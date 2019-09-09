Финансы
РБКЦентробанк поддержал вариант инвестиций ФНБ по норвежской модели
Регулятор проанализировал пять сценариев того, как власти могут распорядиться резервами, и пришел к выводу, что инвестиции по норвежской модели способны обеспечить стабильность для российской экономики — в большей степени по сравнению с другими вариантами, которые обсуждают Минфин и Минэкономразвития.
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Футбол
Россия — Казахстан 1:0
RT на русском 16:34
Политика
Трамп отреагировал на сообщения об эвакуации из России шпиона
Президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию об эвакуации американского шпиона из России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:21
Происшествия
Михаэля Шумахера тайно перевезли в больницу Парижа
Российская газета 16:10
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Концертный директор российского певца Димы Билана Дмитрий Бушуев прокомментировал выступление артиста, которое состоялось в День города в Самаре.
Газета.Ru 15:17
Энергетика
Додон сообщил о полученной от России скидке на газ для Молдавии
В конце июля Додон говорил о скидке в размере 25–30%. Молдавия закупает у России газ по заключенному в 2008 году договору.
РБК 09:14
Здоровье
Более пяти тысяч севастопольцев за неделю сделали прививку от гриппа
В этом году сезонная вакцинация от гриппа началась 2 сентября и продлится, предположительно, до 1 ноября.
Севастополь.ру 09:41
Политика
На выборах в Хабаровском крае победила ЛДПР
Российская газета 04:30
Политика
Медведев поздравил Беглова с победой на выборах главы Санкт-Петербурга
Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил Александра Беглова с избранием на пост губернатора Санкт-Петербурга в ходе посещения санкт-петербургского штаба партии «Единая Россия».
REGNUM 08:38
Культура
Владимиру Этушу открыли памятник на Новодевичьем кладбище
Ранее вдова артиста рассказала, что памятник поставили раньше, но его оформление завершили только сейчас.
Орфей 09:19
Хоккей
Никитин: «За счет желания ЦСКА компенсировал свои ошибки»
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (4:0).
Sport24.ru 16:12
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru 14:56
Политика
Москва и Киев ведут переговоры о следующем обмене заключёнными
Москва и Киев ведут переговоры по второму этапу взаимного обмена удерживаемыми лицами.
REGNUM 16:31
Шоу-бизнес
41-летняя телеведущая Ирина Муромцева разводится с мужем
Ведущая шоу «Доброе утро» на Первом канале Ирина Муромцева разводится с мужем – продюсером Максимом Волковым, сообщает «СтарХит» .
Passion.ru 05:25
Авто
Volkswagen выводит на рынок самый дешёвый седан Jetta VA3
Осенью текущего года бюджетный суббренд Volkswagen выведет на рынок самый дешевый седан Jetta VA3.
Новые автомобили 11:42
Шоу-бизнес
Анна Седокова в третий раз появилась на обложке Playboy
Исполнительница рассказала, что ее фотография появилась на обложке знаменитого мужского журнала Playboy.Анна Седокова делится с фанатами своими переживаниями и радостными событиями в жизни.
Дни24 06:52
Происшествия
Мужчина проник в офисное здание при помощи альпинистского снаряжения
Мужчину задержали за проникновение на седьмой этаж офиса с помощью альпинистского снаряжения на Волоколамском шоссе.
Москва 24 11:34
Политика
Шойгу ответил главе Пентагона: все-таки побудем пока ненормальными
«Трудно что-либо добавить — единственное, что хочу сказать: мы, наверное, все-таки побудем пока ненормальными»,— сказал господин Шойгу после переговоров глав МИДов и Минобороны России и Франции (цитата по «РИА Новости»).
Коммерсантъ 09:13
Политика
Путин обсудил с Миллером вопрос поставок газа в Китай через Монголию
Ранее Польша заявила, что открыта для предложений "Газпрома" по поставкам газа Президент России Владимир Путин на встрече с главой "Газпрома" Алексеем Миллером поручил ему рассмотреть вопрос поставок газа в Китай с Ямала через Монголию, сообщается на сайте Президента РФ.
Аргументы и Факты 08:31
Технологии
Россияне смогут купить алкоголь и табак по смартфону вместо паспорта
Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что по электронным паспортам можно будет купить алкоголь и табачную продукцию.
Газета.Ru 03:53
Экономика
Минфин создал для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
Минфин России разработал законопроект о новой системе добровольных пенсионных накоплений под рабочим названием "о гарантированном пенсионном продукте", сообщает ТАСС.
Газета.Ru 07 сентября в 08:30
Политика
Надежда Савченко стала официально безработной
Вести.Ru 16:01
Общество
Опубликован рейтинг городов России с самыми красивыми девушками
В День красоты, который отмечается 9 сентября, туристический сайт о путешествиях по России опубликовал рейтинг городов страны, где живут самые красивые девушки.
Газета.Ru 13:25
Политика
Пушков: Скандалы вокруг Google и Facebook весьма показательны
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал попытку компаний Google и Facebook целенаправленно оказать влияние на итоги выборов в России.
Новостной фронт 15:50
Культура
Рэпер Серега захотел украинское гражданство
Белорусский рэпер Сергей Пархоменко, известный как Серега, захотел стать гражданином Украины.
Lenta.ru 09:14
Армия и оружие
ВМФ России получит в следующем году сразу четыре атомные подлодки
В 2020 году военно-морской флот России получит в свое распоряжение сразу четыре атомные подводные лодки (АПЛ).
Российская газета 13:54
Футбол
«В Катаре Жирков с капельницей в руке не испортит картину». Дзюба — о сборной и новом контракте
Перед отборочным матчем сборной России против сборной Казахстана капитан нашей национальной команды Артем Дзюба дал корреспонденту Sport24 Владимиру Колосу интервью, из которого вы узнаете: как он мучился после победы над Шотландией; что ждет Вячеслава Караваева в Петербурге; почему Артем не уехал в Англию летом; в чем причина неудачной игры "Зенита" в августе.
Sport24.ru 12:05
Политика
Вышинский поблагодарил Путина за свое освобождение
Главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Москве поблагодарил за свое освобождение президента России Владимира Путина и главу МИДа Сергея Лаврова.
РБК 04:39
Экономика
Рынок труда улучшился во всех регионах РФ, кроме Хакасии
Согласно исследованию агентства «Прайм», рынок труда по итогам 2018 года улучшился во всех регионах России, кроме Республики Хакасия.
Коммерсантъ 04:13