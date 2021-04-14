Сообщается, что СБП будет доступна с середины 2022 года. По словам Бакиной, помимо Белоруссии в этом заинтересован еще ряд стран ЕАЭС. В настоящее время Банк России активно взаимодействует с ними.

С чего всё началось Белоруссия может подключиться к Системе быстрых платежей в 2022 году Система быстрых платежей позволяет физическим лицам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. Для этого необходимо, чтобы эти банки были подключены к системе. ТАСС 06:51