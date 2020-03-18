Центральный банк России установил курс доллара на 19 марта на уровне 77,2131 рубля. Об этом в среду, 18 марта, сообщается на официальном сайте регулятора, передает «ТАСС».

Центробанк поднял курс доллара на 19 марта до 77,21 рубля

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