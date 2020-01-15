Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 15 января.

Политика Медведев объявил об уходе правительства в отставку Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства в отставку, заявление об этом последовало за оглашением послания президента России Владимира Путина к Федеральному собранию.

Общество Путин предложил изменить порядок приема в медицинские вузы Порядок приема в вузы по медицинским специальностям изменится в новом учебном году, 70% бюджетных мест по специальности «Лечебное дело» и 75% мест по направлению «Педиатрия» станут целевыми, заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Происшествия ФСИН подтвердила драку с участием экс-полковника Захарченко Осужденный за взятку бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко действительно участвовал в драке 9 января с другим осужденным, подтвердили «Известиям» в пресс-бюро ФСИН России.

Политика США и Китай подписали первую часть торгового соглашения Напомним, накануне подписания временного торгового соглашения США и Китая стали известны основные его параметры, а именно возврат тарифов к состоянию на конец 2017 года, снижение КНР барьеров для внешней торговли с США, переговоры по постоянному торговому договору раз в полгода, а также увеличение американского импорт.

Политика Американские СМИ считают, что инициативы Путина укрепят роль парламента Американские СМИ в среду активно комментируют инициативы президента РФ Владимира Путина по изменению Конституции, отмечая, что они нацелены на укрепление роли парламента и могут привести к сокращению полномочий главы государства.

Технологии Сбербанк создал компанию по производству компьютеров В октябре 2019 года через получение доли в ООО «Цифровые активы» Сбербанк стал совладельцем компании «СберДевайсы», созданной ранее в том же месяце.

Происшествия В Петербурге четверо неизвестных совершили вооруженный налет на банк "По предварительным данным, 15 января 2020 года в 19:52 мск четверо злоумышленников ворвались в офис финансово-кредитного учреждения в доме №127 на улице Савушкина, где под угрозой предмета, похожего на автомат, попытались похитить денежные средства", - сказал представитель ведомства.

Политика Памфилова: Поправки в Конституцию будут приняты до осени Все изменения в Конституцию РФ, которые предложил в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин, будут приняты до осени текущего года.