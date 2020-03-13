Финансы
Парламентская газетаЦентробанк понизил официальный курс валют на выходные
Банк России установил официальный курс валют на предстоящие выходные 14-15 марта и понедельник, 16 марта. Данные размещены на сайте регулятора. Официальный курс доллара понижен на 83,9 копейки и установлен на уровне 73,1882 рубля.
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Легендарный Чак Норрис отмечает 80-летие
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«Весенняя сессия ПАСЕ, проведение которой планировалось в Страсбурге с 20 по 24 апреля, отменена из-за вспышки коронавирусной инфекции в европейских странах», — приводит РИА Новости слова Слуцкого.
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Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «Об общем среднем образовании», который предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском.
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Несмотря на победу и небольшой период боевых действий, СССР понёс серьёзные потери в «Зимней войне» - погибло более 126 тысяч человек, из которых около 40 тысяч – пропали без вести.
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В Москве таксист вышвырнул из машины пассажирку за замечание о музыке
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Евросоюз продлил санкции против России
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Биатлонистка Куклина стала седьмой в спринте на этапе Кубка мира
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Переболевшим коронавирусом мужчинам грозит бесплодие
В результате мужчине грозит бесплодие.
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Больницы Москвы прекратили пускать посетителей из-за коронавируса
Исходя из постановления, руководителям медицинских организаций предписано: прекратить допуск посетителей в стационары и учреждения с круглосуточным пребыванием (дома ребенка, детские дома, интернаты); обеспечить режим проветривания, проведения дезинфекции и обеззараживания воздуха, изоляцию больных с симптомами ОРВИ и др.
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Один человек погиб, еще двое пострадали при перестрелке в Ингушетии
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Супруга премьера Канады Трюдо заразилась коронавирусом
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