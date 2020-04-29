Биржевой курс европейской валюты сегодня держится ниже психологически важной отметки в 80 рублей. По данным на 13:25 мск, за евро дают 79,58.

Центробанк понизил курсы евро и доллара почти на рубль

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