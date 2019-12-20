Финансы

Пенза-ПрессПенза-ПрессЦентробанк понизил курсы доллара и евро

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 20 декабря.
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Официальный курс доллара понизился на 12 копеек, евро — на 21

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Курс валют на завтра: доллар и евро упадут на выходных

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ЦБ опубликовал курс доллара и евро на выходные

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Установлены курсы доллара и евро на выходные

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ПРАЙМ05:14
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Новейший космический корабль компании Boeing CST-100 Starliner отправился в пятницу в первый испытательный полет на Международную космическую станцию (МКС), однако цели не достиг из-за неожиданного отклонения от заданного курса.
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