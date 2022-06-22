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Центробанк понизил курсы доллара и евро к рублю на 23 июня

Центральный банк России вновь понизил курсы доллара и евро к рублю.
Экономика сегодня
По сравнению с официальным курсом, определенным на 22 июня, курс доллара снизился на 1,43 рубля (с 54,7081), евро — на 1,63 рубля (с 57,4566).
Expert.ru
Утром в новостях курса валют «Свободная пресса» писала, что Сбербанк продавал американские доллары за 62,42 рубля, а евро — за 65,68 рубля.
Свободная Пресса
ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
РИА Новости

Подробнее о событии

Падение доллара и евро продолжатся
Саминвестор23:12
Банк России продолжает снижать курс доллара
Stolica58.ru23:11
Официальный курс доллара США снизился на 1,46 руб., евро — на 1,34 руб
Urbc.Ruвчера в 00:26
ЦБ понизил курсы доллара и евро еще на полтора рубля
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Центробанк понизил курсы доллара и евро к рублю на 23 июня
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Центробанк установил курс евро ниже 56 рублей
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ПСБ: Пара доллар-рубль продолжила снижение, однако более сдержанными темпами
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