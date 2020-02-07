Экономика

Газета ОренбуржьеГазета ОренбуржьеБанк России снизил ключевую ставку до 6%

Снижение ключевой ставки произошло шестой раз подряд. В середине декабря прошлого года ставку снижали до 6,25%. К примеру, в 2016 году она была на отметке 10,5 %. Очередное решение принято с учётом динамики инфляции.
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