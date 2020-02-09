Финансы

ТолкТолкЦентробанк понизил ключевую ставку

В числе рисков регулятор назвал ситуацию со вспышкой коронавируса в Китае. В последний раз ключевая ставка была снижена на заседании 13 декабря, а перед этим — 25 октября. В 2019 году Центробанк опускал ставку пять раз.
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Что будет с процентами по вкладам после снижения ключевой ставки

Российская газета22:00

Банки привязывают проценты к рыночным индикаторам

Коммерсантъ17:17

Банк России снизил ключевую ставку до 6% - кредиты подешевеют

ZAB.RU07 февраля в 21:56

Банк России вновь снизил ключевую ставку до 6%

Mirmol.ru08 февраля в 00:14

ЦБ снизил ключевую ставку. Что будет с рублем, ипотекой и вкладами

РИА Новости08 февраля в 00:00

Эпидемия в Китае может повлиять на перспективы понижения ставки ЦБ РФ в марте

ПРАЙМ04:06

Центробанк вновь понизил ключевую ставку

ИА БанкИнформСервис07 февраля в 05:35
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Общество

МВД защитит от подделок справки о наличии судимости

В МВД России пояснили, что у граждан по-прежнему остается возможность получить справку о наличии (отсутствии) судимости в режиме одного окна через многофункциональные центры оказания государственных услуг соответствующих территориальных образований (МФЦ), а также через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ).
Комсомольская правда 10:42
Шоу-бизнес

Любовь Успенская после скандала с дочерью пожаловалась на травлю

Певица Любовь Успенская пожаловалась на травлю и попытки "разрушить ее жизнь" после скандала со своей дочерью Татьяной Плаксиной, после которого та покинула Россию.
РИА Новости 17:33
Общество

Соловьев прокомментировал видео со смеющейся над льготами телеведущей

Телеведущий ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с ведущей программы "Вести Камчатский край" которая засмеялась после слов о повышении выплат льготникам.
Накануне.Ru 20:07
Политика

Трамп рассказал о супербыстрых ракетах для противостояния России

Вести.Ru 14:34
Технологии

Операторы сообщили результаты тестирования «суверенного Рунета»

Напомним, что в законе «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации» с недавних пор появились поправки, которые еще называют "законом о суверенном Рунете", они вступили в силу 01.11.2019 года.
ГЛАС.RU 09:28
Авто

Названы автомобильные марки, которые потеряли покупателей в России

Портал «Wroom.ru» составил список автопроизводителей, продажи которых на российском рынке по итогам 2019 года значительно упали.
Тарантас Ньюс 08:39
Общество

В ВОЗ назвали текущую ситуацию с коронавирусом «верхушкой айсберга»

Распространение нового типа коронавируса может ускориться, а текущая ситуация с заболеванием - лишь "верхушка айсберга".
Российская газета 12:14
Музыка

Писательница Ницой обругала жюри Евровидения за русский язык

Украинская писательница Лариса Ницой, известная своим скандальным поведением, раскритиковала исполнителей, которые участвовали в первом полуфинале отбора на Евровидение-2020.
РЕН ТВ 21:18
Армия и оружие

Турция нанесла массированный удар по армии Сирии

РИА Новости 12:20
Происшествия

Адвокат Кушиташвили рассказал, как росгвардеец мог сломать себе нос

Адвокат Александр Дегтерев, представляющий интересы чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, принял участие в следственном эксперименте, который показал, что сотрудник Росгвардии мог сломать себе нос.
Газета.Ru 09:47
Шоу-бизнес

Старшая дочь Анны Седоковой призналась, что стыдилась мамы

Старшая дочь Анны Седоковой призналась, что стыдилась мамы Старшая дочь Седоковой Алина рассказала поклонникам, что стыдилась мамы.
Экспресс газета 04:16
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия вчера в 17:58
Общество

Платформа «Морской старт» прибудет в Приморье в начале марта

REGNUM 21:47
Космос

Комета Чурюмова-Герасименко меняет цвет при приближении к Солнцу

Машины и Механизмы 08:38
Происшествия

Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой

Российская газета 04:46
Единоборства

Чемпион UFC Джон Джонс одержал победу над Домиником Рейесом

Американский боец MMA Джон Джонс защитил чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе, одержав победу над соотечественником Домиником Рейесом.
РЕН ТВ вчера в 01:48
Происшествия

Самолет Utair совершил жесткую посадку в Коми

Пассажирский Boeing совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска (Республика Коми), сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 05:44
Здоровье

Врачи удалили женщине две лишние груди

Lenta.ru 20:19
Здоровье

Названы сроки пика распространения коронавируса

Ученые из Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней назвали сроки пика распространения коронавируса.
РЕН ТВ вчера в 08:52
Общество

Как изменится формат учета граждан в Пенсионном фонде

Пенсионный фонд России начинает применять новые формы документов, необходимые для регистрации россиян в системе персонифицированного учёта.
Парламентская газета 03:16
Шоу-бизнес

Муж Ксении Собчак изменил телеведущей с актрисой сериала «Содержанки»

Инсайдеры заявляют, что новой пассией Богомолова стала Ирина Сосновая, актриса и продюсер сериала «Содержанки», который и снимает режиссер.
Popcake 03:26
Здоровье

ЕР предложила изменить порядок медосвидетельствования водителей

Правозащитники партии Единая Россия предложили врачам и полиции при медосвидетельствовании водителей учитывать также видимые признаки опьянения, а не только наличие опьяняющих или дурманящих веществ в организме.
РИА Дагестан 08 февраля в 04:26
Общество

Минобрнауки отменило аттестацию кандидатов на пост ректора БГУ

Министерство науки и высшего образования РФ исключило Байкальский государственный университет из графика аттестации кандидатов на должность ректоров вузов.
ИркСиб 20:33
Общество

В Петербурге задержали участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову

В Петербурге во время фотосессии была задержана участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и еще 12 человек.
Газета.Ru 16:16
Происшествия

Один человек погиб при пожаре в общежитии на юго-западе Москвы

Возгорание произошло в доме 15 на улице Новаторов. В результате пожара один человек погиб и один пострадал.
Москва 24 11:34
Наука

Шерстистые мамонты вымерли из-за инбридинга

Напомним, что последней была популяция мамонтов на острове Врангеля, вымершая 4000 лет назад.
ToDay News Ufa 05:45
Общество

Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram

Российская газета 16:50
Шоу-бизнес

Курникова и Иглесиас стали родителями в третий раз

Брат испанского певца Энрике Иглесиаса Хулио Иглесиас-младший заявил, что у музыкального исполнителя и бывшей теннисистки Анны Курниковой родился третий ребенок, передает Daily Mail со ссылкой на чилийскую радиостанцию ADN.
Газета.Ru 15:42
Технологии

Amazon, LG и NVIDIA отказались от участия в Mobile World Congress

Одна из крупнейших выставок мобильной индустрии Mobile World Congress находится под угрозой срыва из-за коронавируса - ряд производителей, включая Amazon, LG и NVIDIA, отказались от участия в мероприятии из-за возможных рисков для здоровья делегаций и посетителей.
Газета.Ru 05:51
Футбол

Названы самые «футбольные» регионы России

Наибольшее количество профессиональных футболистов выпускают футбольные академии в Москве, Краснодаре и Санкт-Петербурге.
Красная весна 13:25
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