Финансы
РБКЦентробанк поддержал вариант инвестиций ФНБ по норвежской модели
Регулятор проанализировал пять сценариев того, как власти могут распорядиться резервами, и пришел к выводу, что инвестиции по норвежской модели способны обеспечить стабильность для российской экономики — в большей степени по сравнению с другими вариантами, которые обсуждают Минфин и Минэкономразвития.
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 02:39, Вашингтон
Шоу-бизнес
Анна Седокова в третий раз появилась на обложке Playboy
Дни24 вчера в 06:52
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Шоу-бизнес
Замок Пугачевой и Галкина потребовали снести после доноса соседей
По словам Михайлова, жалобу на замок Пугачёвой и Галкина подал один из жителей деревни Грязь — врач по образованию.
URA.Ru 08 сентября в 11:58
Финансы
Чистый государственный долг России стал отрицательным
У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 00:16
Общество
Подсчитано число трудоголиков в России
Авторы опросили посетителей портала Роструда «Работа в России».
Lenta.ru 01:43
Энергетика
Цена на нефть Brent превысила $63 за баррель
Цены на нефть марки Brent поднялись выше отметки $63 за баррель. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru вчера в 20:49
Армия и оружие
В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
Украинские силовики 8 сентября два раза нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости вчера в 01:17
Шоу-бизнес
В Сети появилось приглашение на свадьбу Собчак и Богомолова
В Интернете в доступе оказалось официальное свадебное приглашение, которое Ксения Собчак и Константин Богомолов разослали гостям.
Телепрограмма вчера в 11:23
Шоу-бизнес
Модель Карли Клосс показала обвисший бюст
Популярная на весь мир модель Карли Клосс показала поклонникам свой обвисший бюст, об этом сообщает "Woman's Days".
Bimru.ru 00:52
Политика
На Украине назвали число помилованных Россией граждан
Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен граждан Украины и России в формате 35 на 35 человек.
Взгляд.ру 02:25
Происшествия
Появилось фото Су-34 после столкновения над Липецком
Российская газета 02:33
Общество
Шведский ученый предложил поедать людей для спасения планеты
Ученый-бихевиорист из Швеции Магнус Сёдерлунд в качестве решения экологических проблем предложил поедать человеческие трупы, пишет The New American.
Известия 08 сентября в 18:47
Происшествия
Четверо первоклассников получили ожоги в школьной столовой в Кузбассе
Термопот с кипятком опрокинулся на первоклассников в столовой школы Междуреченска, ожоги получили четверо детей.
ТАСС 02:08
Общество
Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, исчез с сайта.
РИА Новости 02:10
Общество
Поведение Билана в Самаре возмутило пользователей Сети
Газета.Ru вчера в 16:31
Экономика
В России увеличат детские пособия
С января 2020 года пособия будут выплачивать семьям, в которых есть ребенок до трех лет, а родители получают не более двух прожиточных минимумов на человека.
Lenta.ru вчера в 00:25
Культура
Иван Ургант подарил Билли Айлиш книгу с рецептами беляшей
Пятый канал 00:36
Политика
Британский парламент повторно отверг предложение Джонсона о выборах
Британский парламент повторно отверг предложение премьера Бориса Джонсона о внеочередных всеобщих выборах.
РИА Новости вчера в 19:37
Политика
В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США
Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.
Газета.Ru вчера в 13:19
Театры
Спектакль с обнаженной актрисой в ванне шокировал жителей Челябинска
В ходе представления актрисы сидят на унитазе, принимают ванну и бреют ноги, пишет 74.ru. Некоторые зрители не выдерживали и уходили.
КП - Челябинск вчера в 23:12
Армия и оружие
Алжир купил российские истребители на сумму около $2 млрд
С учетом стоимости дополнительного оборудования и авиационных средств поражения стоимость контрактов превышает $2 млрд, говорит еще один собеседник «Ведомостей» в оборонной промышленности.
Ведомости вчера в 12:58
Происшествия
У берегов Приморья российские моряки спасли северокорейского рыбака
REGNUM вчера в 23:00
Культура
Экипаж, посадивший самолет в кукурузном поле, пригласили к Урганту
Экипаж, посадивший самолет в кукурузном поле, пригласили в программу «Вечерний Ургант».
Моменты 08 сентября в 05:19
Политика
Обнародованы итоги выборов в Мосгордуму
Lenta.ru вчера в 03:50
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Происшествия
Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах
Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах, сообщил телеканал Euronews со ссылкой на полицию.
Вести.Ru вчера в 14:09
Шоу-бизнес
Заворотнюк сделала пост в соцсетях после слухов о раке мозга
Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.
Московский Комсомолец 01:58