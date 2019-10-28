Официальный курс доллара к рублю, установленный Центробанком на вторник, снизился на 12,66 копейки — до 63,87 рубля рубля. Курс евро понижен до 70,8382 рубля, что меньше предыдущего показателя на 12,6 копейки, следует из данных ЦБ.

Центробанк понизил курс доллара и евро на 29 октября

Политика Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.

Общество Количество моногородов в России может сократиться вдвое По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.

Общество Роструд напомнил о длинных выходных "В связи с празднованием Дня народного единства (4 ноября) россиян ожидает сокращенная рабочая неделя: с 5 по 8 ноября", — рассказали РИА Новости в ведомстве.

Хоккей Малкин подтвердил наличие американского паспорта Ранее о наличии у Малкина американского паспорта заявил юрист Дмитрий Мачихин.

Политика Путин поручил ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете Президент России Владимир Путин поручил подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете.

Общество Треть российских семей не пользуется доступными им льготами Около 35% семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами, так как не знают о них. Об этом информируют "Известия".

Экономика Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.

Финансы Центробанк впервые раскрыл валютную структуру торговли с Турцией Банк России впервые раскрыл валютную структуру двусторонней торговли с Турцией: как следует из статистики, опубликованной на официальном сайте регулятора, в январе-июне 2019 года оплата в рублях производилась в 11,7% случаев, что почти соответствует уровню всего 2018 года в 11,3%.

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Политика Dagens Nyheter назвала Россию «историческим врагом» Европы В статье шведской газеты Dagens Nyheter говорится, что несмотря на «триумф» российского президента Владимира Путина в Сирии и противоречия, раздирающие ЕС по российскому вопросу, Европа ни в коем случае не должна ослаблять давление на своего «исторического врага» — Россию.

Экономика Forbes впервые оценил финансовую надежность застройщиков Forbes впервые составил рейтинг надежных российских застройщиков. В него вошли 20 компаний, возглавила рейтинг группа компаний ПИК.

Происшествия Под Новосибирском произошло сильное землетрясение Жители города Искитим и нескольких поселков Новосибирской области около 8.50 утра почувствовали подземные толчки - в двадцати километрах от райцентра произошло серьезное землетрясение.