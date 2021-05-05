ТАССЦентробанк понизил курс доллара на 6 мая до 74,86 рубляБанк России установил на 6 мая 2021 года официальный курс доллара на уровне 74,8617 рубля, что на 39,5 копейки ниже предыдущего показателя.В источникеФАНГазета.RuАК&МРосбалтАргументы и ФактыРИАМОProfinance.ruЭкономика сегодня9111.ruПодробнее о событииЦентробанк РФ понизил официальные курсы валют на 6 маяЭкономика сегодня08:16ЦБ РФ установил официальный курс евро на 6 мая - 89.7742 рубАК&М06:53Банк России существенно понизил официальные курсы доллара и евроРосбалт07:21Центробанк понизил курс доллара на 6 мая до 74,86 рубляТАСС06:42Курсы валют ЦБ РФ на 5 мая: 74,8617 руб/доллар США и 89,7742 руб/евроSIA.ru07:00ЦБ РФ установил курс евро с 6 мая в размере 89,7742 рубФинмаркет06:32Банк России понизил курсы доллара и евроФАН07:36Показать ещёОценить28Поделиться