Финансы

Фонтанка.РуФонтанка.РуЦентробанк понизил курсы евро и доллара почти на рубль

Биржевой курс европейской валюты сегодня держится ниже психологически важной отметки в 80 рублей. По данным на 13:25 мск, за евро дают 79,58.
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Американская компания L3Harris в мае 2020 года приступит к переоснащению самолетов-заправщиком KC-135R Stratotanker в самолеты поиска следов ядерных взрывов WC-135R Constant Phoenix.
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Собянин рекомендовал пассажирам метро носить маски и перчатки

Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал пассажирам Московского метрополитена носить защитные маски и перчатки.
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У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
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В ВОЗ допускают скорое начало отмены ограничений в России

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