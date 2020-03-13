Финансы

Парламентская газетаПарламентская газетаЦентробанк понизил официальный курс валют на выходные

Банк России установил официальный курс валют на предстоящие выходные 14-15 марта и понедельник, 16 марта. Данные размещены на сайте регулятора. Официальный курс доллара понижен на 83,9 копейки и установлен на уровне 73,1882 рубля.
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ЦБ понизил курс доллара на 14-16 марта до 73,19 рубля, евро - до 81,86 рубля

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Центробанк понизил курс доллара до 73,19 рубля и курс евро до 81,86 рубля

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