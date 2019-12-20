Финансы
Пенза-ПрессЦентробанк понизил курсы доллара и евро
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Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено
Швейцарская компания Allseas приостановила строительство российского газопровода «Северный поток-2» из-за угрозы санкций США.
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Политика
Путин признал долг «Газпрома» перед Украиной
Президент России Владимир Путин впервые признал долг «Газпрома» перед «Нафтогазом Украины», возникший после решения Стокгольмского арбитража.
Политика
Эрдоган пригрозил ответить США на санкции против «Турецкого потока»
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил ответными санкциями Соединенным Штатам в случае введения ограничительных мер против проекта "Турецкий поток", сообщает телеканал NTV.
Экономика
Госдолг Франции впервые с 2017 года превысил ВВП
Государственный долг Франции вырос в третьем квартале 2019 года до 100,4% от ВВП, превысив его впервые с 2017 года.
Политика
Президент Путин и Лукашенко встретились в Петербурге
В Санкт-Петербурге провели встречу президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко, пишут «Невские новости».
Происшествия
Число погибших при стрельбе на Лубянке возросло до двух
Число жертв стрельбы на Лубянке возросло до двух — по данным СКР, в больнице скончался раненый накануне сотрудник правоохранительных органов.
Авто
Volkswagen показала новый Passat для России
Компания Volkswagen представила обновленный седан Passat для российского рынка. Продажи новинки начнутся весной 2020 года.
Политика
Россия и Украина подписали протокол договоренностей о транзите газа
«Стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований», — цитирует его слова «РИА Новости».
Общество
Медведев оценил идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев усомнился в целесообразности снижения нештрафуемого порога превышения скорости с двадцати до десяти километров в час, сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
Космос
В НАСА отказались от стыковки космического корабля Starliner с МКС
Новейший космический корабль компании Boeing CST-100 Starliner отправился в пятницу в первый испытательный полет на Международную космическую станцию (МКС), однако цели не достиг из-за неожиданного отклонения от заданного курса.
Футбол
«Рома» на выезде разгромила «Фиорентину»
Римская «Рома» одержала гостевую победу над «Фиорентиной» (4:1) в матче 17-го тура чемпионата Италии.
Хоккей
Овечкин занял третье место в рейтинге лучших игроков НХЛ десятилетия
Российский хоккеист Александр Овечкин появился в списке 100 лучших игроков НХЛ десятилетия.
Происшествия
Во Франции хирург обвиняется в изнасиловании 349 детей
Во Франции местного хирурга Жоэля Ле Скуарнека обвиняют в изнасиловании и домогательствах по отношению к 349 детей на протяжении 30 лет.
Армия и оружие
Боевики «Правого сектора» готовятся взрывать «всушников»: сводка с Донбасса
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшую неделю по итогам сегодняшнего брифинга заместителя командующего оперативным командованием Республики Эдуарда Басурина.
Кино
Российский мультфильм вошёл в шорт-лист премии «Оскар»
Шоу-бизнес
Брежнева выложила милое фото с мужем и дочкой
Интернет
В Сеть попали данные 267 млн пользователей Facebook
Как информирует британская исследовательская компания Comparitech, в декабре на одном из хакерских форумов появилась база данных, в которой содержалось свыше 267 миллионов телефонных номеров и идентификаторов пользователей социальной сети Facebook.
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
Политика
Владимир Путин заявил, что новой пенсионной реформы не будет
Девушка уточнила, грядет ли в стране новая пенсионная реформа и будет ли стабильность в этой сфере. Ответ Путина был весьма лаконичен.
Футбол
Селюк: «Слышал выступление Аршавина. Я вообще лысый, но у меня начали волосы пробиваться»
Футбольный функционер Дмитрий Селюк прокомментировал слова бывшего капитана сборной России Андрея Аршавина, который после провала российских клубов в еврокубках призвал вернуть систему «весна-осень».
Футбол
Юрген Клопп: «Гвардиола — лучший тренер в мире. По итогам сезонов он все равно становится чемпионом»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о соперничестве с наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.
Армия и оружие
«Севмаш» в 2020 году поставит флоту четыре атомные подлодки
В интервью ТАСС глава «Севмаша» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Михаил Будниченко сообщил о планах предприятия передать в 2020 Военно-морскому флоту России четыре атомные подводные лодки (АПЛ).
Политика
Американский журналист обиделся и ушел из студии телеканала «Россия»
Американский журналист Грэг Вайнер, выступавший в роли эксперта на телеканале "Россия 1", покинул студию после словесной перепалки с ведущим.
Наука
Безопасные отходы от утилизации химоружия сделают асфальт прочным
Уральские ученые из Кургана предложили использовать безопасные отходы от утилизации химоружия для повышения пластичности асфальтобетона в два раза.
Гаджеты
Microsoft продолжит поддержку Windows 7
Все обладатели Windows 7 с ужасом ждут 14 января, когда Microsoft прекратит поддержку этой версии ОС.
Футбол
Форвард «Лиона» Депай успешно перенес операцию
Капитан «Лиона» Мемфис Депай успешно перенес операцию на крестообразных связках правого колена. Голландец был прооперирован в Риме.