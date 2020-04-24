Финансы

Право.руПраво.руЦентробанк снизил ключевую ставку

24 апреля Банк России снизил ключевую ставку на 50 б. п. Теперь она составляет 5,5%, сообщается на сайте регулятора. Соответствующее решение принял совет директоров ЦБ в пятницу.
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Названы города-лидеры Подмосковья по числу зараженных коронавирусом

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Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели

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Лавров заявил, что Киев срывает выполнение договоренностей по Донбассу

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В Республике Алтай подтверждены новые случаи заражения коронавирусом

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