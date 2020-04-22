Информационная активность министра ЕЭК Сергея Глазьева, который на фоне кризисных явлений в экономике вернулся к своей давней идее налога на валютные спекуляции, до такой степени расстроила Центральный банк, что тот выступил с необычной для дискуссий подобного уровня просьбой.

с чего всё началось

Центробанк попросил Минэкономразвития ограничить информационную активность бывшего советника президента, министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Глазьева. Об этом сообщил «Интерфакс» и подтвердил «Ведомостям» собеседник, знакомый с перепиской.

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