подсчитано число трудоголиков в России Авторы опросили посетителей портала Роструда «Работа в России».

Энергетика Цена на нефть Brent превысила $63 за баррель Цены на нефть марки Brent поднялись выше отметки $63 за баррель. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.

Армия и оружие В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков Украинские силовики 8 сентября два раза нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Шоу-бизнес В Сети появилось приглашение на свадьбу Собчак и Богомолова В Интернете в доступе оказалось официальное свадебное приглашение, которое Ксения Собчак и Константин Богомолов разослали гостям.

Шоу-бизнес Модель Карли Клосс показала обвисший бюст Популярная на весь мир модель Карли Клосс показала поклонникам свой обвисший бюст, об этом сообщает "Woman's Days".

Политика На Украине назвали число помилованных Россией граждан Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен граждан Украины и России в формате 35 на 35 человек.

Общество Шведский ученый предложил поедать людей для спасения планеты Ученый-бихевиорист из Швеции Магнус Сёдерлунд в качестве решения экологических проблем предложил поедать человеческие трупы, пишет The New American.

Происшествия Четверо первоклассников получили ожоги в школьной столовой в Кузбассе Термопот с кипятком опрокинулся на первоклассников в столовой школы Междуреченска, ожоги получили четверо детей.

Общество Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, исчез с сайта.

Экономика В России увеличат детские пособия С января 2020 года пособия будут выплачивать семьям, в которых есть ребенок до трех лет, а родители получают не более двух прожиточных минимумов на человека.

Политика Британский парламент повторно отверг предложение Джонсона о выборах Британский парламент повторно отверг предложение премьера Бориса Джонсона о внеочередных всеобщих выборах.

Политика В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.

Театры Спектакль с обнаженной актрисой в ванне шокировал жителей Челябинска В ходе представления актрисы сидят на унитазе, принимают ванну и бреют ноги, пишет 74.ru. Некоторые зрители не выдерживали и уходили.

Армия и оружие Алжир купил российские истребители на сумму около $2 млрд С учетом стоимости дополнительного оборудования и авиационных средств поражения стоимость контрактов превышает $2 млрд, говорит еще один собеседник «Ведомостей» в оборонной промышленности.

Происшествия Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах, сообщил телеканал Euronews со ссылкой на полицию.