В субботу, 6 февраля, установлен официальный курс доллара в 63,17 рубля (уменьшение на 26 копеек). Евро также ждет снижение до 69,74 рубля - валюта ЕС потеряет 39 копеек. Данные публикует официальный сайт Центробанка России.

Центробанк понизил официальные курсы доллара и евро на 6 февраля

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