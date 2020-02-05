Финансы

Экономика сегодняЭкономика сегодняЦентробанк понизил официальные курсы доллара и евро на 6 февраля

В субботу, 6 февраля, установлен официальный курс доллара в 63,17 рубля (уменьшение на 26 копеек). Евро также ждет снижение до 69,74 рубля - валюта ЕС потеряет 39 копеек. Данные публикует официальный сайт Центробанка России.
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Официальный курс евро на четверг снизился до 69,74 рубля

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