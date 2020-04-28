Финансы
Фонтанка.РуЦентробанк понизил курсы евро и доллара почти на рубль
Биржевой курс европейской валюты сегодня держится ниже психологически важной отметки в 80 рублей. По данным на 13:25 мск, за евро дают 79,58.
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 17:55, Ашберн
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Общество
В Ростовской области ввели обязательный масочный режим
Ранее обязательный масочный режим с 1 мая на фоне пандемии коронавируса был введен в республике Коми, Краснодарском крае, Самарской и Калужской областях.
Известия 17:43
Политика
Путин пожелал Мишустину скорейшего выздоровления от коронавируса
Президент России Владимир Путин пожелал главе кабмина Михаилу Мишустину, у которого диагностирован коронавирус, как можно быстрее вылечиться.
FlashNord 13:19
Общество
Скворцова: РФ уже была на плато по числу новых случаев коронавируса
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что последнюю неделю Россия была уже на плато по числу новых случаев заражения коронавирусной инфекции COVID-19.
Газета.Ru 17:15
Общество
Ограничительные меры в Тульской области продлеваются до 11 мая
На портале Правительства Тульской области сегодня, 30 апреля, появилось сообщение о том, что Губернатор Алексей Дюмин подписал Указ № 41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».
Первый Тульский 16:58
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 мая
1. Нерабочие дни из-за эпидемии коронавируса продлены до 11 мая Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе совещания с главами регионов 28 апреля.
Lenta.ru 17:02
ЖКХ
Отопление в Москве начнут отключать 6-7 мая
Отключение отопления в домах Москвы могут начать 6-7 мая.
ТАСС 16:22
Армия и оружие
ВВС США получат три самолета для поиска следов ядерных взрывов
Американская компания L3Harris в мае 2020 года приступит к переоснащению самолетов-заправщиком KC-135R Stratotanker в самолеты поиска следов ядерных взрывов WC-135R Constant Phoenix.
N+1 09:16
Киберспорт
Два игрока Cyber Traktor ушли из организации
Из клуба ушли Леонид «Bobruha» Чербуховский и Дмитрий «qAzer» Сороко.
Cyber.sports.ru 06:57
Армия и оружие
НАТО решило вовлечь Грузию в «гибридную оборону» против России
НАТО планирует вовлечь Грузию в свою систему по противодействию России.
ИА Красная Весна 16:24
Фигурное катание
Японцы требуют выгнать из страны российскую фигуристку Медведеву
Японские болельщики остались недовольны приездом российской фигуристки Евгении Медведевой в их страну.
Metaratings 10:36
Общество
Собянин рекомендовал пассажирам метро носить маски и перчатки
Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал пассажирам Московского метрополитена носить защитные маски и перчатки.
RT на русском 13:25
Единоборства
Уайт назвал лучших бойцов UFC, которые так и не завоевали титул
RT на русском 16:36
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину выписали из больницы
Народная артистка РСФСР, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина, госпитализированная ранее с пневмонией, выздоровела и уже находится дома.
ТАСС 16:23
Игры
Состоялся анонс новой части Assassin’s Creed
Премьера трейлера состоится уже сегодня, в 18:00 по московскому времени. Сообщается, что его продолжительности составит 4 минуты 12 секунд.
Российская газета 04:35
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 10 кг за апрель
OAnews вчера в 14:00
Общество
В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу
Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru 13:07
Здоровье
Доказана эффективность лекарства от Эболы для борьбы с коронавирусом
Испытания препарата от Эболы под названием ремдесивир показали, что он помогает при лечении коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:54
Гаджеты
Стоимость iPhone 12 будет начинаться от 649 долларов
Цена топовых версий iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max не будет отличаться от актуального поколения - 999 и 1099 долларов соответственно.
Ридус 15:28
Шоу-бизнес
Ларису Гузееву пристыдили за грязные окна в квартире
Пользователи сети пристыдили российскую телеведущую и актрису Ларису Гузееву за грязные окна в квартире.
Peterburg2.ru 14:51
Здоровье
Названа причина повторного заболевания коронавирусом
Исследователи полагают, что это может объяснять случаи «повторного» выявления коронавируса у пациентов, по всем признакам считавшихся выздоровевшими.
Взгляд.ру 05:51
Общество
На Дожде пройдет марафон-концерт в поддержку медиков
19 апреля прошел онлайн-концерт One World: Together At Home («Единый мир: дома вместе») в поддержку врачей, борющихся с коронавирусной инфекцией.
Дождь вчера в 03:28
Политика
Путин подписал указ о назначении Белоусова и. о. премьер-министра
Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Белоусова временно исполняющим обязанности премьер-министра.
Ведомости 13:14
Шоу-бизнес
Дочери Алсу сняли клип на самоизоляции
Сегодня день рождения отмечает дочь певицы Алсу Микелла. Вся семья объединилась для того, чтобы подготовить девочке сюрприз и подарок.
Bimru.ru вчера в 08:19
Футбол
«ПСЖ» признан чемпионом Франции
Сегодня СМИ сообщили, что «ПСЖ» был признан чемпионом Франции из-за досрочного завершения сезона Лиги 1.
Все про Спорт ру 10:25
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv 13:36
Общество
Власти Чечни отреагировали на ролик с выкриками «служу Ичкерии»
На кадрах солдаты заставляют сослуживцев скандировать «служим Ичкерии» и называть их «товарищами чеченцами».
Говорит Москва 08:56
Происшествия
Вспышка коронавируса: в Липецкой области закрыли больницу
Больницу в Задонском районе закрыли после вспышки коронавируса, заболела коронавирусом одна из медсестёр.
Kursk.com 13:48
Общество
Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились
Российский трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток-2», взял курс на Калининград.
Lenta.ru 06:04
Общество
В ВОЗ допускают скорое начало отмены ограничений в России
Москва, 30 апреля 2020, 20:47 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения допускает скорое снятие ограничений из-за коронавируса в Российской Федерации.
REGNUM 13:47