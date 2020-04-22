Экономика
ВедомостиЦентробанк попросил чиновников сдержать информационную активность Глазьева
Центробанк попросил Минэкономразвития ограничить информационную активность бывшего советника президента, министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Глазьева. Об этом сообщил «Интерфакс» и подтвердил «Ведомостям» собеседник, знакомый с перепиской.
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с чего всё началось
Информационная активность министра ЕЭК Сергея Глазьева, который на фоне кризисных явлений в экономике вернулся к своей давней идее налога на валютные спекуляции, до такой степени расстроила Центральный банк, что тот выступил с необычной для дискуссий подобного уровня просьбой.Интерфаксвчера в 07:35
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