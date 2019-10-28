Финансы

ПрофильПрофильЦентробанк понизил курс доллара и евро на 29 октября

Официальный курс доллара к рублю, установленный Центробанком на вторник, снизился на 12,66 копейки — до 63,87 рубля рубля. Курс евро понижен до 70,8382 рубля, что меньше предыдущего показателя на 12,6 копейки, следует из данных ЦБ.
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ЦБ понизил курс доллара на вторник до 63,87 рубля

Московский Комсомолецвчера в 20:57

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 70,8382 руб

Финмаркет01:21

Курсы валют ЦБ РФ на 26 октября: 63,9966 руб/доллар США и 71,1194 руб/евро

SIA.ru26 октября в 07:00

ЦБ установил курс валют на 29 октября

Телеканал 360°вчера в 11:29

Официальный курс евро на вторник снизился до 70,84 рубля

РИА Новостивчера в 07:11

ЦБ понизил курс доллара на 29 октября до 63,87 рубля

ТАССвчера в 07:12

У рубля появился шанс обрушить курсы доллара и евро

Российская газетавчера в 23:00
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Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 02:27, Вашингтон
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В Новом Уренгое севший самолет столкнулся с птицей

Самолет Sukhoi Superjet 100 после посадки в аэропорту Нового Уренгоя, во время пробега по полосе, столкнулся с птицей.
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Вышел новый сериал «Война миров» по роману Герберта Уэллса

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Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу

Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
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Мошенники присвоили 15 квартир в Москве по поддельным завещаниям

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Ранее о наличии у Малкина американского паспорта заявил юрист Дмитрий Мачихин.
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Открытие астрофизика из Грузии взбудоражило научный мир — как распознать жизнь вне Земли?

Грузинский астрофизик предположил, при помощи каких именно сигналов человечество может уловить наличие жизни на других планетах и тем самым распознать желание иных цивилизаций связаться с землянами.
Sputnik Грузия 00:01
Происшествия

Мать девочки, погибшей в бассейне в Турции, обвинили в ее смерти

Полиция Турции решила включить в список обвиняемых по делу утонувшей 12-летний Алисы из России ее мать Наталью.
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Эксперты предсказали рост социальных протестов в России

Число протестных акций в России может вырасти, а социальные протесты в стране будут политизироваться.
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Компания Nvidia представила телеприставки Shield TV и Shield TV Pro

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Путин поручил ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете

Президент России Владимир Путин поручил подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете.
Lenta.ru вчера в 05:31
Кино

Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»

Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
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Футбол

Игнатьев прокомментировал интерес со стороны «Зенита»

Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев сообщил, что не получал официальных предложений от петербургского «Зенита».
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Треть российских семей не пользуется доступными им льготами

Около 35% семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами, так как не знают о них. Об этом информируют "Известия".
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Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности

Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
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Центробанк впервые раскрыл валютную структуру торговли с Турцией

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Apple анонсировала новые беспроводные наушники AirPods Pro

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«Ъ»: ретейлерам стали отказывать в получении лицензий на продажу алкоголя

Крупнейшие торговые сети России столкнулись с отказами в продлении или выдаче лицензий на продажу алкоголя.
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Авто

Названы 5 лучших автомобилей автосалона в Токио

Специалисты портала «SpeedMe», изучили автомобили, представленные на выставке и назвали пять лучших новинок автосалона в Токио.
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У Максима Фадеева случился сердечный приступ

Российский музыкальный продюсер и музыкант Максим Фадеев перенес сердечный приступ.
Lenta.ru вчера в 04:41
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Трамп опубликовал фото раненной при ликвидации аль-Багдади собаки

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своём микроблоге в Twitter фотографию служебной собаки, принимавшей участие в спецоперации по ликвидации лидера «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
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В Уфе нашли автомобиль мужчины, пропавшего с двумя детьми

РИА Новости 01:29
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Собрана первая партия Lada 4x4 с новым салоном

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Dagens Nyheter назвала Россию «историческим врагом» Европы

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Жители города Искитим и нескольких поселков Новосибирской области около 8.50 утра почувствовали подземные толчки - в двадцати километрах от райцентра произошло серьезное землетрясение.
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Бутина прилетела в родной Барнаул

Мария Бутина, вернувшаяся в Россию после освобождения из американской тюрьмы, прилетела в родной Барнаул.
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