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Piter.tv

Центробанк подключит Белоруссию к Системе быстрых платежей в 2022 году

Сообщается, что СБП будет доступна с середины 2022 года. По словам Бакиной, помимо Белоруссии в этом заинтересован еще ряд стран ЕАЭС. В настоящее время Банк России активно взаимодействует с ними.В источнике
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С чего всё началось

Белоруссия может подключиться к Системе быстрых платежей в 2022 году

Система быстрых платежей позволяет физическим лицам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. Для этого необходимо, чтобы эти банки были подключены к системе.
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