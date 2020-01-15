Финансы

Пенза-ПрессПенза-ПрессЦентробанк поднял курсы доллара и евро

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 15 января.
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Осужденный за взятку бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко действительно участвовал в драке 9 января с другим осужденным, подтвердили «Известиям» в пресс-бюро ФСИН России.
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Госдума завтра рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьера

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"По предварительным данным, 15 января 2020 года в 19:52 мск четверо злоумышленников ворвались в офис финансово-кредитного учреждения в доме №127 на улице Савушкина, где под угрозой предмета, похожего на автомат, попытались похитить денежные средства", - сказал представитель ведомства.
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Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда в Канаду

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