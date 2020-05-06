Экономика

Lenta.ruLenta.ruЦентробанк подсчитал убытки ВВП России из-за нерабочего месяца

Объявленный нерабочим из-за карантина месяц может обойтись российскому ВВП в 1,5-2 процента в годовом выражении. Об этом говорится в опубликованном на сайте Центробанка докладе о денежно-кредитной политике.
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ЦБ оценил экономический эффект от месяца самоизоляции

РБКвчера в 18:11

Банк России оценил потери ВВП от нерабочего месяца

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Центробанк подсчитал убытки ВВП России из-за нерабочего месяца

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ЦБ оценил рост ВВП в I квартале

Rambler News Serviceвчера в 15:19
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Происшествия

Российский бизнесмен и политик Быков задержан за убийства

1. Анатолия Быкова задержал спецназ ФСБ Утром 7 мая стало известно, что российский предприниматель и политик Анатолий Быков задержан силовиками.
Lenta.ru 04:35
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Политика

Путин поручил форсировать развитие внутреннего туризма

Президент России Владимир Путин потребовал форсировать развитие внутреннего туризма.
ТАСС 09:30
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Общество

Организаторы проекта «Имена героев» извинились за фотографию Гитлера

REGNUM 10:04
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Происшествия

В Москве арестовали фигуранта дела об убийстве Япончика

РИА Новости 10:50
3
Общество

Власти Москвы начали первый этап снятия ограничительных мер

В Москве с 12 мая начнется первый этап снятия ограничительных мер из-за коронавируса.
РИА Новости 10:46
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Игры

Все игры презентации Inside Xbox оптимизируют для Xbox Series X

NewInform 05:04
7
Общество

Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ

Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 04:55
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Происшествия

В Крыму вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку

Военный вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку на территории аэродрома в Крыму, сообщают экстренные службы.
РИА Новости 10:36
62
Общество

Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой

Обновлено в 19:39 Крупнейший акционер и глава совета директоров группы "Аллтек" Дмитрий Босов покончил с собой в своем доме в подмосковном поселке Усово, сообщает РБК со ссылкой на знакомых миллиардера.
BFM.ru вчера в 11:49
3,1K
Политика

В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина

Кремль не склонен полностью доверять соцопросам, которые проводит Левада-центр, из-за их методики.
РБК вчера в 08:34
8
Экономика

Китай может продать часть госдолга США, обвалив курс доллара

Даже если власти КНР примут решение избавиться от всего госдолга США, ФРС облигации быстро скупит и после резкого краткосрочного взлета процентные ставки по ним придут в норму, уверены эксперты.
Экономика сегодня 08:47
1
Общество

Дату окончания пандемии коронавируса в России передвинули

Ранее ученые сообщали, что пандемия в РФ сократится на 97% к 24 мая, а к 4 июня заболеваемость снизится на 99%.
Интерфакс вчера в 03:52
4,7K
Общество

Синоптики предупреждают об аномальной жаре в Башкирии

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфман 7 мая предупредил о погоде на ближайшие пять дней.
Независимая Уральская газета 02:05
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Здоровье

В Мордовии умерли два медработника с коронавирусом

Двое медработников – медсестра и санитарка, у которых был диагностирован коронавирус, умерли в Мордовии, заявил министр здравоохранения региона Олег Маркин.
РИА Новости 09:45
Армия и оружие

Появились фото эскадры НАТО в Баренцевом море

Шестой флот США опубликовал фото группировки из четырех фрегатов: трех американских и британского, - крейсирующих в Баренцевом море у северных границ России.
Российская газета 05:26
202
Общество

Назван размер штрафа за нахождение в транспорте Москвы без маски

В Москве за нахождение в общественных местах и транспорте без масок предусмотрены штрафы.
Известия 10:07
1,3K
Энергетика

«Газпром» продолжит транзит через Польшу

Польша неоднократно заявляла, что больше не хочет быть связанной с «Газпромом» долгосрочными обязательствами, при этом пока у Москвы и Варшавы продолжает действовать еще один длинный контракт на прямые поставки газа в Польшу, действующий до 2022 года (объем закупок — до 10,2 млрд кубометров в год).
Коммерсантъ вчера в 12:50
7
Общество

Московские школьники продолжат обучаться дистанционно до 31 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что московские школьники продолжат обучение в дистанционной форме.
Газета.Ru 09:26
8
Фигурное катание

Тутберидзе отреагировала на переход Трусовой к Плющенко

В группе Тутберидзе Трусова тренировалась с 2016 года. В 2018 и 2019 годах она взяла золото на чемпионатах юниоров.
Суть событий вчера в 13:57
7
Общество

Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться

Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
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Происшествия

МВД сообщило о задержании основателя проекта «Омбудсмен полиции»

Главное управление МВД России по Москве сообщило о задержании основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова по подозрению в вымогательстве 300 000 руб. у бывшего полицейского.
Ведомости 03:38
378
Политика

Путин рассказал о состоянии Мишустина

Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам ослабления мер борьбы с коронавирусом рассказал о самочувствии главы кабмина Михаила Мишустина и передал от него привет губернаторам.
Компания вчера в 08:29
1K
Общество

Собянин назвал реальное число заразившихся коронавирусом в Москве

Реальное число заразившихся коронавирусом в Москве составляет около 300 тысяч, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Комсомольская правда 05:31
1,5K
Армия и оружие

Американские военные в пандемию проводят учения в российской видеоигре

Ruposters.ru 10:46
Политика

МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала

"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС вчера в 15:31
4,5K
Политика

МВФ рассказал о программе помощи Украине по коронавирусу

Международный валютный фонд (МВФ) в настоящий момент обсуждает с Украиной новую программу кредитования на 1,5 года, призванную бороться с последствиями пандемии коронавируса, сообщил в ходе регулярного брифинга для журналистов пресс-секретарь фонда Джерри Райс.
РИА Новости 10:12
Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 08:02
1,7K
Общество

Евгений Куйвашев ввел повсеместный масочный режим

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о введении обязательного масочного режима во всех муниципалитетах региона.
Коммерсантъ Екатеринбург 07:57
37
Шоу-бизнес

Елизавета II запретила Кейт Миддлтон заводить четвертого ребенка

Британская королева Елизавета II запретила принцессе Кембриджской Кейт Миддлтон заводить еще детей, помимо трех уже имеющихся.
ФАН 05:38
14
Здоровье

В Москве умерла заразившаяся коронавирусом главврач поликлиники

Коммерсантъ 08:38
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