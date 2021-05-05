Продюсер «Маски» объяснила отказ Гарика Мартиросяна сниматься во втором сезоне

Многие зрители до сих пор не в курсе, почему в новом сезоне на шоу не появился Гарик Мартиросян, который занимал место члена жюри в первом сезоне.