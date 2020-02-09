Финансы
ТолкЦентробанк понизил ключевую ставку
В числе рисков регулятор назвал ситуацию со вспышкой коронавируса в Китае. В последний раз ключевая ставка была снижена на заседании 13 декабря, а перед этим — 25 октября. В 2019 году Центробанк опускал ставку пять раз.
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Общество
МВД защитит от подделок справки о наличии судимости
В МВД России пояснили, что у граждан по-прежнему остается возможность получить справку о наличии (отсутствии) судимости в режиме одного окна через многофункциональные центры оказания государственных услуг соответствующих территориальных образований (МФЦ), а также через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ).
Шоу-бизнес
Любовь Успенская после скандала с дочерью пожаловалась на травлю
Певица Любовь Успенская пожаловалась на травлю и попытки "разрушить ее жизнь" после скандала со своей дочерью Татьяной Плаксиной, после которого та покинула Россию.
Общество
Соловьев прокомментировал видео со смеющейся над льготами телеведущей
Телеведущий ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с ведущей программы "Вести Камчатский край" которая засмеялась после слов о повышении выплат льготникам.
Технологии
Операторы сообщили результаты тестирования «суверенного Рунета»
Напомним, что в законе «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации» с недавних пор появились поправки, которые еще называют "законом о суверенном Рунете", они вступили в силу 01.11.2019 года.
Авто
Названы автомобильные марки, которые потеряли покупателей в России
Портал «Wroom.ru» составил список автопроизводителей, продажи которых на российском рынке по итогам 2019 года значительно упали.
Общество
В ВОЗ назвали текущую ситуацию с коронавирусом «верхушкой айсберга»
Распространение нового типа коронавируса может ускориться, а текущая ситуация с заболеванием - лишь "верхушка айсберга".
Музыка
Писательница Ницой обругала жюри Евровидения за русский язык
Украинская писательница Лариса Ницой, известная своим скандальным поведением, раскритиковала исполнителей, которые участвовали в первом полуфинале отбора на Евровидение-2020.
Армия и оружие
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
Происшествия
Адвокат Кушиташвили рассказал, как росгвардеец мог сломать себе нос
Адвокат Александр Дегтерев, представляющий интересы чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, принял участие в следственном эксперименте, который показал, что сотрудник Росгвардии мог сломать себе нос.
Шоу-бизнес
Старшая дочь Анны Седоковой призналась, что стыдилась мамы
Старшая дочь Анны Седоковой призналась, что стыдилась мамы Старшая дочь Седоковой Алина рассказала поклонникам, что стыдилась мамы.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Космос
Комета Чурюмова-Герасименко меняет цвет при приближении к Солнцу
Происшествия
Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой
Единоборства
Чемпион UFC Джон Джонс одержал победу над Домиником Рейесом
Американский боец MMA Джон Джонс защитил чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе, одержав победу над соотечественником Домиником Рейесом.
Происшествия
Самолет Utair совершил жесткую посадку в Коми
Пассажирский Boeing совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска (Республика Коми), сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Здоровье
Врачи удалили женщине две лишние груди
Здоровье
Названы сроки пика распространения коронавируса
Ученые из Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней назвали сроки пика распространения коронавируса.
Общество
Как изменится формат учета граждан в Пенсионном фонде
Пенсионный фонд России начинает применять новые формы документов, необходимые для регистрации россиян в системе персонифицированного учёта.
Шоу-бизнес
Муж Ксении Собчак изменил телеведущей с актрисой сериала «Содержанки»
Инсайдеры заявляют, что новой пассией Богомолова стала Ирина Сосновая, актриса и продюсер сериала «Содержанки», который и снимает режиссер.
Здоровье
ЕР предложила изменить порядок медосвидетельствования водителей
Правозащитники партии Единая Россия предложили врачам и полиции при медосвидетельствовании водителей учитывать также видимые признаки опьянения, а не только наличие опьяняющих или дурманящих веществ в организме.
Общество
Минобрнауки отменило аттестацию кандидатов на пост ректора БГУ
Министерство науки и высшего образования РФ исключило Байкальский государственный университет из графика аттестации кандидатов на должность ректоров вузов.
Общество
В Петербурге задержали участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову
В Петербурге во время фотосессии была задержана участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и еще 12 человек.
Происшествия
Один человек погиб при пожаре в общежитии на юго-западе Москвы
Возгорание произошло в доме 15 на улице Новаторов. В результате пожара один человек погиб и один пострадал.
Наука
Шерстистые мамонты вымерли из-за инбридинга
Напомним, что последней была популяция мамонтов на острове Врангеля, вымершая 4000 лет назад.
Общество
Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram
Шоу-бизнес
Курникова и Иглесиас стали родителями в третий раз
Брат испанского певца Энрике Иглесиаса Хулио Иглесиас-младший заявил, что у музыкального исполнителя и бывшей теннисистки Анны Курниковой родился третий ребенок, передает Daily Mail со ссылкой на чилийскую радиостанцию ADN.
Технологии
Amazon, LG и NVIDIA отказались от участия в Mobile World Congress
Одна из крупнейших выставок мобильной индустрии Mobile World Congress находится под угрозой срыва из-за коронавируса - ряд производителей, включая Amazon, LG и NVIDIA, отказались от участия в мероприятии из-за возможных рисков для здоровья делегаций и посетителей.
Футбол
Названы самые «футбольные» регионы России
Наибольшее количество профессиональных футболистов выпускают футбольные академии в Москве, Краснодаре и Санкт-Петербурге.