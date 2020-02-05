Финансы

Экономика сегодняЭкономика сегодняЦентробанк понизил официальные курсы доллара и евро на 6 февраля

В субботу, 6 февраля, установлен официальный курс доллара в 63,17 рубля (уменьшение на 26 копеек). Евро также ждет снижение до 69,74 рубля - валюта ЕС потеряет 39 копеек. Данные публикует официальный сайт Центробанка России.
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ЦБ опубликовал курс валют на 6 февраля

Телеканал 360°06:51

Курс евро опустился ниже 69 рублей

ТАСС06:22

Курсы доллара и евро снизились более чем на 50 коп

РБК07:16

Курс рубля продолжает расти. Инвесторы поверили в сделку ОПЕК

Фонтанка.Ру05:51

Банк России снова уронил официальные курсы доллара и евро

Росбалт05:18

Банк России на 6 февраля понизил курс евро к рублю более чем на 38 копеек до 69.7443 руб., курс доллара США - на 26 копеек до 63.1742 руб

АК&М05:58

Курс евро опустился ниже 69 рублей

Rambler News Service06:40
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Бартомеу не уволит Абидаля из-за конфликта с Месси

Сообщается, что президент «сине-гранатовых» уже созвонился с Абидалем и Месси по телефону.
Евро-футбол.ру 12:17
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Названа причина аварийной посадки самолета в Стамбуле

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу заявил, что причиной жесткой посадки самолета, его последующего выезда за ВПП и возгорания, были плохие метеоусловия, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:23
Общество

Власти Крыма решили не ограничивать подачу воды в Симферополе

Ранее в администрации города сообщили, что обсуждают вопрос об ограничении подачи воды в Симферополе.
РБК 13:40
Культура

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Rambler News Service 06:17
Транспорт

В России предложили ограничить использование шин с шипами

В России могут ввести ряд ограничений на использование шипованных шин, возможные нововведения обсудили участники круглого стола, организованного комитетом Госдумы по транспорту и строительству, пишет "Коммерсант".
РИА Новости 08:44
Политика

Киев признал неготовность к возвращению Крыма

"Постоянный представитель" президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что на сегодняшний день страна не готова к возвращению полуострова.
РИА Новости 12:44
Политика

В США стартовали предварительные выборы кандидатов в президенты

Что касается республиканцев, то президент Дональд Трамп пользуется поддержкой партии, серьезных соперников у него нет, поэтому его победа в Айове считается предрешенной.
RuNews24.ru вчера в 01:02
Происшествия

Коронавирус обнаружили у 10 человек на круизном лайнере в Японии

Врачи обнаружили коронавирус у 10 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.
РБК вчера в 20:26
Культура

Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале

«На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут сменять друг друга», — говорится в опубликованном сообщении.
ToDay News Ufa 03 февраля в 19:42
Общество

Суд ограничил в правах родителей живущей в медцентре девочки

Газета.Ru 12:25
Происшествия

Жителя Москвы арестовали по обвинению в госизмене

В Москве по обвинению в госизмене арестовали россиянина Виктора Королева, сообщили РИА Новости в пресс-службе Лефортовского суда.
РИА Новости 05:12
Футбол

FIFA не подтвердила отстранение России от ЧМ-2022

Международная федерация футбола (FIFA) не подтвердила информацию об отстранении России от чемпионате мира по футболу в Катаре в 2022 году.
Коммерсантъ 05:48
Политика

Лукашенко: Период холода в отношениях Белоруссии и США закончился

Период холода в отношениях между Минском и Вашингтоном завершился, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 4 февраля, в ходе посещения Добрушской бумажной фабрики «Герой труда».
Вечерняя Москва вчера в 03:11
Энергетика

Цена нефти Brent выросла на 3,5%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 3,5%, до $55,85 за баррель.
ТАСС 05:37
Политика

США могут расширить санкции против «Северного потока-2»

Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Вести.Ru вчера в 14:38
Армия и оружие

В Минобороны рассказали об усовершенствованных Ту-160М и Ту-160М2

Замминистра обороны Алексей Криворучко рассказал об увеличении дальности полета модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160М и Ту-160М2.
Радио Sputnik 10:48
Шоу-бизнес

Успенская находится на грани инсульта после скандала с дочерью

Певица Любовь Успенская находится в предынсультном состоянии после скандала с дочерью Татьяной Плаксиной.
ФАН 12:15
Армия и оружие

СК РФ показал фото разыскиваемого за обстрел Горловки полковника ВСУ

Следственный комитет России опубликовал снимок полковника ВСУ, причастного к обстрелу Горловки.
Журналистская правда вчера в 02:41
Общество

Гости шоу Соловьева едва не подрались из-за евреев

Lenta.ru 10:35
Армия и оружие

Сирийская армия освободила город Саракиб, сообщил источник

"Сирийская армия полностью контролирует город Саракиб и окружает три турецких наблюдательных пункта", — сообщил источник.
РИА Новости 13:42
Происшествия

Прокуратура извинилась перед Иваном Голуновым

Прокуратура ЗАО Москвы официально извинилась перед журналистом Иваном Голуновым, в отношении которого было незаконно возбуждено уголовное дело за хранение наркотиков.
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Гаджеты

В Калуге начнут производить российские смартфоны

В Калуге входящее в группу госкорпорации "Ростех" АО "Аэронавигационные и информационные системы" (АИС) и Mobile Inform Group начнут производить на Калужском заводе телеграфной аппаратуры серийные российские смартфоны, включая специальные.
МонаВиста вчера в 23:58
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Милла Йовович показала фото новорожденной дочери

Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Экспресс газета вчера в 00:40
Экономика

Мишустин назвал меры, которые позволят увеличить темпы роста ВВП

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассчитывает, что расширение потребительского спроса с помощью социального пакета, а также ряд других мер, которые планирует предпринимать правительство, позволят уже по итогам этого года добиться увеличения темпов роста ВВП.
РИА Новости 08:29
Политика

Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
РБК вчера в 11:51
Армия и оружие

Воевавший в Донбассе немецкий наёмник ВСУ разочаровался в Украине

Life.ru вчера в 20:39
Политика

Пелоси разорвала текст выступления Трампа в Конгрессе США

Демократ Нэнси Пелоси, которая является противницей Дональда Трампа, демонстративно разорвала текст выступления президента США, сообщает сайт "Комсомольской правды".
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Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ

Оформивший за 4 минуты 24 секунды самый быстрый в своей карьере хет-трик Александр Овечкин стал главным героем домашнего матча, в котором его клуб «Вашингтон Кэпиталс» обыграл «Лос-Анджелес Кингс» со счетом 4:2. Капитан столичной команды забросил шайбы в ворота соперника на 54-й, 56-й и 59-й минутах встречи, после которой вышел на первое место в гонке снайперов текущего сезона НХЛ.
Коммерсантъ 01:34
Спорт

Кроссовки Nike приравняли к допингу

KudaGo 03 февраля в 09:57
Футбол

Кокорин рассказал о переговорах с «Балтикой»

Газета.Ru 09:13
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