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Космос В НАСА отказались от стыковки космического корабля Starliner с МКС Новейший космический корабль компании Boeing CST-100 Starliner отправился в пятницу в первый испытательный полет на Международную космическую станцию (МКС), однако цели не достиг из-за неожиданного отклонения от заданного курса.

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Гаджеты Microsoft продолжит поддержку Windows 7 Все обладатели Windows 7 с ужасом ждут 14 января, когда Microsoft прекратит поддержку этой версии ОС.