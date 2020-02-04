Финансы

РИА НовостиРИА НовостиОфициальный курс евро на среду снизился до 70,13 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 66,56 копейки - до 70,1265 рубля, курс доллара - на 47,49 копейки, до 63,4342 рубля, следует из данных Банка России.
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