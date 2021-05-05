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Экономика

Центробанк понизил курс доллара на 6 мая до 74,86 рубля

Банк России установил на 6 мая 2021 года официальный курс доллара на уровне 74,8617 рубля, что на 39,5 копейки ниже предыдущего показателя.В источнике
ФАН
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Центробанк РФ понизил официальные курсы валют на 6 мая

Экономика сегодня08:16

ЦБ РФ установил официальный курс евро на 6 мая - 89.7742 руб

АК&М06:53

Банк России существенно понизил официальные курсы доллара и евро

Росбалт07:21

Центробанк понизил курс доллара на 6 мая до 74,86 рубля

ТАСС06:42

Курсы валют ЦБ РФ на 5 мая: 74,8617 руб/доллар США и 89,7742 руб/евро

SIA.ru07:00

ЦБ РФ установил курс евро с 6 мая в размере 89,7742 руб

Финмаркет06:32

Банк России понизил курсы доллара и евро

ФАН07:36
Интересное

Генпрокурор Чехии допустил приостановку дела о взрыве в Врбетице

Уголовное дело, возбужденное в рамках расследования взрывов на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году, может быть приостановлено, если следствию не удастся допросить подозреваемых, сообщил генеральный прокурор Чехии Павел Земан.
Коммерсантъвчера в 14:54