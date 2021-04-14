Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Piter.tv

Центробанк подключит Белоруссию к Системе быстрых платежей в 2022 году

Сообщается, что СБП будет доступна с середины 2022 года. По словам Бакиной, помимо Белоруссии в этом заинтересован еще ряд стран ЕАЭС. В настоящее время Банк России активно взаимодействует с ними.В источнике
С чего всё началось

Белоруссия может подключиться к Системе быстрых платежей в 2022 году

Система быстрых платежей позволяет физическим лицам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. Для этого необходимо, чтобы эти банки были подключены к системе.
ТАССвчера в 06:51

Подробнее о событии

ЦБ анонсировал возможность переводить деньги через СБП в Белоруссию

Ведомостивчера в 07:11

Россия запустит трансграничные денежные переводы по номеру телефона

Вести.Ruвчера в 08:24

Белоруссия может подключиться к Системе быстрых платежей в 2022 году

Известиявчера в 08:06

Банк России анонсировал переводы в Беларусь по номеру телефона

Российская газетавчера в 07:44

Россияне смогут переводить деньги за границу по номеру телефона

Lenta.ruвчера в 09:01

Белоруссия может подключиться к Системе быстрых платежей в 2022 году

ТАССвчера в 06:51

ЦБ назвал первую страну для зарубежных переводов по номеру телефона

РБКвчера в 06:20

Переводить деньги из Россию в Беларусь начнут по номеру мобильного телефона и мгновенно на карточку

КП - Беларусь05:04
Интересное

Прокуратура Нидерландов признала утечку записей из дела MH17

Ранее стало известно, что в распоряжении Нидерландской вещательной корпорации оказались аудиокассеты с записями около тысяч телефонных разговоров, которые фигурант дела о крушении самолёта вёл в июле и августе 2014 года: то есть до, во время и после катастрофы.
Говорит Москва05:20

Суд приговорил Любовь Соболь к одному году исправительных работ условно

Мировой судья судебного участка № 276 столичного района Новокосино приговорила юриста Фонда борьбы с коррупцией (организация признана в России иностранным агентом) Любовь Соболь к одному году исправительных работ условно с удержанием 10% зарплаты в доход государства.
BFM.ru04:08

МИД Китая предложил японским политикам выпить воду с АЭС «Фукусима-1»

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в четверг на регулярном брифинге призвал японских политиков лично выпить воды с АЭС "Фукусима-1" и использовать ее при приготовлении пищи, чтобы убедить общественность в ее безопасности.
ТАСС04:49

Компания Hino представила в апреле электрический грузовик с низким уровнем пола

Японский автопроизводитель 15 апреля 2021 года официально презентовал низкопольный электрический грузовичок Dutro Z EV, который создавался для экологически чистой доставки товаров в пределах города.
SpeedMe04:39

В Кремле отреагировали на данные о санкциях США против госдолга РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 15 апреля, заявил, что в Кремле пока не будут комментировать сообщения американских СМИ о намерении Вашингтона ввести новые антироссийские санкции, на этот раз против госдолга страны.
Известия05:44

За сутки в России выявили почти 9 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в России выявили почти 9 тысяч новых случаев заражения коронавирусом В России за сутки выявили 8944 случая заражения коронавирусом, 2455 из них — в Москве, передает оперативный штаб.
Медиазона04:12