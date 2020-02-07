Экономика
Газета ОренбуржьеБанк России снизил ключевую ставку до 6%
Снижение ключевой ставки произошло шестой раз подряд. В середине декабря прошлого года ставку снижали до 6,25%. К примеру, в 2016 году она была на отметке 10,5 %. Очередное решение принято с учётом динамики инфляции.
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Как снижение ключевой ставки отразится на ценах на жилье, объяснили аналитики
Вечерняя Москва08 февраля в 09:50
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Экономика
«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы
Правительство России возобновило дискуссию о снижении страховых взносов для работодателей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на трёх федеральных чиновников.
Происшествия
Челябинские власти помогают семье погибших в Таиланде детей
Фигурное катание
Волосожар о Транькове: инициатором наших отношений оказалась я
Экономика
Минтранс РФ оценил убытки перевозчиков от приостановки полетов в Китай
Минтранс РФ оценивает убытки российских авиакомпаний от приостановки полетов в Китай в 1,6 млрд рублей.
Единоборства
Борец попытался провести болевой и сломал себе шею
Спортсмен 1994 года попытался провести рычаг локтя сопернику из позиции снизу.
Политика
Песков назвал возможную дату проведения голосования по Конституции РФ
В качестве даты проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ обсуждается 22 апреля 2020 года.
Происшествия
Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы
Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Гаджеты
AMD представила графический процессор Radeon Pro W5500
Благодаря высокопроизводительной архитектуре AMD RDNA и памяти GDDR6, видеокарта Radeon Pro W5500 обеспечивает на 25% более высокую производительность на такт, чем архитектура предыдущего поколения Graphics Core Next (GCN).
Футбол
На Кипре «Ротор» подпишет вратаря «Енисея» и еще четверых игроков
Как и предполагал matchtv.ru, вратарь «Енисея» Михаил Филиппов переходит в «Ротор».
Кино
Warner Bros. сменила название «Хищных птиц» после слабого старта
Политика
В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле
Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле.
Общество
В Совфеде оценили заявление «Нафтогаза» о возможном новом иске
Ранее Витренко не исключил подачи нового иска «Нафтогаза» к «Газпрому» по переуступке долговых обязательств «Росукрэнерго».
Общество
Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»
Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.
Армия и оружие
СМИ: боевики сирийской оппозиции сбили вертолет армии Сирии в Идлибе
Как уточняет газета Turkiye, вертолет был сбит в районе населенного пункта Саракиб в провинции Идлиб.
Армия и оружие
Главы Минобороны НАТО обсудят реакцию альянса на российские ракеты
Министры обороны НАТО обсудят на плановом заседании 12-13 февраля, как альянс будет реагировать на российские ядерные и обычные ракеты.
Шоу-бизнес
Анна Курникова родила третьего ребенка от Энрике Иглесиаса
Анна Курникова родила третьего ребенка от Энрике Иглесиаса.
Происшествия
Обвиненный в убийствах российских ветеранов медбрат объяснился
Медбрат-анестезист пермской городской больницы имени Гринберга Сергей Калинин признался, что это он писал анонимные сообщения на портале «Двач» об убийстве пенсионеров и объяснил свои действия, сообщает Baza.
Политика
Мишустин сообщил, что начинает поездки по регионам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что начинает серию поездок по регионам, чтобы посмотреть как обстоят дела в реальности и найти сферы, в которых необходимо усилить работу.
Общество
Телеведущая рассмеялась, говоря о повышении социальных выплат
Армия и оружие
В Кремле оценили ситуацию в Идлибе
В Кремле считают недопустимыми вылазки боевиков из сирийского Идлиба.
Культура
«Оскар» установил антирекорд по просмотрам
Культура
Россияне выберут площадки фестивалей «Культурного кода»
В России открылось голосование за выбор трех площадок, в которых пройдут креативные фестивали в рамках проекта «Культурный код», запущенного совместно президентской платформой «Россия — страна возможностей» и ОНФ.
Космос
Проект бюджета США позволит доставить астронавтов на Луну к 2024 году
Проект федерального бюджета США на 2021 год, предложенный президентом Дональдом Трампом, предполагает увеличение поддержки NASA на 12%.
Здоровье
ЕР предложила изменить порядок медосвидетельствования водителей
Правозащитники партии Единая Россия предложили врачам и полиции при медосвидетельствовании водителей учитывать также видимые признаки опьянения, а не только наличие опьяняющих или дурманящих веществ в организме.
Политика
Зеленский уволил главу своего офиса Богдана
Украинский президент Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана и выбрал на это место нового человека, сообщает ТСН.
Общество
Минтруд объяснил отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков разъяснил ситуацию с отсутствием индексации пенсий работающих пенсионеров.
Шоу-бизнес
Ирина Пегова станцевала в новом клипе Агутина в обтягивающем платье
Ирина Пегова стала главной героиней нового клипа Леонида Агутина, фотографией со съемок актриса из Нижегородской области поделилась с подписчиками в Instagram.