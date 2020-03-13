Финансы
Парламентская газетаЦентробанк понизил официальный курс валют на выходные
Банк России установил официальный курс валют на предстоящие выходные 14-15 марта и понедельник, 16 марта. Данные размещены на сайте регулятора. Официальный курс доллара понижен на 83,9 копейки и установлен на уровне 73,1882 рубля.
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Футбол
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп обратился к болельщикам клуба
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп выступил с заявлением в адрес болельщиков "мерсисайдцев" по поводу паузы в английской премьер-лигой, связанной с угрозой коронавируса.
Политика
В МИД России осудили высказывания властей Австралии по делу MH17
Заявления властей Австралии в связи с началом судебного процесса по делу о катастрофе рейса MH17 ставят под сомнение приверженность этой страны к установлению истины.
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Бобровский пожертвует 100 тысяч долларов на зарплату сотрудникам «Флориды»
Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский пожертвует 100 тысяч долларов.
Здоровье
Стали известны симптомы коронавирусной инфекции у детей
Китайские ученые из Медицинского университета Гуанчжоу и Научно-технологического университета Макао пришли к такому выводу, изучив десять случаев развития коронавирусной инфекции у детей, родственники или знакомые которых заразились SARS-CoV-2 в первой половине февраля.
Происшествия
Глава отдела уголовного розыска в Москве уволен за селфи в морге
Как отмечается, фотография на фоне тел умерших людей, сделанная Горнеевым совместно с оперуполномоченной того же отдела старшим лейтенантом полиции Татьяной Пурышевой, была обнаружена управлением собственной безопасности ГУ МВД.
Общество
Супруга премьера Канады Джастина Трюдо заразилась коронавирусом
Сам Трюдо чувствует себя хорошо, но 14 дней будет находиться на домашнем карантине.
Биатлон
Херрманн выиграла спринт на этапе Кубка мира в Контиолахти
Немка Дениз Херрманн выиграла спринт на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия).
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Россиянам порекомендовали дезинфицировать смартфоны
Роспотребнадзор порекомендовал регулярно обрабатывать мобильный телефон дезинфицирующими средствами.
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Появилась петиция о лишении Терешковой звания Почетного гражданина
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Автоэксперт объяснил, почему вреден «пенсионерский» стиль езды
Эксперт журнала "За рулем" Алексей Ревин рассказал, почему "пенсионерский" стиль езды вреден для мотора.
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Фотофакт: сериал «Легенды завтрашнего дня» получит кроссовер со «Сверхъестественным»
Телеканал готовит к выпуску эпизод сериала «Легенды завтрашнего дня», который будет пересекаться с мистическим хоррором «Сверхъестественное».
Экономика
Оператор «Северного потока — 2» раскрыл степень его готовности
Nord Stream 2 AG заявляет, что имеет необходимые средства для реализации "Северный потока - 2". Об этом в четверг сообщает ФАН.
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Евгений Петросян показал фото отдыха с молодой женой в Дубае
Судя по фото с отдыха, пара отлично проводит время. Недавно Петросян разместил снимок, на котором запечатлен во всей красе.
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Общество
Pornhub открыл итальянцам бесплатный доступ к премиум-подписке
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Футбол
Матч «Ювентуса» и «Лиона» в ЛЧ отменен
Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между итальянским «Ювентусом» и французским «Лионом» не состоится в обещанный срок – 17 марта.
Футбол
Чернышенко заявил о готовности России принять больше матчей Евро-2020
Россия готова принять больше матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года, если УЕФА выступит с таким обращением, заявил журналистам в пятницу вице-премьер Дмитрий Чернышенко по итогам заседания в Петербурге, посвященного организации турнира.
Здоровье
Больницы Москвы прекратили пускать посетителей из-за коронавируса
В больницах Москвы введены ограничения на посещение пациентов и объявлен карантин, это следует из постановления главного санитарного врача столицы Елены Андреевой от 12 марта (есть у РБК).
Общество
Минфин РФ: Конфискованные у коррупционеров деньги тратятся на пенсии
Министерство финансов России намерено проинформировать россиян, куда идут деньги, конфискованные в рамках коррупционных дел, а также вырученные от продажи незаконно нажитого имущества чиновников.
Общество
Врач из Италии описала смерть зараженных коронавирусом
Итальянский врач, работающая в госпитале Сан Карло Борромео в Милане, описала последние моменты жизни зараженных коронавирусом пациентов.
Политика
Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста
Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Политика
Источник: Россия и Китай обсуждают создание совместной базы на Луне
Россия и Китай на уровне двухсторонней рабочей группы обсуждают возможность взаимодействия при создании баз на Луне, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Игры
CD Projekt Red собирается создать новую игру по вселенной «Ведьмака»
Компания CD Projekt Red ранее заявляла, что будет развивать только две вселенных: Cyberpunk 2077 и «Ведьмак», пишет «Лайфхакер».
Общество
Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС
Как говорится в сообщении оперативного штаба, Россия с 16 марта ограничивает сообщения со странами ЕС за исключением регулярных рейсов в столицы стран Евросоюза и чартеров.
Политика
Украинский министр заявил, что от коронавируса «умрут все пенсионеры»
Как сообщает gordonua.com, глава ведомства рассказал о распространении коронавируса в стране, говорил о медицинской реформе и представил проект закона, связанного с "ликвидацией COVID-19".
Авто
Завод по производству двигателей построит в РФ Haval
«ООО «Хавейл Мотор Рус» и Тульский проектный институт подписали контракт на проектирование нового завода по производству двигателей для обеспечения бесперебойной поставки российскому заводу Haval ключевых деталей и комплектующих для автомобилей бренда», — цитирует «ТАСС» пресс-службу Haval.
Политика
Путин объяснил разницу между олигархами и бизнесменами
Слово "олигарх" осталось в прошлом. Сегодня крупных предпринимателей принято называть "акулами бизнеса".
Энергетика
Ирак и Кувейт снизили цену на нефть
Вслед за Ираком другой важный член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - Кувейт - снизил цены на нефть для покупателей из Азии на $6 за баррель.